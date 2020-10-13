«План уже написан»: почему Хабиб уйдет после боя с Гэтжи

Накануне американский боец ММА Джош Томсон, являющийся спарринг-партнером Хабибом Нурмагомедова в зале American Kickboxing Academy (АКА), поучаствовал в записи подкаста WEIGHING IN.

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Комментируя ситуацию вокруг другого россиянина, Ислама Махачева, которому никак не могут подобрать оппонента, Джош порассуждал о возможной встрече друга Хабиба с грозным Тони Фергюсоном. На логичный вопрос, почему с Эль Кукуем должен биться Махачев, а не сам чемпион UFC, представитель США огорошил фанатов: после поединка с Джастином Гэтжи 24 октября Нурмагомедов может попросту завершить карьеру.

«Меня это ничуть не удивило. Ведь план уже написан. Я говорил с Хабибом много раз. Идея в том, что этот бой с Джастином Гэтжи будет для Хабиба последним в легкой весовой категории, если он победит… Затем он попробует получить бой с Джорджем Сент-Пьером, и если не получит, то, скорее всего, завершит карьеру. Завершит карьеру с рекордом 29-0. Может вернуться для денежного боя с Сен-Пьером. Сейчас он вписывает свое имя в историю как один из величайших бойцов», — заявил Томпсон.

Не секрет, что встреча с прославленным ветераном ММА является давней мечтой Нурмагомедова. Об этом он не раз говорил в интервью, об этом мечтал умерший отец Хабиба.

«Давай проведем бой в 155 фунтах, или я дам тебе еще пять фунтов, потому что ты никогда не сгонял вес до лимита легкого дивизиона. После этого боя ты можешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения», — отговаривал Нурмагомедов Сен-Пьера от ухода из спорта.

Подыгрывает звезде промоушена и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Завершивший карьеру еще в конце 2018 года Сен-Пьер не перестает заигрывать с Нурмагомедовым и практически в каждом разговоре со СМИ напоминает о своих намерениях нанести россиянину первое поражение. 39-летнего канадца не смущает ни трехлетний простой (за последние семь лет «Раш» бился всего раз: в ноябре 2017-го он нанес поражение обладателю пояса среднего веса Майклу Биспингу на UFC 217 — «Газета.Ru»), ни статус тотального андердога, ни — что самое главное — абсолютное безразличие организации к подобной афише.

«Если я когда-нибудь вернусь и в UFC, то только ради одного поединка. Думаю, мне стоит поймать самую большую рыбу в этом водоеме — главного парня на данный момент зовут Хабиб. Наиболее захватывающе — победить парня, который кажется непобедимым. У него особая аура человека, которого невозможно одолеть.

Если бы у меня спросили после тренировки, хочу ли я этого, я бы без раздумий согласился. Но затем, приняв душ, я бы перекусил, погулял, вернулся домой и сказал: «Черт, я не вернусь в этот зоопарк!» Мне хорошо там, где я сейчас… Смешанные чувства. Два года назад мы пытались организовать бой. Но в UFC не захотели этого. Прошло два года. Я не знаю, изменилось ли мнение UFC, но даже если так, то должны сойтись звезды, чтобы эта встреча состоялась», — передавал слова Сен-Пьера ESPN.

Но как же быть с заветными числами 30-0? Как быть с незавершенным делом в октагоне? Оставим в стороне реванш с Конором Макгрегором — он, по-видимому, и правда не интересен Хабибу. Речь идет о «проклятом противостоянии» с Тони Фергюсоном, которое по тем или иным причинам срывалось аж пять раз! Сам президент UFC на прошлой неделе признался, что промоушен не теряет надежды устроить эту схватку в шестой раз, чего бы это не стоило организации.

«Если Хабиб победит Гэтжи, у Тони Фергюсона будет еще один бой, над которым мы работаем прямо сейчас, — цитирует Уайта Sports Illustrated. — Надеюсь, этот бой с участием Хабиба и Фергюсона состоится, потому что я знаю, что люди хотят его увидеть.

Никогда не видел, чтобы бои срывались так часто, как в этом случае. Мне даже становится страшно, когда я думаю о возможности организовать их бой снова. Что произойдет на этот раз? Может, астероид упадет на Землю?!»

Сам Хабиб, несмотря на уничтожение Тони все тем же Гэтжи на майском UFC 249, все так же верит во встречу с Эль Кукуем в восьмиугольнике. Глядишь, пойдет россиянин навстречу UFC и предпочтет бою против Сен-Пьера куда более желанный фанатами поединок.

«Когда дерешься против сильных соперников, оставляешь наследие за собой. Не знаю, что с миром случится, но надеюсь, что в следующем году мы с Фергюсоном подеремся. Это имя дает мне очень большую мотивацию: как я готовлюсь к нему, как настраиваюсь», — оставляет надежду на 30-й, последний супербой россиянин.