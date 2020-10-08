Грозят 90 дней без арены: Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак»

Дело о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче «Спартак» — «Зенит» в условиях бушующего коронавируса стремительно набирает обороты.

Пресс-служба Роспотребнадзора официально заявила, что на дерби присутствовали больше 20 700 зрителей, а не 17 150, как изначально заявил сам «Спартак».

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 1 августа клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут заполнять не более 50% мест на своих аренах. Фактически же, если выполнять все условия социального дистанцирования, рассаживая зрителей на определенном расстоянии друг от друга, то заполнить получится лишь около 25%.

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Если на дерби действительно присутствовала как минимум 21 тысяча человек (46,7% от общей вместимости «Открытие Арены», которая составляет 45 000 мест), то нет ничего удивительного в том, что гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность в полной мере «Спартаку» не удалось.

Согласно пресс-релизу ведомства, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в ходе матча «грубые нарушения» — фанаты толпились на трибунах, не соблюдая дистанцию и массово пренебрегая требованием носить маски и перчатки. И все это на фоне того, что в Москве каждый день фиксируется по 3-4 тысячи новых зараженных COVID-19.

Теперь красно-белым придется идти в суд — Роспотребнадзор составил на клуб административные протоколы.

«За необеспечение выполнения требований, направленных на разрыв механизма передачи инфекции, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северо-Западном административном округе возбуждено административное расследование.

По итогам расследования 7 октября 2020 года на генерального директора (Шамиля Газизова. — «Газета.Ru») и юридическое лицо «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по части 2 статьи 6.3. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Административные материалы направлены в Тушинский районный суд»,

— говорится на сайте Роспотребнадзора.

Статья 6.3 КоАП называется «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а ее 2-я часть гласит, что эти нарушения, «совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания» могут повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей (грозит Газизову), на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч (грозит «Спартаку») или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (также угрожает всему клубу).

Однако вина красно-белых еще не доказана. Заседание Тушинского районного суда по этому делу состоится 12 октября в 14.30 по московскому времени.

Напомним, Газизов и владелец «Спартака» Леонид Федун заявили в СМИ, что информация о превышении допустимого для безопасности количества зрителей на арене не соответствует действительности.

«Люди давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу», — цитировал Газизова РИА «Новости».

«Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже билетов. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем», — приводил слова Федуна РБК.

Ситуацию прокомментировал и президент РПЛ Сергей Прядкин.

«Рассчитываем на объективное судебное разбирательство и адекватные меры в отношении «Спартака», который всегда последовательно и дисциплинированно проводил мероприятия для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечет приостановление деятельности. Российский футбол приложил колоссальные усилия, чтобы в условиях пандемии проводить матчи со зрителями. Нельзя, чтобы один случай перечеркивал усилия многих людей», — подытожил функционер.

Впрочем, приостановление деятельности на 90 дней «Спартаку» вряд ли грозит. Это разрушило бы весь сезон красно-белых, и такое суровое наказание клуб вряд ли заслужил.

Закрытия стадиона на 90 суток, скорее всего, не случится. Спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что максимальные санкции, которым подвернется «Спартак», — это штраф.

«Запрет деятельности «Спартака» как футбольного клуба или закрытие стадиона происходит в исключительных случаях. Есть практика подобных дел, и запрет на деятельность случается лишь тогда, когда не предпринимается вообще никаких мер безопасности. К примеру, в кафе нет антисептиков, масок, дезинфицирующих ламп, — приводит слова юриста «Чемпионат».

— Я считаю, что при условии вины «Спартака», которая еще не доказана, должны ограничиться предупреждением и штрафом. Сразу человека не могут казнить, сначала надо предупредить. И только в случае повторного нарушения могут последовать наказание в виде закрытия стадиона».

Напомним, клуб уже получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

За нарушение санитарного регламента красно-белых оштрафовали на 30 тысяч рублей, за использование пиротехники фанатами — на 125 тысяч, за демонстрацию несогласованных баннеров — на 50, за баннер с ненормативной лексикой — еще на 50, за скандирование оскорбительных кричалок — тоже на 50 тысяч рублей, и за демонстрацию фанатами нацистской символики — на 200 (на плакате какого-то болельщика в память о неонацисте Максиме Марцинкевиче, более известном как Тесак, располагалась еще и фашистская руна).

Также КДК запретил «Спартаку» пускать фанатов на сектор B206 на один матч условно. То есть при повторном нарушении трибуну все-таки закроют на одну встречу.