Крупнейшее поражение в истории: как уничтожили сборную Украины

Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории, пропустив семь мячей от французов на «Стад де Франс» и забив в ответ только один.

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Ранее самым большим разочарованием «жовто-блакитных» были проигрыши со счетом 0:4 — они дважды уступали так Испании (причем в последний раз недавно — в начале сентября в рамках Лиги наций) и по разу — Хорватии (в отборе на Евро в 1995 году) и Чехии (в товарищеском матче 2011 года).

Утешает лишь тот факт, что новое рекордное поражение (1:7) подопечные Андрея Шевченко потерпели не в важной официальной встрече, а в товарищеской. Однако учитывая, что всего через два дня, 10 октября, украинцев ждет матч Лиги наций с Германией, а 13-го числа — с Испанией, возникает опасение, что команде придется очень несладко и в официальных играх.

Катастрофа с составом

Причиной столь крупного поражения стали серьезные проблемы с составом сборной Украины. Из-за различных травм на октябрьские матчи не смогли приехать несколько лидеров — Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Евгений Коноплянка, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все — донецкий «Шахтер»), Виталий Буяльский и Владислав Супряга (оба — киевское «Динамо»).

Всего за два дня до матча выбыли еще два важнейших игрока — вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко (оба — «Шахтер»), которые сдали положительный тест на коронавирус.

Из-за этого весь клуб был закрыт на карантин, и Шевченко лишился возможности вызвать оттуда других сборников — например, хавбека Виктора Коваленко, защитника Николая Матвиенко и натурализованных бразильцев — полузащитника Марлоса и нападающего Мораеса.

А уже по прилете в Париж выяснилось, что COVID-19 заражены еще два голкипера — Андрей Лунин (принадлежит мадридскому «Реалу», но находится в аренде в «Овьедо») и Юрий Панькив («Александрия»).

В итоге Шевченко пришлось срочно дозаявлять в качестве вратаря 45-летнего Александра Шовковского, который является сейчас его ассистентом, а карьеру завершил еще в 2016 году.

На поле, правда, Шовковский не вышел: к счастью, в заявке еще остался один действующий вратарь — Георгий Бущан из киевского «Динамо». Однако в случае травмы или удаления Бущана другого выхода у «жовто-блакитных» бы просто не осталось.

Очевидно, что с такими проблемами у сборной Украины практически не было шансов оказать достойное сопротивление чемпионам мира. Но стоит отметить, что в составе все же присутствовали несколько лидеров команды, которые создали французам некоторые затруднения.

Руслан Малиновский из «Аталанты» без устали бороздил поле весь первый тайм до своей замены и дважды мощно зарядил с дальней дистанции так, что Стив Манданда выручил с большим трудом; Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») опасно бил из пределов штрафной и имел шансы выйти один на один, если бы не офсайд; Виктор Цыганков («Динамо» Киев) и вовсе записал на свой счет гол во втором тайме.

Однако всего этого оказалось недостаточно, чтобы избежать сокрушительного разгрома.

Звездный состав французов

Даже несмотря на то что Дидье Дешам выпустил на первый тайм резервный состав сборной, эта команда легко сошла бы за основную почти в любой другой стране.

17-летний талант из «Ренна» Эдуардо Камавинга, которого настойчиво пытается купить «Реал», открыл счет на 9-й минуте встречи ударом через себя. Это позволило ему стать самым молодым автором гола сборной Франции за последние 106 лет — полузащитнику в данный момент 17 лет и 11 месяцев.

Затем опытнейший Оливье Жиру из «Челси» оформил дубль, а в концовке тайма под его давлением Виталий Миколенко отправил мяч в свои ворота (0:4).

Во втором тайме Дешам выпустил пять игроков основного состава — Килиана Мбаппе («ПСЖ»), Рафаэля Варана («Реал»), Поля Погба («Манчестер Юнайтед»), Антуана Гризманна («Барселона») и Виссама Бен-Йеддера («Монако»).

С такой компанией сборная Франции, не особо напрягаясь, довела счет до 7:1 (отличились еще Толиссо, Гризманн и Мбаппе) и теперь с оптимизмом подходит к матчам Лиги наций против Португалии и Хорватии, которые состоятся 11 и 14 октября соответственно.

La 100иme de Giroud, son doublй, 7 buts pour les Bleus ! Victoire ! #FRAUKR #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Zl3uJ9PZFl — Equipe de France (@equipedefrance) October 7, 2020

Объяснения Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко логично объяснил самое крупное поражение в истории неоптимальным составом, однако отметил, что даже в таких обстоятельствах команда периодически прижимала соперника к воротам.

«Мы вызвали практически молодежную сборную. Но в такой ситуации футболисты отнеслись к матчу с максимальной серьезностью, выходили на поле и старались. Сравнивать команды совершенно невозможно, но какие-то эпизоды, особенно в начале второго тайма, нам удались.

То, что произошло сегодня — стечение обстоятельств, в которых мы оказались. Мы не смогли выставить наш лучший состав, чтобы хотя бы попытаться конкурировать с чемпионами мира. Однако мы создали несколько моментов, чтобы сократить разницу в счете: попадали в штангу, а также организовали выход один на один».

Также Шевченко порассуждал о том, сможет ли он каким-то образом пополнить состав до ближайших матчей Лиги наций против Германии и Испании:

«Мы не понимаем, какое количество игроков у нас будет, кого мы сможем довызвать, а кого — нет. Очень тяжелая ситуация, но мы должны из нее выходить. Футболисты «Шахтера» будут проходить тесты на коронавирус 8 октября. Тогда и будет ясно, какая ситуация».

На данный момент в распоряжении Шевченко 18 полевых игроков и один вратарь.