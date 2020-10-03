Афиша года: каким Хабиб был на постерах UFC

До главного поединка 2020 года остается месяц — самое время для последних приготовлений к событию. В том числе и маркетинговых: несколько дней назад в Instagram-аккаунте UFC был опубликован постер 254-го номерного турнира, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби уже 24-го числа.

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На нем Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи готовятся к тому, чтобы выявить сильнейшего бойца в легком дивизионе. Минималистичный черный фон, красный и синий оттенки шрифта, красивый слоган «Чемпион против чемпиона» — выглядит, несомненно, эпично! Под стать самому противостоянию.

Особого шарма новенькому постеру добавляют пояса на плечах Хабиба и Гэтжи — 24 октября один из оппонентов выйдет из клетки уже без золота.

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Заметим, что свежая афиша похожа на постер UFC 242: на плакатах турнира в Абу-Даби акцент делался на лицах, а Хабиб смотрел в глаза другому временному чемпиону, Дастину Порье.

Тогда американец дал достойный бой россиянину в стойке, но на земле оказался бессилен. Хабиб задушил «Бриллианта» в третьем раунде и довел рекорд до 28-0.

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Впервые же Орел появился на постере UFC в декабре 2017 года. В соглавном событии 219-го номерного турнира Нурмагомедов не оставил живого места на Эдсоне Барбозе. Бразильцу отдадим должное — он продержался с Хабибом все три раунда, после чего уступил россиянину дорогу к титулу...

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Главный турнир в карьере Нурмагомедова оказался и самым нервным. За неделю до UFC 223 в Бруклине у Хабиба дважды менялся оппонент! Тони Фергюсон споткнулся о телевизионный кабель и порвал связки на ноге, вышедшего на замену Макса Холлоуэйя сняли с поединка из-за невозможности уложиться в вес. И вот на афише нью-йоркского турнира красуется малоизвестный Эл Яквинта.

Роль тотального андердога не смутила представителя США: «Яростный Эл» выстоял 25 минут. Но чемпионский пояс все равно поехал в Россию.

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Ну и куда же без UFC 229 и самого громкого противостояние в истории ММА.

«Ожидание закончилось!» Именно таким был слоган победной встречи с Конором Макгрегором, вражда Хабиба с которым, кажется, не закончится никогда... Как и слухи о реванше.

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К слову, лицо Гэтжи до UFC 254 попадало на афиши организации аж пять раз.

Вот «Хайлайт» (прозвище американца – «Газета.Ru») красуется на постере шоу The Ultimate Fighter: Redemption Finale. Это был дебютный бой Джастина в UFC, и он получился на славу. 7 июля 2017-го Гэтжи и Майкл Джонсон закатили «Поединок года», а будущий временный чемпион, побывав в нокдауне, все же сумел потушить свет оппоненту.

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Дальше было первое поражение в карьере от экс-чемпиона UFC Эдди Альвареса, которое Гэтжи хотел закрыть в поединке все с тем же Порье. Не вышло: Дастин нокаутировал отчаянного рубаку и поставил под сомнение будущее Джастина в претендентской гонке.

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Однако два поражения нокаутами в итоге сыграли на руку «Хайлайту». Они закалили Гэтжи, который стал более расчетливым, но не менее зрелищным. Четыре досрочные победы принесли Джастину как временный пояс UFC, так и статус «самого опасного соперника» в карьере Хабиба Нурмагомедова.

История восхождения запечатлена и на постерах. Первая победа — за полторы минуты над высоченным Джеймсом Виком.

Дальше под нокаутирующий удар Гэтжи угодил несчастный Эдсон Барбоза.

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В третьем поединке Джастин не пожалел ветерана ММА, Дональда Серроне. В концовке первой пятиминутке «Ковбой» напоролся на правую Гэтжи и прийти в себя уже не смог.

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Наконец, пятый постер с участием Джастина. И четвертый кряду, самый ценный триумф «Хайлайта» в карьере. Выйдя на замену Хабибу, застрявшему из-за пандемии в России, Гэтжи разбил Тони Фергюсона на UFC 249 и, похоже, лишил «Эль-Кукуя» шанса нанести Нурмагомедову первое поражение в карьере.

Сейчас эту возможность постарается использовать сам временный чемпион.