«Власти обеспокоены»: «Спартак» подозревают в нарушении санитарных норм

3 октября на московской «Открытие Арене» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги состоялся один из важнейших для турнира матч — «Спартак» принимал петербургский «Зенит». Встреча завершилась вничью, 1:1. Команды так и остались лидерами чемпионата с одинаковым количеством набранных очков — по 21. С момента, когда прозвучал финальный свисток арбитра Павла Кукуяна, прошло уже почти целых трое суток, однако разговоры о минувшей встрече идут до сих пор. И, что удивительно, касаются они совсем не игровых моментов или работы судейской бригады.

Речь идет о болельщиках, которые присутствовали на стадионе. По официальным данным, всего центральный матч тура посетили 17 150 зрителей. Однако у многих этот показатель вызвал подозрения, а точнее — его достоверность. Визуально могло показаться, что стадион был заполнен более чем на половину. С 1 августа же, согласно указу мэра Москвы, на стадионы допускаются не более 50% зрителей с учетом 5% от его вместимости для болельщиков гостевой команды. Фактически заполнить стадион, чтобы соблюсти условия социального дистанцирования, удается только до 30% от вместимости арены. И по этому поводу у правительства возник ряд вопросов.

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«Посещаемость матча Российской Премьер-лиги «Спартак» — «Зенит» вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со «Спартаком» как с принимающей стороной, и с РФС», — заявили в Премьер-лиге.

Более того, «Спартаку» грозит наказание, если факт нарушения санитарного дисциплинарного регламента РФС будет доказан.

Как утверждает «Чемпионат», в качестве меры наказания может последовать штраф в соответствии со 111-й статьей регламента — за нарушение социальной дистанции и превышение допустимого числа болельщиков. Все это должно быть закреплено в официальном рапорте делегата матча. Уже 7 октября на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет рассмотрен вопрос о возможном нарушении санитарного регламента. По информации «Чемпионата», вероятное наказание же может последовать позднее — после дополнительного расследования. В ходе его будет рассмотрен не только рапорт делегата матча, но и материалы в СМИ.

В «Спартаке», комментируя данный вопрос, выразили уверенность в том, что никаких нарушений допущено не было, и, соответственно, никаких наказаний клубу не грозит. Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов уже сразу после матча, отвечая на вопрос о возможном превышении норм по количеству зрителей на трибунах, отметил, что такой визуальный эффект мог возникнуть из-за того, что «было громко и красиво». Впоследствии он опроверг информацию о том, что «Спартак» реализовал куда большую квоту билетов, чем разрешено регламентом. И это весьма примечательно на фоне сообщений о том, что, как утверждает Telegram-канал «ЭкСпорт», немалая часть билетов на игру с «Зенитом» была реализована перекупщиками, а некоторые квитки и вовсе продавались на одно и то же место.

«Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу», — приводит слова Газизова РИА «Новости».

Владелец «Спартака» Леонид Федун и вовсе выразил мнение, что на клуб просто идет дополнительное давление со стороны.

«Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем», — цитирует его РБК.

Возникшая ситуация привлекает особое внимание в связи с последними новостями о болельщиках на футбольных матчах, ведь, как утверждает ряд СМИ, московские власти рассматривают вариант с ужесточением ограничений по допуску зрителей на трибуны стадионов столицы вплоть до полного их закрытия. Не исключено, что в октябре поклонникам футбола в Москве придется наблюдать за игрой своих команд дома на диване.