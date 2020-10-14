«Не достижение, а позор»: что говорят о выходе России на Евро U21

Молодежная сборная России по футболу сумела добыть себе путевку на чемпионат Европы — 2021. Следующим летом команда проведет матчи в Словении и Венгрии, а финал турнира будет сыгран в Любляне 6 июля.

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Стоит отметить, что еще почти никто из предполагаемых соперников российской команды на предстоящем турнире не известен. Заранее победители в группах определены не были, однако стоит выделить отдельно Данию, Нидерланды и Швейцарию, у которых уже достаточно большое количество набранных очков.

В последний раз российская молодежная команда выходила в финальную часть европейского первенства в 2013 году. Тогда в команде играли Олег Шатов, Федор Смолов и Алан Дзагоев, однако показать хорошую игру сборная не смогла: подопечные Николая Писарева проиграли все три встречи на групповом этапе.

Затем сборную преследовали еще более серьезные неудачи, и даже отобраться на чемпионат Европы не получилось. Это отметил бывший игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой, который сам выигрывал молодежный Евро еще в составе СССР — в 1990 году. Эта победа до сих пор остается последней для сборной России на чемпионатах Европы U21.

На этом фоне Мостовой заявил, что отечественная команда обязана входить в топ-3 молодежных сборных Европы, однако не попадает даже в десятку, в чем есть вина не нынешнего состава команды, а тех, кто руководил ей до этого.

«Конечно, сборная заслужила выйти на Евро. Но для такой страны, как Россия, с ее огромным населением выйти в финальную часть впервые за столько лет — это не то, что не достижение, это позор!

Команды в тысячу раз меньше нас выходят, участвуют и чего-то добиваются. Мне всегда обидно слышать, что, мол, наконец-то мы вышли. Как так? Мы обыгрываем Латвию и Эстонию и радуемся», — заявил Мостовой в комментарии «Чемпионату».

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин отметил, что нынешний состав команды — один из лучших после той молодежной сборной, которую представлял Мостовой. По его мнению, важную роль в успехе команды сыграло то, что большая часть игроков выходит в основном составе клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). К примеру, Матвей Сафонов (голкипер «Краснодара») был даже вызвал в основную сборную России, когда временно приостановил свои тренировки Маринато Гильерме из-за неясного теста на коронавирусную инфекцию.

«Наша нынешняя молодежка — одна из лучших после поколения Мостового и Игоря Шалимова. Большинство игроков играют не только в основных составах клубов Российской премьер-лиги, но и в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А раньше редко можно было наблюдать, чтобы игрок молодёжки хотя бы выходил на поле в еврокубковых матчах»,

— заявил Созин в интервью «Чемпионат.com».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, говоря о выходе молодежной команды на Евро, также отметил важность лимита на легионеров, который введен в чемпионате России. По его мнению, если бы его не было, то талантливые молодые футболисты с российским паспортом не смогли бы себя проявить в достаточной мере.

«Что касается лимита, то представьте, что были бы легионеры. Да эти ребята никогда бы не играли! Если приедет легионер, он должен будет играть, потому что за него деньги заплатили. Говорят, надо убрать лимит, что наши футболисты не хотят играть, но я вижу обратное. Прекрасно понимаю, что, как только мы откроем шлюзы, у нас не будет притока наших игроков», — заявил Игнатьев.

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, в свою очередь, после успеха команды выразил надежду, что текущая ситуация в мире не нарушит планы сборной, и подготовка к финальной части чемпионата Европы пройдет по запланированному сценарию.

«Предварительные планы есть, наметки есть. Но вы видите, что происходит в мире. Очень надеемся, что эта ситуация не испортит нам планы и все сборы состоятся. Они намечены на ноябрь. Рассчитываем на это», — отметил специалист.

Стоит сказать, что чемпионат Европы — 2021 состоится в новом формате. Сборные будут разделены на две группы, и групповой этап состоится с 24 по 31 марта. 31 мая будет разыгран плей-офф, а уже 6 июня пройдет финал.

Нападающий Федор Чалов, один из лидеров национальной сборной, заявил, что путь отбора на турнир не был для команды легким, однако Россия полностью заслужила выход в финальную часть чемпионата Европы и учла ошибки прошлых лет.

«Эмоции сейчас только положительные, конечно! Все ребята молодцы, отдавали себя на поле. Мы шли к этому вместе. Я думаю, мы это заслужили. Не могу сказать, что это был легкий путь. Но мы учились на своих прошлых ошибках, когда мы не выходили на Евро.

С самого начала этого отборочного турнира мы понимали, что легко не будет, но не доводили ситуацию до тех раскладов, когда от нас уже ничего не зависит», — передает слова форварда Sport24.