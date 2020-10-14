Впервые в истории: как Украина обыграла Испанию вторым составом

Сборная Украины одержала сенсационную победу над командой Испании в домашнем матче Лиги наций (1:0), а на фоне катастрофических проблем с составом такое достижение приобретает еще больший оттенок героизма.

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Из-за травм помочь команде не смогли многие основные игроки — Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Евгений Коноплянка, Сергей Кривцов и Сергей Болбат («Шахтер»), Виталий Буяльский и Владислав Супряга («Динамо» Киев).

Из-за коронавируса выбыл еще один основной полузащитник Тарас Степаненко и бессменный вратарь Андрей Пятов («Шахтер»), а также все остальные голкиперы, которые могли бы его заменить, за исключением Георгия Бущана из киевского «Динамо».

Он в итоге и провел все матчи октябрьского сбора, а на случай травмы или удаления Бущана подстраховывал 45-летний ассистент главного тренера Александр Шовковский, который в бытность игроком также стоял на воротах.

Кроме того, накануне игры с испанцами из-за перебора желтых карточек «жовто-блакитные» лишились еще одного лидера — хавбека Руслана Малиновского, отправившегося обратно в итальянскую «Аталанту».

Неудивительно, что перед матчем Андрей Шевченко пребывал не в лучшем расположении духа и запрещал игрокам смеяться во время разминки: «Не надо смеяться! Сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?»

К слову, испанцы тоже выставили экспериментальный состав, — Луис Энрике активно тестирует молодежь. Однако и такому набору игроков позавидовали бы многие сборные мира: Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Навас («Севилья»), Рамос («Реал Мадрид»), Пау Торрес («Вильярреал»), Регилон («Тоттенхэм»), Каналес («Бетис»), Родри («Манчестер Сити»), Мерино («Реал Сосьедад»), Родриго Морено («Лидс»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Фати («Барселона»).

OFICIAL | Aquн alcanzamos la gloria y hoy queremos sumar 3 puntos importantнsimos



¡Esta es la ALINEACIУN DE ESPAСA para medirse a Ucrania en el Olнmpico de Kiev!#SomosEspaсa #SomosFederaciуn pic.twitter.com/mzCbGWx3DE — Selecciуn Espaсola de Fъtbol (@SeFutbol) October 13, 2020

Итоговая победа обескровленной Украины является особенной еще и потому, что она стала первой в истории, — ранее «жовто-блакитные» никогда не обыгрывали сборную Испании.

Единственный и победный мяч забил 22-летний Виктор Цыганков из киевского «Динамо», вышедший на замену на 60-й минуте. Во втором тайме испанцы начали многое позволять сопернику, и в очередной быстрой атаке Андрей Ярмоленко выдал классный пас на ход Цыганкову, который направил мяч мимо Де Хеа. Голкипер, кстати, грубо ошибся и зачем-то вышел из ворот, что весьма облегчило сопернику задачу.

Цыганков также стал единственным, кто забил в ворота сборной Франции в товарищеском матче (1:7) . Даже не верится, что прошло всего семь дней с того эпического разгрома — крупнейшего в истории сборной Украины. На морально-волевых «жовто-блакитные» сотворили в матче с испанцами настоящее чудо.

Это отметил после встречи и главный тренер команды Андрей Шевченко.

«Мне даже не нужно ничего говорить, потому что мои игроки сказали все своим отношением и целеустремленностью. Это их победа, они были просто великолепны. Ребята усвоили урок после поражения от Франции. Они приняли предложенные нами изменения и выполнили наш план. С Испанией было сложно конкурировать, но мы все время боролись и выиграли много мячей. Мы хотели победить, и мы это сделали», — цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.

Автор победного гола Цыганков открестился от звания главного героя и воспользовался случаем похвалить своего одноклубника Бущана, который сыграл большую роль в том, что команда отстояла на ноль.

«Я не считаю себя героем. Вся наша команда — герои. Также хочу поздравить Георгия Бушана с его выступлением. Считаю, это была его лучшая игра в карьере.

Наш план состоял в том, чтобы действовать в обороне больше, чем обычно, и выкладываться на поле. Мы проиграли три матча подряд и должны принести извинения нашим болельщикам. Мы счастливы, что дали им повод для праздника этой ночью», — подытожил Цыганков.

Сам Бущан вслед за одноклубникам назвал героями всю сборную.

«Думаю, что наш план на игру сработал на 100%, потому что мы получили то, что хотели. Вся команда — герои, они сделали большое дело. Мы играли от сердца, были целеустремленными. Нам пришлось много защищаться и ждать своего шанса. К сожалению, мы не можем играть с позиции силы против таких команд, как Испания», — признал голкипер.

Но в общем-то уже не так важно, как именно «жовто-блакитные» одержали победу, если их поздравляет президент страны.

«Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира — командой Испании. В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили.

Спасибо, что подарили всей стране праздник, который так был нам нужен. Гордимся вами, ребята», — написал Владимир Зеленский в соцсети.

Испанцы после матча справедливо отмечали, что создали немало моментов и доминировали почти всю встречу. Луис Энрике вообще заявил, что ему понравилась игра команды и никакой катастрофы не произошло:

«Не будет ничего страшного, если в паре матчей мы не сможем забить. В игре против Украины мы создали немало моментов, чтобы распечатать их ворота. На протяжении всех 90 минут мы действовали лучше соперника, который постоянно пытался лишить нас пространства.

Ошибка вратаря? Критиковать Де Хеа уже стало плохой привычкой испанских болельщиков. Если после такого матча, как сейчас, всю вину опять возложат на Давида, то я просто не знаю. Это несправедливо и бестактно».

Полузащитник Родри заявил, что украинцы смогли создать только один хороший момент, который привел их к победе.

«Мы, естественно, не думали, что потерпим поражение, но в то же время понимали, что в Киеве нам будет весьма непросто. Да и недавно мы наблюдали, как украинцы доставили проблемы Германии.

В этом матче мы сами действовали медлительно — не хватало остроты перед воротами, которую мы обычно демонстрируем.

Что касается украинцев, то у них был только один хороший шанс, и они использовали его — это ошибки, на которых нам нужно учиться. Сейчас у нас нет в сборной прирожденного топового бомбардира, так что мы все должны работать в атаке на общее благо»,

— подытожил хавбек «Манчестер Сити».

После этой встречи Испания все равно осталась лидером группы А4 в Лиге наций, а Украина сумела сравняться по очкам с Германией, хотя все еще занимает третью строчку из четырех из-за дополнительных показателей.

Следующие матчи в Лиге наций Украина проведет в гостях против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17-го). Испания, наоборот, сначала встретится со швейцарцами (14 ноября в гостях), а затем примет у себя дома немцев (17-го).