«Просто спросил»: Карпина удалили после матча «Сочи» — «Ростов»

Драма имени Заболотного

Воскресный вечер выдался на редкость сенсационным даже по меркам такой непредсказуемой игры, как футбол. «Астон Вилла» громит «Ливерпуль», «Тоттенхэм» уничтожает «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (6:1), а кризисное «Динамо» уверенно побеждает «Краснодар», только что пробившийся на групповой этап Лиги чемпионов (2:0). Не стал исключением и матч «Сочи» — «Ростов», который развивался как настоящее остросюжетное кино, постепенно повышая накал эмоций.

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Сначала хозяева выходили вперед, а подопечные Валерия Карпина догоняли.

При счете 2:1 в пользу черноморцев (за «Сочи» к тому моменту отличились Никита Бурмистров и Артур Юсупов, а за «Ростов» — Алексей Ионов) произошел резкий сюжетный поворот — удаление в составе гостей.

Матиас Норманн оказался взбешен тем фактом, что Кристиан Нобоа влетел в него обеими ногами, и кинулся за обидчиком сразу, как только сумел вернуть себе вертикальное положение.

Никакого рукоприкладства, к счастью, не произошло, но судья Евгений Турбин наказал обоих участников конфликта желтыми карточками. В случае с Норманном она оказалась второй — так «Ростов» и остался в меньшинстве.

Несмотря на это обстоятельство, желто-синие проявили характер и на 74-й минуте сравняли счет усилиями Дмитрия Полоза (2:2). Казалось, что теперь подопечные Карпина на моральном подъеме дожмут своего оппонента или, по крайней мере, не упустят ничьей. Но не тут-то было.

Совершенно внезапно сыграла карта Антона Заболотного, давно превратившегося в мем среди любителей футбола из-за своего умения упускать моменты. Его в шутку называют величайшим игроком в истории человечества, однако в этот вечер нападающий действительно превзошел все ожидания.

Во-первых, он забил победный мяч «Сочи» (3:2) в падении через себя, заставив партнеров схватиться за голову от изумления. А во-вторых, Заболотный поставил в матче твердую точку, оформив дубль за шесть минут, что лишило «Ростов» последней надежды даже на ничейный исход.

Драма имени Карпина

Не меньше Заболотного привлек к себе внимание Валерий Карпин. Еще по ходу матча он получил желтую карточку за споры с арбитром, а после встречи решил снова подойти к судье и предъявить претензии. В итоге Турбин показал ему второй «горчичник», удалив наставника «Ростова» уже после финального свистка. Это будет иметь такие же последствия, как и любое другое удаление, — Карпин пропустит следующую игру своей команды (против «Ахмата» на выезде).

На пресс-конференции специалист тоже был не доволен:

«У нашей команды много желтых карточек, а у «Сочи» нет (хозяева поля получили один «горчичник», «Ростов» — восемь).

Я спросил у арбитра после матча, почему он показал карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» на Хашимото, где нога еще выше поднята — не показал? В ответ он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается, а судья показал красную карточку.

За что мне до этого желтую дали, я также не понял. В тот момент разговаривал с резервным арбитром в нормальном тоне, спрашивал, почему за одни фолы дают желтые карточки нам, а другой команде за такие же — нет. И он показал мне желтую».

Также Карпин заявил, что не согласен с удалением Норманна, поскольку тот лишь «быстро встал, не дотронувшись ни до кого».

Так подошел к концу этот напряженный футбольный вечер с разгромами, поражениями и разбирательствами как на поле, так и вне его. Но то ли еще будет.