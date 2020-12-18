Беспрецедентное решение: Путину запретили посещать Олимпиады

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт всему российскому спорту, решив спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В громком деле суд встал на сторону WADA, хоть и не в полной мере принял требования международного ведомства.

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Так, РУСАДА вновь лишилось статуса соответствия и тем самым столкнулось с проблемами с допинг-тестированием и допуском спортсменов до соревнований, а в течение двух ближайших лет (до 16 декабря 2022 года) отечественные атлеты смогут выступить на чемпионатах мира и Олимпийских играх (летом 2021-го в Токио и зимой 2022-го в Пекине) исключительно в нейтральном статусе. На Игры россияне поедут в составе команды национального олимпийского комитета, хотя на их экипировке сможет присутствовать название страны. В этот период Россия также не сможет принимать крупные международные турниры и даже претендовать на их проведение, однако статус всех тех соревнований, которые страна уже получила ранее, с большой долей вероятности останется неизменным — эти турниры технически перенести в другие страны не представляется возможным, да и международные спортивные федерации выступают против изменения локаций. Кроме того, РУСАДА также обязано в течение 90 дней компенсировать WADA в качестве издержек на расследования $1,27 млн, 400 тысяч швейцарских франков за разбирательства в CAS и еще 10% от дохода агентства за 2019 год (или $100 тысяч).

Коснулось наказание и российских чиновников. Во-первых, представители и руководители отечественных спортивных ассоциаций теперь не смогут быть членами советов, комитетов и иных подразделений международных спортивных федераций, которые являются подписантами кодекса WADA. Во-вторых, представителям власти России в течение двух лет запрещено посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Данное наказание распространяется на министров, их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов государственной думы, глав и заместителей государственных организаций, сотрудников Следственного комитета

и в том числе на президента России Владимира Путина, а также всей его администрации. На фигуре главы государства CAS сделал особый акцент.

Это весьма примечательно, ведь в международных стандартах, которых придерживается WADA, речи о президенте страны при вынесении санкций ранее не говорилось. Это в интервью «Газете.Ru» отметил и бывший руководитель РУСАДА Юрий Ганус: «Здесь CAS требования поднял даже до уровня президента».

Впрочем, данный вердикт имеет свои обходные пути, а точнее — исключения. Например, президент (и любой другой представитель власти или госкорпорации) все-таки сможет посетить чемпионат мира или Игры, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны-хозяйки соревнований, что выглядит наиболее вероятным вариантом. Также представитель власти сможет попасть на соревнования при условии своего членства в Международном олимпийском комитете (МОК) или Международном паралимпийском комитете (МПК). Есть и третье исключение, куда более интересное в данной ситуации — если подсанкционное лицо является спортсменом-участником турнира или входит в состав персонала команды, например, в качестве тренера.

В Кремле решение CAS запретить Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры ожидаемо оценили негативно. При этом там подчеркнули, что в нынешнем положении главный акцент необходимо делать именно на спортсменах, которых все-таки на крупные соревнования допустят, хоть и под нейтральным флагом.

«По всем остальным вопросам мы имеем в виду поддерживать максимально тесные контакты с международными спортивными организациями. Мы продолжим этот диалог. Мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы. И мы продолжим борьбу с допингом, собственно, о котором как о самом большом зле неоднократно говорил президент России в своих выступлениях», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

У Олимпийского комитета России к CAS возникло много вопросов касательно пунктов обвинительного вердикта, которые касаются государственных лиц страны.

«Не могу себе представить, что арбитры поддерживают решение распространить данные меры на главу суверенного государства. Мы занимаем позицию о недопустимости подобных подходов», — высказался глава ОКР Станислав Поздняков.

С сожалением о санкциях в отношении правительства России и главы государства выступил и министр спорта страны Олег Матыцин, который отметил, что «Россия в последние годы много сделала для развития мирового спорта, и распространять действие санкций на госслужащих является некорректным». Ему, кстати, тоже, согласно решению CAS, грозят санкции. Помимо того, что Матыцину теперь запрещено посещение чемпионатов мира и Игр, так еще министр спорта, также являющийся президентом Международной федерации университетского спорта (FISU), рискует лишиться своей должности в этом спортивном ведомстве.