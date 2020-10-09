Конверты с пулями: президенту «Сампдории» грозят расправой

Президент итальянской «Сампдории» Массимо Ферреро был вынужден обратиться в полицию Рима после получения писем с угрозами.

Как информирует агентство Ansa, на почтовый адрес Ферреро в итальянской столице также были доставлены конверты с пулями (в Италии подобные действия являются одним из самых популярных способов запугивания – «Газета.Ru»), а в письмах было прямо указано на то, что недоброжелатели собираются отправить главу сине-бело-черных на тот свет. Помимо этого, угрозы президенту «Сампдории» поступают и в соцсетях.

К слову, незадолго до ужасных посланий Ферреро подал жалобу в правоохранительные органы на двух болельщиков, которые выкрикивали в его адрес оскорбления в одном из ресторанов Генуи. Отмечалось, что фанаты были недовольны неудачными переговорами о продаже клуба американскому консорциуму во главе с бывшим игроком «Сампдории» и сборной Италии Джанлукой Виалли.

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По информации ряда зарубежных СМИ, авторами получивших огласку писем могли быть все те же болельщики генуэзцев. Все дело в провальных результатах клуба: «Сампдория» в минувшем сезоне заняла непозволительно низкое 15-е место в Серии А, а уже в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии после трех туров идет 14-й.

17 октября клуб в родных стенах примет «Лацио».

Стоит ли говорить, что для эмоциональной Италии подобные известия далеко не редкость.

Так в ноябре 2019 года полиции чуть не пришлось охранять главного тренера миланского «Интера» Антонио Конте. Как информировали в Corriere della sera, данное решение было связано с не самыми приятными событиями в жизни именитого итальянского специалиста: как и в случае с Ферреро, тренеру пришло анонимное письмо с угрозами и пулей.

Изначально сообщалось, что письмо прибыло на домашний адрес Конте, однако пресс-служба «Интера» уточнила, что послание было отправлено в штаб-квартиру, после чего именно клуб обратился в полицию.

«Клуб хотел бы уточнить, что Конте не получал никакого письма лично, соответственно, и не обращался в полицию. Письмо получил именно клуб и, в соответствии с протоколом в таких ситуациях, передал его в соответствующие органы», — говорится в сообщении.

Стражи правопорядка тогда начали расследование, пообещав Конте и его семье предоставить охрану возле его дома и тренировочной базы черно-синих. Власти, в свою очередь, остались всерьез обеспокоены этим инцидентом, несмотря на то, что, по сведениям некоторых СМИ, данное письмо было не более чем розыгрышем.

Больше на адрес Конте неприятных писем не приходило.

Если же говорить о самой персоне тренера, то он искренне ненавидим фанатами «Ювентуса». За туринский клуб Антонио выступал в бытность футболистом, а затем успешно тренировал «старую сеньору», с которой не раз брал золото в чемпионате Италии. Привел же к негодованию болельщиков тот факт, что Конте, которого зазывали к себе помимо «Юве» еще и английский «Манчестер Юнайтед», сделал выбор в пользу «Интера», который на протяжении многих лет считается заклятым врагом черно-белых.

Буквально за месяц до инцидента одна из болельщицких организаций «Ювентуса» даже создала петицию с требованием убрать звезду Антонио Конте с клубной аллеи славы, которая находится на туринском стадионе «Альянц». Вместо него 15 тыс. фанатов, в первые же дни подписавших документ, настаивали на увековечивании заслуг Клаудио Маркизио. Впоследствии в скандал вмешался президент клуба Андреа Аньелли, который высказался категорически против исключения Конте из числа легенд «Ювентуса».