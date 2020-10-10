«UFC, дайте ему соперника»: коронавирус помешал партнеру Хабиба

Ровно две недели остается до одного из самых ожидаемых турниров Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254, который пройдет на острове Яс в Абу-Даби. Главным событием не только бойцовского вечера, но и, пожалуй, всего 2020 года станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Российскому чемпиону легкого дивизиона предстоит провести уже третью защиту титула. В соперники Орлу американец попал в какой-то степени случайно, ведь изначально оппонентом Хабиба должен был стать Тони Фергюсон.

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Тот поединок планировали провести еще в апреле, однако по всем известным причинам он не состоялся — пандемия коронавируса долгожданную встречу сорвала. Из-за COVID-19 Нурмагомедов отправился домой в Дагестан, а когда Дана Уайт месяцем позднее все-таки сумел организовать турнир UFC во время пандемии, приехать на соревнования российский чемпион уже не смог. И именно поэтому промоушен организовал бой за временный титул легкого дивизиона, поставив против Фергюсона Гэтжи. К сожалению для Тони, его оппонент оказался к этому противостоянию более подготовленным и свежим (все-таки нельзя забывать о том, что Эль-Кукуй менее чем за месяц дважды гонял вес), став в итоге претендентом на полноценный чемпионский пояс.

С тех пор прошло достаточно много времени, в UFC уже успели смениться несколько чемпионов, но коронавирус по-прежнему доставляет промоушену много проблем. По недоброй иронии судьбы пандемия вновь ударила по Хабибу, а точнее — по его команде.

Из-за COVID-19 поединка лишился партнер Нурмагомедова Ислам Махачев. На грядущем турнире UFC 254 российский легковес должен был сразиться с Рафаэлем Дос Аньосом, однако опытный бразилец снялся с соревнований. Его тест на коронавирус дал положительный результат.

Что говорить, для самого Махачева это отдельная трагедия. Во-первых, из-за пандемии он лишился поединка еще в апреле (как, собственно, и Хабиб). Во-вторых, теперь Исламу Махачеву необходимо найти нового соперника, чтобы принять участие в турнире. И это для 29-летнего дагестанца самая настоящая проблема. Даже несмотря на серию из шести побед (последняя была одержана над Дэви Рамосом в сентябре 2019-го на турнире UFC 242 в Абу-Даби), Махачев остается на 12-м месте в рейтинге легковесов. Впрочем, сам боец уже кинул клич сразу троим бойцам — Майклу Чендлеру, Чарльзу Оливейре и Дэну Хукеру, а также на всякий случай бросил вызов ветерану Дональду Серроне, выразив готовность сразиться в полусреднем весе.

«Дос Аньос выбыл. Чендлер, это твой шанс запрыгнуть на «Бойцовский остров». Или Чарльз Оливейра. Дерьмовый парень Дэн Хукер, ты также можешь подраться со мной. Теперь нам не нужно продавать билеты», — написал Махачев у себя в Twitter.

Два варианта из этого списка уже «отлетели».

Например, бой с Чендлером для Махачева даже в теории был невозможен. Бывший чемпион легкого веса в Bellator сравнительно недавно подписал контракт с UFC. В Абу-Даби он отправился в качестве резервиста на главный бой UFC 254 — в случае, если Нурмагомедов или Гэтжи травмируется, то именно Чендлер выйдет на замену. Если же все пройдет по плану, то у 34-летнего американца будет вариант с поединком против Тони Фергюсона (также рассматривалась возможность проведения боя с Дастином Порье, но того теперь ждет реванш с Конором Макгрегором). Да и сам Чендлер в ответ на предложение Махачева справедливо обратил внимание на разницу в рейтинге.

«Много фанатов спрашивают про Ислама. Скажу откровенно и без какого-либо неуважения к Исламу — я не знал, кто он такой. Если кто-то заразился коронавирусом и оставил соперника без поединка, то это не значит, что я должен выходить на бой с 12-м номером. Я запасной боец для титульного поединка. Разве я должен выходить на бой с 12-м номером за 10 дней до турнира? Я побью бойца из топ-5 и в следующие 12 месяцев заберу титул», — заявил Чендлер.

Отказался от схватки с Махачевым и Хукер, который в своем Twitter потроллил Ислама, спросив, как по-русски будет «мочиться против ветра».

My profile pic is my official response — Dan Hangman Hooker (@danthehangman) October 9, 2020

За это российский боец упрекнул представителя Новой Зеландии в трусости.

«Никогда не видел, чтобы боец так публично боялся. Ни один мужчина в мире не поверит, что ты посмеешь вступить со мной в бой. Так что расслабься», — отметил он.

Never saw a "fighter" to be scared like that, publicly no man in the world believe you dare to take a fight with me. So relax https://t.co/Y7Ox4P9E9N — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) October 9, 2020

А вот шестой номер рейтинга легковесов Оливейра пока молчит. Свой последний бой бразилец провел еще в марте и все еще грезит желанием сразиться с Тони Фергюсоном. Клик Эль-Кукую, кстати, бросил и менеджер Махачева Али Абдель-Азиз, который готов из своего кармана доплатить американцу $100 тысяч к гонорару.

Fight Islam I will give 100k extra on top of your purse you have my word this is how much I respect you https://t.co/nVM58x4W6X — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) October 10, 2020

В конце концов, за своего партнера по команде и товарища заступился сам Хабиб Нурмагомедов, который надавил на UFC, чтобы Махачев в итоге не пропустил грядущий грандиозный турнир.

«Я бывал в таких ситуациях, когда с тобой топы не хотят выходить, просто нужно каждого соперника выносить и со временем эти так называемые топы будут без остановки называть твое имя, но это уже совсем другая история. UFC, просто дайте ему соперника, вот и все», — написал Орел у себя в Instagram Stories.

В своей карьере ММА Ислам Махачев провел 19 боев, одержав 18 побед. Его единственное поражение датировано октябрем 2015-го, когда россиянин был нокаутирован Адриано Мартинсом на турнире UFC 192.