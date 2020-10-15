«Закрою подачу кислорода»: как Гэтжи планирует победить Хабиба

Борцовская база? В наличии

Интересный факт, но не проведший в UFC ни одного тейкдауна Джастин Гэтжи — базовый борец! Только начиная свое восхождение, Хайлайт (прозвище атлета, с английского — «яркий момент») дважды становился лучшим на первенстве штата, занимал седьмое место на чемпионате США, а также получал престижное по меркам американского спорта звание All-American.

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Почему не борется Джастин, понять несложно. Все дело в кардио. Выносливость, которую так бережет Гэтжи, стоит во главе угла: американский нокаутер настолько боится вымотаться «на земле», что забывает о навыках, полученных за годы тренировок в борцовских спаррингах.

Однако в бою с Хабибом избежать партера вряд ли удастся. Один из лучших грэпплеров в истории ММА обрушит на временного чемпиона такой прессинг, что припрятать борцовские азы уже не получится.

«Постараюсь добраться до него. Просто не могу позволить Нурмагомедову остаться непобежденным, не попробовав против него свои силы… Поймите, я считаю себя одним из самых опасных легковесов. У меня есть те качества, с которыми ему не приходилось сталкиваться: сумасшедшая сила в руках и ногах, высокий уровень работы в партере. Да я борюсь так же долго, как и Хабиб!» — приводил BJPenn слова Гэтжи еще до его победы над Тони Фергюсоном.

Удары ногами ужасают

Лоукики Джастина и правда поразительны. Они летят со скоростью пулемета (173 за семь поединков в UFC) и отбивают ноги соперникам, которые из-за высококлассной маскировки данных ударов попросту не успевают защищать внутренние и внешние стороны бедер.

В поединке с борцом, постоянно выходящим на ближнюю дистанцию, данное оружие может очень пригодиться андердогу.

Хабиб хочет биться в стойке — Гэтжи только за

Но россиянина ничуть не смущает ударная мощь оппонента. Лоукики? Клинч? Размены? Хабиб признается, что 24-го числа он даст шанс бойцу, завершившего нокаутами последние четыре поединка, и повоюет с Гэтжи как в партере, так и в стойке.

А Хайлайту только это и нужно. Дастин Порье заставил пятиться чемпиона во втором раунде их противостояния на UFC 242 — неужели Гэтжи (22 победы в смешанных единоборствах, 19 из которых — нокаутом) будет не по силам донести до фаворита пару жестких ударов?

«Считаю, что самая большая слабость Хабиба заключается в том, что он считает себя безупречным, — приводил слова Хайлайта портал MMA Fighting. — Думаю, что если бы вы указали ему это, он очень хорошо объяснил бы вам, почему не верит в это. Мне кажется, что он окружает себя людьми, которые ласкают его эго… Видел, как бойцы на самом деле просто окружают себя отрядом, который действительно накачивает их и поднимает вверх. В конце дня он дышит кислородом. Мозг нуждается в кислороде. Если я закрою подачу кислорода на полсекунды, он заснет».

2020 год. Лучшая версия Гэтжи

Это сейчас Хайлайт — временный чемпион с девятью (!) бонусами в семи схватках. А ведь буквально два года назад его претендентские перспективы в UFC были близки к краху: два поражения нокаутами от Эдди Альвареса и Порье вывели безрассудного рубаку из игры.

И пришло время перемен. Тренерский штаб, да и сам боец с умом отнеслись к черной полосе в карьере Джастина и извлекли правильный урок: зрелищность отлично можно сочетать с расчетом, а желание зарубиться — с умением защитить себя от встречных ударов.

Так родилась новая версия зрелищного спортсмена. К бою с Хабибом Гэтжи подходит в наилучшей форме, которую он набрал в боях с Джеймсом Виком, Эдсоном Барбозой и Дональдом «Ковбоем» Серроне, а довел до совершенства в кровавой резне с изможденным двумя весогонками Тони Фергюсоном. То, с каким хладнокровием Джастин разобрался с Эль Кукуем, по праву принесло американцу звание «самого опасного соперника для Хабиба».

Тренера Гэтжи хвалит даже Нурмагомедов

Тревор Уиттман — одна из главных причин взлета Хайлайта. Именно он изменил представление Гэтжи о боях и после двух поражений кряду вложил в Джастина идею о куда более аккуратной, хладнокровной войне в октагоне.

А чего стоят только его подсказки, которые он дает американцу по ходу поединка.

«Я люблю тебя! Спасибо, что прислушался к указанию больше работать по нижнему этажу, — говорил Уиттман после третьего, переломного раунда противостояния с Фергюсоном. — Надо рубить джебом в грудь, когда Тони использует левый хайкик. И как только он перестраивает стойку, чтобы ударить с правой, ты перестраиваешься зеркально. Так бей в этот момент прямо в центр груди! А потом сразу в челюсть! Так ты заставишь Фергюсона драться, выведешь из баланса. И продолжай лоукики. Каждый раз, когда он бьет по нижнему этажу, отвечай. Атакуй его... Дыши глубоко. Он будет сейчас делать разные вещи типа перекатов. Но ты не ошибайся, детка!»

За подобные замечания специалист и получил похвалу от самого Нурмагомедова, по достоинству оценившего аналитическое мышление Уиттмана.

Тяжелейший период в жизни Хабиба

Смерть отца и наставника Абдулманапа Нурмагомедова от COVID-19 сделала 2020 год самым кошмарным в жизни российского чемпиона. Боец стойко переносит тяготы скорби и максимально корректно реагирует на докучающие вопросы СМИ «Каково вам тренироваться без отца?».

Остается надеяться, что желание продолжить дело Абдулманапа Магомедовича станет только дополнительной мотивацией для Хабиба на дороге к заветным 30-0, а психологический настрой не подведет бойца в восьмиугольнике… Ведь на его соперника за время подготовки такое испытание не выпадало.

Бой всей жизни

Немаловажная причина возможного успеха Гэтжи — это отсутствие волнения. Бо́льшая ответственность выпадет на Хабиба: ноль в графе «поражения», третья защита титула — чемпиону действительно есть что терять. А вот Хайлайт выходит в октагон со спокойной душой. Он почти достиг цели; вырвал билет, который, по логике, должен был достаться Фергюсону. Так к чему же осторожность и боязнь? 24 октября Джастин ринется ва-банк и постарается шокировать мир.

До него это не получилось аж у 28 соперников.