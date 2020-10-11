Нарушение мер профилактики COVID-19: «Мегаспорт» могут закрыть

Дворец «Мегаспорт» в эти дни принимает этап Кубка России по фигурному катанию. Однако во время проверки управление Роспотребнадзора по Москве выявило ряд нарушений правил, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Главный специалист эксперт столичного управления Роспотребнадзора Оксана Панова отметила, что во время проведения соревнований были нарушены правило социального дистанцирования и требования дезинфекции против коронавируса.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе управлением Роспотребнадзора по Москве проводилось обследование спорткомплекса «Мегаспорт» на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима», — заявила Панова.

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Действия (или в данном случае бездействие) юридического лица ДС «Мегаспорт» подпадают под части 1 и 2 статьи 6.3 КоАП РФ, что приведет к административной ответственности в виде штрафа на сумму до 500 тысяч рублей или приостановлению деятельности стадиона на срок до 90 суток.

При этом президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отметил, что он пока не располагает информацией о закрытии арены.

«Мне ничего об этом не сообщали. До того момента, как я уехал, никакой подобной информации не было. Короткая программа? На данный момент никаких изменений нет»,

— приводит слова Горшкова «Спорт день за днем».

По сообщениям журналистов, сотрудники Роспотребнадзора в фойе арены проверяли у всех посетителей наличие масок. Также во время соревнований было запрещено кидать на лед плюшевые игрушки. При этом игрушки свободно продавались, а также были девочки, которые обычно их собирают со льда после выступлений.

Стоит сказать, что основные события все же происходили на самой ледовой арене, где впервые в очном противостоянии встретились Этери Тутберидзе, у которой на этап были заявлены две ученицы Камила Валиева и Дарья Усачева, и Евгений Плющенко, работающий с Александрой Трусовой. Фигуристка, владеющая несколькими четверными прыжками, перешла к двукратному олимпийскому чемпиону из «Хрустального» в мае 2020 года.

Изначально в заявке значилась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, но она снялась. Фигуристке предстоит пройти обследование в связи со старой травмой спины.

Согласно правилам, исполнять прыжки в четыре оборота в коротком прокате запрещено. На льду в первый день соревнований Трусова исполнила аксель в три оборота со степ-аутом, но докрученный, правда, оказаться на первой строчке фигуристке это не помогло. От Валиевой, которая выиграла произвольную программу, ученица Плющенко отстала на десять баллов (75 против 85), от Усачевой — на пять очков.

Таким положением дел остался крайне недоволен сам двукратный олимпийский чемпион, который в Instagram опубликовал пост, намекающий на то, что против его подопечной был судейский заговор.

«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца! Завтра новый день и новый старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает!» — написал тренер.

Работой судей также не были удовлетворены поклонники Станиславы Константиновой. После чистого проката спортсменки, который оценили в совсем небольшие 67 очков, на трибунах «Мегаспорта» стал разноситься свист. А после выступления Валиевой кто-то даже крикнул «позорище» и «позор» в адрес арбитров.

11 октября в «Мегаспорте» на льду с произвольными программами окажутся и женщины, и мужчины, и танцевальные дуэты, и спортивные пары. Основное внимание зрителей, конечно, будет приковано к женскому одиночному катанию, где будет решаться судьба противостояния Трусовой с ученицами бывшего тренера — Валиевой и Усачевой. И главный вопрос произвольной программы состоит в том, хватит ли перешедшей к Плющенко Александре сил сократить отрыв в десять баллов от Камилы и побороться за первое место.

Дворец спорта был открыт в 2006 году. Помимо соревнований по фигурному катанию в «Мегаспорте» проводятся баскетбольные матчи — это домашняя арена для ПБК ЦСКА, а также хоккейные встречи и турниры по ММА.