В угоду Аршавину: из «Зенита» уйдет спортивный директор

Последнее межсезонье для петербургского «Зенита» прошло достаточно проблемно. Теперь в структуре сине-бело-голубых грядут серьезные перемены. По информации «Чемпионата», клуб намерен покинуть Хавьер Рибалта, занимающий должность спортивного директора. Итальянские СМИ уже раскрыли новое место работы специалиста — туринский «Ювентус», где Рибалта отвечал за скаутинг в период с 2012 по 2017 год, после чего ушел главным скаутом в «Манчестер Юнайтед», а оттуда уже в «Зенит».

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С июля 2018 года Рибалта помогал «Зениту» изменить подход к трансферам, и сине-бело-голубые стали делать более конкретные усиления, не забывая при этом получать доход с продаж своих игроков. Так, за два года состав петербуржцев пополнили Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий, Клаудио Маркизио, Даниил Круговой, Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев, Дуглас до Сантос, Малком, Деян Ловрен, совсем недавно Вендел. При этом клуб избавился от Эрнани, Олега Шатова, Александра Кокорина, Бранислава Ивановича, Леандро Паредеса и еще целого ряда игроков, которые перешли в «Сочи», заработав в общей сложности около €65 млн.

Большая часть сделок оказалась для «Зенита» удачной — как с трансферами на «вход», так и на «выход». Однако в этом списке присутствуют и те, кто так или иначе не пошел на пользу клубу. Против некоторых из них был и лично Рибалта.

Как утверждают СМИ, спортдиректор сине-бело-голубых был крайне недоволен решением клуба отпустить Кокорина и Ивановича. Первый, по слухам, был отдан в аренду в «Сочи» еще зимой без какого-либо обсуждения сделки с Рибалтой. Что касается Ивановича, то опытный серб также ушел из «Зенита» на правах свободного агента, не продлив контракт, и теперь вновь покоряет Англию. По данным «СЭ», сам Иванович был готов остаться в Петербурге еще на один год и даже соглашался на понижение зарплаты, однако на расставании с защитником якобы настоял главный тренер команды Сергей Семак.

С ним, по информации ряда СМИ, Рибалта вступил в конфликт, из-за чего тренер даже был готов подать в отставку. Но обошлось.

Семак и Рибалта ответили на слухи о конфликте совместным фото в обнимку https://t.co/deDHsfyhv9 pic.twitter.com/DnUj66rbZw — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) July 30, 2020

Слухи об уходе из клуба Рибалты усилились по двум причинам. С одной стороны, как утверждает «РБ-Спорт», руководство «Зенита» приняло решение отказаться от сотрудничества с селекционным отделом, куда входили Антон Евменов, Армен Маргарян, Иван Авдеев и Антон Жировкин. Вся эта команда работала непосредственно именно с Рибалтой. С другой стороны, грядущие перемены в клубе касаются фигуры Андрея Аршавина.

В августе легенда сине-бело-голубых был утвержден в должности директора департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам. Однако теперь позиции Аршавина, которого, к слову, очень которого ценит глава совета директоров Елена Илюхина, заметно укрепляются.

«В клубе усиливаются позиции Андрея Аршавина, а Хавьер недоволен некоторыми аспектами работы. Например, тем, что трансферы российских футболистов с ним не согласовываются. Один из самых ярких примеров — трансфер Сутормина», — сообщил «Чемпионат».

Контракт Рибалты с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года. Вероятно, продлен он не будет.

Когда Мозес перейдет в «Спартак»

Московский «Спартак» продолжает испытывать трудности в рамках летней трансферной кампании, которая завершается уже 17 октября. До сих пор красно-белые довольствуются лишь Остоном Уруновым и Александром Кокориным. Пользы от новичков пока чуть, а Доменико Тедеско все еще надеется, что ему доставят усиление на правый фланг обороны.

После десятка кандидатов, чьи фамилии регулярно появлялись в СМИ, окончательный выбор был сделан в пользу Виктора Мозеса. Опытный нигериец не входит в планы Фрэнка Лэмпарда в «Челси» и готовится в очередной раз покинуть Лондон. В Москву 29-летний футболист приедет на правах аренды с правом последующего выкупа. Его контракт с «синими» истекал как раз летом 2021 года, но в качестве солидарности с клубом Мозес соглашение продлил, чтобы лондонцы смогли получить компенсацию за трансфер.

Однако переезд игрока несколько задержался. 10 октября нигериец прибыл в римскую клинику на медицинский осмотр. По данным ряда СМИ, несмотря на некоторые проблемы с бедром, футболист обследование все-таки прошел успешно.

Ожидается, что в Россию Мозес приедет со дня на день. По данным известного инсайдера Нобеля Арустамяна, это произойдет 15 или 16 октября. Сейчас главная головная боль для «Спартака» — агенты футболиста.

Как утверждает бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, именно агентство Мозеса задерживает трансфер своего клиента в «Спартак».

«Что там с Виктором Мозесом? Устали ждать. По данным моего источника, договор с игроком подписан, с «Челси» все утрясли, остаются непонятки между Wasserman — агентством игрока и «Спартаком». Речь идет об агентском вознаграждении. Точнее — о налогообложении. Еще точнее — об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра»,

— написал Геркус в своем Telegram-канале.

«Ростов» теряет футболистов

Новый сезон ведет «Ростов» к серьезным кадровым изменениям в команде. Слухи о том, что в структуре клуба все далеко от идеала, появились давно. Теперь дело дошло до расставания с футболистами.

Желто-синие уже отдали за приличные деньги своего главного нападающего Эльдора Шомуродова в «Дженоа» и отпустили Евгения Чернова в «Краснодар». Теперь о желании покинуть команду заговорил один из лидеров «Ростова» Матиас Норманн. Норвежский полузащитник открыто признался, что не видит развития карьеры в российском клубе.

«Могу сказать, что начал немного открываться для следующего шага. В каком направлении он будет сделан? Вот это я и собираюсь обсудить с людьми вокруг меня»,

— заявил он.

Слухи отправляют 24-летнего норвежца в Англию, где он до перехода в «Ростов» выступал за «Брайтон». Возможно, с южанами Норманн попрощается уже грядущей зимой. Близок к этому и Алексей Ионов. По информации Нобеля Арустамяна, хавбек активно обсуждает с руководством «Ростова» вариант с трансфером в «Краснодар», куда уже ушел Чернов. Ростовчане не намерены препятствовать трансферу, однако для этого команде Валерия Карпина надо найти замену.

Из приобретений пока у «Ростова» планируется лишь Денис Терентьев. Его, как сообщает «Чемпионат», южане выкупят у «Зенита» за €300 тысяч. При этом клуб расстанется с Дмитрием Чистяковым, отдав его в обратном направлении в Петербург.

«Мы находимся в заключительной стадии переговоров по переходам Чистякова и Терентьева. Это не обмен, а два отдельных трансфера. Терентьев — универсальный игрок, который может сыграть как справа, так и слева. Что касается Чистякова, то мы следим за всеми российскими игроками, которые могут сейчас или позже соответствовать нашим требованиям», — приводит «Чемпионат» слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева.