«Прижать к сетке и задушить»: как Хабиб ликвидирует Гэтжи

Лучший грэпплинг в ММА

Все знают, что будет делать Хабиб в клетке, и все равно проигрывают. Правило жизни, переписать которое не получалось ни у одного из предыдущих его 28 оппонентов.

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Все постоянно идет по одному сценарию: с первых же секунд россиянин затаскивает оппонента «на глубину», где, орудуя руками и выходя на болевые приемы, быстро вытягивает силы из своей жертвы. Так было с Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Элом Яквинтой (конечно, последние двое выстояли до конца боя, но после они были похожи на людей, которые попали под самосвал), такая же участь настигла Конора Макгрегора и Дастина Порье.

В команде Хабиба не обращают внимание на критику в отсутствие зрелищности: когда на кону стоит большое наследие, авантюрам в геймплане Хабиба места не находится.

Во встрече с Гэтжи ничего не изменится. Нурмагомедова не смутят разговоры о борцовской базе Хайлайта (Джастин, на минуточку, дважды побеждал на первенстве штата, становился седьмым на чемпионате США, а также получал престижное звание All-American) — представителю США придется пройти жесткий экзамен на настиле, по ходу сдачи которого интрига или скоропостижно умрет, или достигнет небывалых масштабов.

Совершенствование боксерской техники

Усиленная работа над ударной техникой началась еще перед встречей с Макгрегором. В бою с Печально Известным нельзя было рассчитывать только на борьбу – необходимо было доказывать свою силу и в разменах. Нурмагомедов с задачей справился на 5+: нокдаун во втором раунде и достаточно равная третья пятиминутка показали, что бокс Нурмагомедова вышел на высокий уровень.

Вот только с Дастином Порье проблема «ударки» вновь обнажилась у Хабиба. Чемпиону пришлось пятиться после акцентированных попаданий Бриллианта, но, на счастье поклонников россиянина, Дастин быстро «вымахался» и не смог развить успех.

Отсюда и вывод: сейчас в тренировочном лагере Хабиба на бокс делается колоссальный упор. Но нет и толики опасливости. В глазах Нурмагомедова гроза нокаутов Гэтжи не является более сильным ударником, чем Конор или Дастин, так почему бы и с ним не провести один раунд в стойке и не продемонстрировать свое превосходство во всех аспектах боя?

«В настоящий момент я ставлю Гэтжи вторым по опасности соперником после Макгрегора, но он вполне может стать первым, — признает вероятность боя в стойке тренер Хабиба Хавьер Мендес в разговоре с Submission Radio. -— Если мы не сможем повалить его на землю, нам придется драться. Я предвижу, что нам предстоит драка, потому что, если этого не предвидеть, нас поймают… Но очень надеюсь, что этого не случится».

Уверенности в победе не занимать

Тренерский штаб во главе с Мендесом отлично разобрал сильные стороны временного чемпиона. Лоукики? На тренировках Хабибу отбивали ноги до синяков, чтобы в бою внутренние и внешние стороны бедер несли меньший урон. Бой в стойке? Все сказано выше. Оттого и не представляет Хабиб другого сценария 24-го числа, кроме как третья успешная защита — по сути, Гэтжи для него прочитанная книга, более взрывная версия Дастина Порье.

«Как я планирую завершить бой? У меня в арсенале хорошая гильотина, которую я делаю левой рукой. Помимо этого, у меня хорошая кимура… Есть много приемов. Я еще полностью не раскрылся в UFC и знаю, на что способен. Хотелось бы сделать гильотину в третьем раунде. Полностью перебить Гэтжи, заставить устать, перевести, немного поработать в партере... А затем, когда он привстанет, прижать его к сетке и «задушить» в третьем или четвертом раунде», — раскрыл карты Нурмагомедов на пресс-конференции.

Опыт чемпионских боев

За спиной Хабиба – чемпионский поединок с Яквинтой и две доминирующие защиты пояса от Макгрегора и Порье. Пятираундовая дистанция, большая ответственность и статус фаворита — все это далеко не в новинку для российского чемпиона.

А что же Гэтжи? Оставив в стороне поединок с Тони Фергюсоном, изможденного двумя безумными весогонками, мы увидим, что подобного статуса боев и соперников у Хайлайта в карьере не было. Как говорил Хабиб в одном из интервью, для американца главное событие UFC 254 будет неизведанной территорией, на которой жаждущему славы охотнику на Орла обязательно «пустят кровь».

Жизненные невзгоды как дополнительная мотивация

«Потеря отца может как мотивировать, так и демотивировать» — главный посыл экспертов ММА, которые абсолютно правы. Предугадать, как справится Хабиб с выпавшими на его 2020 год бедами, очень трудно.

Но можно сказать точно: смерть Абдулманапа Магомедовича никак не изменила процесса тренировок Хабиба и отношения к смешанным единоборствам… Чемпион не завершил карьеру, не снялся с поединка и даже ни в одном интервью не намекнул на депрессию — Нурмагомедов верен своей цели из тридцати победных поединков и 0 в графе «поражения». Просто теперь к мотивирующим факторам добавилась память об отце, который сделал из дагестанского мальчика одного из величайших бойцов в истории спорта.