«Сложная обстановка»: трибуны стадионов в Москве могут закрыть

Казалось, что люди уже адаптировались к условиям, которые выдвинул коронавирус всему миру, в том числе и футбольному. УЕФА даже с 1 октября разрешил на международных матчах пускать зрителей на стадионы с некоторым ограничением — до 30% от вместимости арены. Допускать болельщиков или нет, решать велено уже властям стран. В России, например, в рамках национальных первенств на стадионы допускаются до 50% от их вместимости. Фактически, правда, получается заполнить трибуны только до тех же 30%, чтобы соблюсти условия социальной дистанции среди зрителей.

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Однако совсем скоро ситуация может измениться. По крайней мере, для московских поклонников футбола. По информации «Чемпионата»,

столичная мэрия в рамках обсуждения мер по профилактике коронавируса рассматривает вариант с закрытием трибун на матчах под эгидой Российского футбольного союза.

Речь пока идет только об ограничениях на октябрь. С 5 октября, например, все школы Москвы закрываются на каникулы до 18 октября, а московские компании обязаны перевести на удаленный режим работы не менее 30% своих сотрудников. Те же последствия могут ожидать и футбольные стадионы столицы. Все из-за роста количества зараженных COVID-19 в городе. За последние сутки в России было выявлено 10 888 случаев инфицирования, из них 3537 — в Москве. В последний раз данный показатель по столице превышал отметку в 3 тысячи еще в конце мая.

«Клубы уведомили об этом еще на прошлой неделе. Их также уведомили, что билетную программу придется корректировать», — утверждает знакомый с ситуацией источник, который отметил, что ограничения могут ввести уже в 11-м туре Российской премьер-лиги.

При этом представители клубов РПЛ публично в этом не признаются, а, напротив, утверждают, что никакой информацией по поводу грядущего введения ограничений не располагают.

«По поводу закрытия трибун я ничего слышал. Я ни в каких обсуждениях не участвовал. Если какое-то решение будет принято, мы его будем исполнять. Тут решаем не мы. Конечно, если такое решение будет принято, это ударит по клубам. Но на первом месте должно быть здоровье», — приводит «Чемпионат» слова генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова.

В Премьер-лиге также утверждают, что никакой конкретики и планов в данном вопросе нет. Однако руководители РПЛ не исключают, что количество зрителей может быть ограничено. Решающее слово будет за местными властями.

«Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.

Мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями — в наших общих интересах»,

— приводит РИА «Новости» слова президента Премьер-лиги Сергея Прядкина.

Ряд СМИ также утверждают, что руководители столичных футбольных клубов выступают категорически против закрытия трибун. С этим уже приходилось сталкиваться ранее. Например, в марте, когда пандемия коронавируса только-только ударила по Москве и всей России вообще, спортивные турниры были приостановлены.

В Континентальной хоккейной лиге до приостановки и досрочного завершения сезона успели провести один матч: «Динамо» — «Спартак» в рамках 1-го раунда плей-офф. Та игра в ледовом дворце в Парке легенд прошла как раз без зрителей. В июне же, когда сезон Российской футбольной премьер-лиги был все-таки возобновлен, на трибуны допускались лишь 10% от вместимости стадионов. Впоследствии в ограничениях последовали послабления.

Сейчас же, как утверждает Metaratings.ru, когда в Москвы планируют закрыть трибуны футбольных стадионов для посещения, представители столичных клубов надеются либо уговорить властей отказаться от данных мер, либо же сохранить хотя бы те самые 10% от вместимости стадионов, а также оставить открытыми VIP-ложи, от продажи билетов куда клубы получают едва ли не основной доход от их реализации.

В октябре в Москве планируется проведение сразу десяти матчей, из них пять — в рамках РПЛ. Так, ЦСКА на своем поле должен принять столичное «Динамо» и тульский «Арсенал», у бело-голубых запланирована домашняя встреча с «Сочи», а «Локомотиву» предстоит сыграть с «Уфой» и «Ротором». Кроме того, армейцев и «железнодорожников» в октябре ждут еврокубки: красно-синие в рамках 2-го тура Лиги Европы примут загребское «Динамо», а «Локо» ждет большой домашний матч группового раунда Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Помимо этого, в момент паузы в чемпионатах в Москве состоятся сразу три матча сборной России. На них уже реализуется продажа билетов. Так, 8 октября команда Станислава Черчесова проведет на «ВЭБ Арене» контрольный спарринг со шведами, а 11 и 14 октября в рамках Лиги нации на «ВТБ Арене» пройдут матчи Лиги наций с командами Турции и Венгрии соответственно. Проведение международных матчей под эгидой УЕФА пока что готовится в штатном режиме, но последнее слово все равно останется за столичными властями.