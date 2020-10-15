Защемление нерва: как лечится Медведева

Из-за состояния здоровья Медведева была вынуждена пропустить два этапа Кубка России — в Сызрани и Москве.

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«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины. Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера», — заявил один из источников, знакомых с ситуацией, чьи слова приводит ТАСС.

Диагноз фигуристки подтвердил генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Он отметил, что несмотря на всю серьезность повреждения, Медведева не намерена прекращать тренировки или завершать карьеру, она рассчитывает продолжить сезон, а на лед может вернуться уже 15 октября.

«Да, у нее защемление нерва, это действительно так. Она лечится, но, несмотря ни на что, все равно рвется в бой, намерена тренироваться и выступать дальше. Боец, пример для подражания, настоящий человек, патриот своей страны, своей школы, своего города. Не только руководство школы, но и ученики «Самбо-70», все, с кем она здесь училась, держат за нее кулачки и хотят, чтобы у нее все было нормально, искренне желают ей здоровья», — рассказал Лайшев.

Фигуристка в сентябре 2020 года вернулась в группу Этери Тутберидзе, сотрудничество с которой прекратила в мае 2018 года, после зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Два года Медведева тренировалась в Канаде под руководством местного специалиста Брайана Орсера, однако из-за пандемии коронавируса не смогла вернуться в страну и была вынуждена проводить тренировки в России. Сначала она работала вместе с Татьяной Тарасовой, а потом объявила о возвращении к Тутберидзе.

8 октября стало известно, что Медведева снялась со второго этапа Кубка России. В тот же день появилась информация, согласно которой фигуристка пройдет обследование в клинике спинальной нейрохирургии. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали, что у двукратной чемпионки мира случился еще один приступ, такие сильные боли бывали у нее ранее, они вызваны старой травмой.

Позднее сама Медведева прокомментировала снятие с соревнований в Instagram.

«Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием. Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку!

Мне придется пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре. Все будет хорошо», — написала она 8 октября.

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух отметил, что подобное развитие событий было весьма ожидаемо, потому что проблемы фигуристки были видны еще на контрольных прокатах сборной России. Он заявил, что Медведева пока не набрала нужную форму, а травмы ее беспокоили достаточно давно.

«Мы все ждем возвращения Жени на лед. Понятно, что после контрольных прокатов она не набрала оптимальную для себя форму, времени с тех пор прошло совсем немного. О травме спины мы знали уже тогда.

Чудес не бывает, нужно проделать гигантскую работу, чтобы она восстановила ту форму, в которой мы привыкли ее видеть. Надо дать ей время и ждать ее на турнирах. Ничего страшного не произошло»,

— сказал Авербух в интервью РИА «Новости».