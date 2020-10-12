Несоблюдение мер против COVID-19: суд наказал «Спартак»

12 октября Тушинский суд Москвы провел заседание по делу о возможном нарушении противоэпидемиологических мер представителями столичного «Спартака» на матче 10-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом». Красно-белых обвинили в том, что на трибуны стадиона «Открытие Арена» было допущено гораздо большее количество зрителей, чем разрешено медицинским регламентом Российского футбольного союза. С 1 августа, согласно указу мэра Москвы, на стадионы допускаются не более 50% зрителей с учетом 5% от его вместимости для болельщиков гостевой команды. Фактически же для соблюдения социальной дистанции трибуны могут быть заполнены лишь на четверть от общей вместимости.

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По официальным данным РПЛ, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовали 17 150 болельщиков. Учитывая тот факт, что данный показатель превышает допустимые 25% (11 250 человек), в отношении принимающей стороны было начато расследование. Причем разбирательства по поводу вероятных нарушений санитарных норм были вызваны не только этим, но и подозрениями в том, что официальный показатель количества зрителей на стадионе был искусственно занижен, так как визуально казалось, что «Открытие Арена» была заполнена почти наполовину.

По подсчетам Роспотребнадзора, на матче, который состоялся 3 октября, присутствовали более 20 700 болельщиков. Во время судебного заседания представители «Спартака» это в итоге подтвердили, заявив, что общее количество зрителей составило 20 738 человек, при этом подчеркнув, что нормативная квота была соблюдена. Кроме того, в стане красно-белых признали, что отдельными болельщиками были нарушены обязательные санитарные нормы — соблюдение социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).

«На футбол люди приходят семьями или дружескими коллективами. Мы распространяли билеты таким образом, чтобы социальная дистанция была. Но на матче люди, которые приходили коллективами, социальную дистанцию разрывали. На матч мы привлекаем контролеров, чтобы контролировать правила поведения. На матче было 795 контролеров-распорядителей, они обращались к нарушившим правила зрителям, чтобы нарушения устранялись. Но ни по этическим, ни по правовым причинам они не могут применять силу. К сожалению, часть болельщиков не надевала маски даже после требования контролеров», — приводит РИА «Новости» слова начальника юридического департамента «Спартака» Владислава Ляликова.

На время расследования, к слову, красно-белые приостановили деятельность «Открытие Арены». Ее суд мог закрыть сроком до 90 дней. Однако до этого дело так и не дошло — «Спартак» отделался штрафом в размере 300 тысяч рублей.

«Признать «Спартак» виновным в нарушении административного регламента. Штраф в 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток. Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер. Суд не нашел достаточных оснований для наказания в минимальном размере», — заявила судья Оксана Матухно.

В «Спартаке» данные меры назвали справедливыми и от идеи подать апелляцию отказались сразу же. Также в стане красно-белых пообещали провести работу с болельщиками, чтобы впредь подобных ситуаций не возникло. Хотя и отметили тот факт, что добиться полного соблюдения мер против распространения коронавируса довольно проблематично.

«Суд вынес самое справедливое решение в этой ситуации. Главное, что не вынесли решения о приостановке деятельности стадиона. Есть решение суда. Обжаловать его не будем. Можно дополнительно вводить только ленты на трибунах. Но мы будем обращаться к болельщикам.

Невозможно зайти на фанатскую трибуну и рассадить. Очень тяжело добиться соблюдения дистанции. Создается прецедент. Это не очень хорошо»,

— заявил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Обеспокоенность данной ситуацией выразили и в Российской премьер-лиге. Президент РПЛ Сергей Прядкин, комментируя вердикт суда, заявил, что теперь все клубы футбольного национального первенства будут находиться под особым контролем как со стороны руководства лиги, так и представителей органов власти и Роспотребнадзора.

«Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь будет под особым вниманием со стороны органов власти. Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ. Хочется еще раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты», — заявил Прядкин.

Свой ближайший домашний матч «Спартак» проведет 31 октября. В рамках 13-го тура РПЛ красно-белые примут «Ростов». До этого же команде Доменико Тедеско предстоят две гостевые встречи с «Химками» и «Краснодаром».