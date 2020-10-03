«Должны играть лучше»: «Зенит» не убедил перед Лигой чемпионов

В ожидании ответов

Матч «Спартак» — «Зенит» должен был ответить на целый ряд вопросов. К очному противостоянию в Москве в десятом туре Российской премьер-лиги соперники подошли, имея по 20 очков и возглавляя турнирную таблицу.

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Но если для чемпиона двух последних лет, самой сильной по составу и богатой команды страны это обычное состояние, то от спартаковцев такой прыти на старте никто не ждал. Красно-белые даже опережали график сезона-2016/17, когда они стали чемпионами под руководством Массимо Карреры.

При Каррере «Спартак» в последний раз и обыгрывал «Зенит» — это случилось осенью 2017-го в следующем, «бронзовом» сезоне. Ну а в прошлой кампании красно-белые уступили сине-бело-голубым во всех трех матчах, к поражениям в чемпионате (0:1, 0:1), добавив фиаско в Олимп-Кубке России (1:2).

При этом специалисты отмечали, что календарь москвичей на старте нынешнего сезона был достаточно легким, а в самом сложном противостоянии — дерби с ЦСКА — команда Тедеско уступила (1:3). Правда, была победа над «Локомотивом», но ее списали на плохую форму «железнодорожников» и травмы еще не уехавшего тогда в Италию Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

В общем, центральный поединок десятого тура должен был ответить на вопрос, способен ли «Спартак» реально бороться с «Зенитом» за чемпионство.

Ну а для команды из Северной столицы это была серьезная проверка перед стартом в групповой стадии Лиги чемпионов, где команда Сергея Семака оказалась в с виду вполне рабочей подгруппе, которая, правда, может принести немало проблем.

Кадровые трудности

Оба коллектива подошли к противостоянию с определенными проблемами с составами. У хозяев очередную мышечную травму получил Александр Кокорин, чьего противостояния с «Зенитом» все ждали с большим предвкушением.

Но, пожалуй, важнее была потеря закрепившегося в стартовом составе в центре поля Наиля Умярова, вместо которого с первых минут появился купленный летом у «Уфы» полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов.

Кроме того, отбыл дисквалификацию и вернулся в стартовый состав Павел Маслов, а отыгравший в двух поединках кряду с первых минут и снова вызванный в национальную сборную Илья Кутепов опять оказался в запасе.

Там ему компанию составил и еще один сборник Александр Соболев, который в последнее время проигрывает конкуренцию Эсекьелю Понсе и Йордану Ларссону, уже привычно составивших атакующий тандем красно-белых.

У «Зенита» была целая россыпь повреждений в пердыдущем туре против «Уфы», но, честно говоря, реальные сомнения по поводу участия в игре со «Спартаком» были только по Сердару Азмуну.

В итоге иранский форвард, до того все матчи начинавший в стартовом составе, попал в заявку, но остался в запасе, а Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен и Малком вышли в старте. Заменил Азмуна Семак Андреем Мостовым, также вызванным Черчесовым в главную команду страны.

Яркое зрелище и проблемы чемпиона

Первая половина встречи получилась откровенно скучной. В первую очередь потому, что команды ничем не удивили. «Спартак» ожидаемо резво начал и постарался взять соперника нахрапом в первые 15 минут, а когда не вышло, пугающе прочно сел в оборону, отдав инициативу «Зениту».

На отрезке с 30-й по 35-ю минуту гости были особенно настойчивы и конкретны, но три подряд сейва Александра Максименко после ударов Александра Ерохина и выстрела Артема Дзюбы головой в упор.

Во второй половине игра продолжалась поначалу в том же ключе: «Зенит» владел территорией и создавал во владениях Максименко напряжение, а спартаковцы жались, но старательно вылетали в контратаки.

И здесь действующий чемпион не показал себя командой, у которой в обороне все надежно. Ошибки только проходящего период становления «Спартака» понятны и логичны, тем более тот же Урунов еще и не встроен в командную игру и пока явно не понимает в полной мере, чего от него ждут.

А вот пугающие своей периодичностью и зачастую коллективные ляпы «Зенита» должны перед Лигой чемпионов настораживать.

В целом команда Семака повела достаточно закономерно, причем использовала фирменную рабочую схему: заброс в штрафную на Дзюбу и скидка, а там в роли Азмуна выступил Александр Ерохин, расстрелявший Максименко.

Но даже до забитого мяча сине-бело-голубые один раз не пропустили только чудом. Зелимхан Бакаев перехватил мяч на чужой половине поля, обыгрался с Понсе, а уже в штрафной вывел Ларссона удобным пасом на убойнейшую позицию, но шведский форвард умудрился с пяти метров запустить мяч над перекладиной.

Ну а забив, «Зенит» откровенно принялся играть на удержание счета и поплатился за это. «Спартак» почувствовал свой шанс и навалился так мощно, что абсолютно лучшая команда страны последних двух лет откровенно затрещала по швам.

Лишь блестящая реакция Михаила Кержакова, переведшего кончиками пальцев в штангу удар головой Понсе после углового спасла «Зенит» еще до ответного мяча, правда, на добивании аргентинец с трех метров не попал в совершенно пустой створ. Пусть и с острого угла и с лета, но абсолютно без сопротивления.

И все же Понсе своего добился. Причем красно-белые опять раздавили зенитовскую оборону, как и в моменте Бакаева-Ларссона, одновременно и комбинационной игрой, и индивидуальным мастерством. Алекс Крал обыгрался с двумя партнерами перед входом в штрафную, уже там рванул на троих зенитовцев и оставил в дураках Дугласа Сантоса, после чего и сделал голевую на Понсе, которому бить через трафик оказалось проще, чем по пустым.

Более того, и после ответного гола «Спартак» продолжил давить и в оставшееся время был ближе фаворита к победе.

Что будет в ЛЧ

После окончания встречи можно смело утверждать, что команда Тедеско свой зачет сдала, пусть и не без сучка и задоринки. До сих пор сложно сказать, сможет ли «Спартак» удержать набранный темп и удержаться в чемпионской гонке, но в данный конкретный момент он там абсолютно по делу.

Что до «Зенита», то здесь поводов для оптимизма куда меньше. В Лиге чемпионов соперники у него будут куда серьезнее, а в этом турнире еще и градус борьбы и ответственность выше, а это дополнительное давление.

Дортмундскую «Боруссию» и «Лацио» сравнивать со «Спартаком» пока просто бессмысленно, но даже чемпион Бельгии «Брюгге», которого «Зениту» предстоит принимать дома уже меньше чем через три недели, не выглядит слабее красно-белых.

При этом подопечные Тедеско нащупали столько слабых мест в игре «Зенита», что за команду Семака страшновато. И ко всем игровым проблемам, кажется, добавляется еще и функциональное состояние — в последние десять минут подсели именно сине-бело-голубые.

Кроме того, по сути, единственным рабочим вариантом для чемпиона остаются забросы на Дзюбу и навесы в штрафную, и плохая форма Малкома, который должен брать игру на себя, бьет по вариативности, что для футбольного турнира высшего уровня критично.

Послематчевые комментарии

«Неплохой первый тайм, были моменты. Во втором тайме забили, но к сожалению, в конце пропустили. Не смогли победить, конечно, расстроены. Конечно, «Спартак» играл активно, агрессивно. Мы к этому готовились, когда выходили, были опасные моменты, — рассказал после матча наставник «Зенита».

— Во втором тайме они стали больше позиционно обороняться, у нас были контроль, моменты, подходы. Но во втором тайме концентрации нам не хватало. Когда в конце пропускаешь, конечно, это обидно».

Отдельно Сергей Семак отметил неудачную серию Малкома, от которого специалист явно ждет большего:

«Он должен играть лучше. Думаю, и его, и болельщиков это не устраивает».

Общее настроение передали послематчевые комментарии хозяев, которые выглядели скорее расстроенными, отыгравшись в концовке против лучшей команды страны, которую не побеждали три года.

«Знаете, речь не только о втором тайме. В первом тайме мы сильно провели первые 20 минут. Затем они взяли мяч под контроль, нам пришлось защищаться глубже от кроссов и длинных передач «Зенита», — сказал Доменико Тедеско в прямом телеэфире.

— После отбора мы пытались найти впереди нашего нападающего. Важно было сохранить мяч, контролировать его, понимаете? Каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал – свисток, штрафной удар. Конечно, молодой команде непросто играть под таким давлением. Это правда.

Если вы смотрели игру – к сожалению, так и было. Каждый раз, когда мы хотели вздохнуть свободнее при помощи нашего нападающего».

Еще конкретнее был набравший в последних играх отличную форму левый защитник «Спартака» Айртон.

«Мы хоть и ждали тяжелой игры, но разочарованы результатом. Должны были брать три очка. Сегодня было важно успевать, как в защите, так и в атаке. Считаю, что нам это удавалось,

— сказал бразилец. — Мы действительно бились. Сейчас и мы, и «Зенит» находимся в хорошем состоянии. Нужно не сбавлять, чтобы оставаться на первом месте. Впереди еще куча игр».