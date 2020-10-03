«Страшно выходить на лед»: почему от Тутберидзе уходят фигуристки

Российская фигуристка Дарья Паненкова завершила карьеру в 17 лет. Она была перспективной одиночницей, однако затянувшийся период пубертата и смена тренера поставили крест на ее спортивной карьере.

Пик карьеры Паненковой пришелся на то время, когда она выступала под руководством Этери Тутберидзе. В сезоне-2017/18 фигуристка победила на этапе юниорского Гран-при и вышла в финал серии.

Последний раз на лед в качестве спортсменки она выходила в 2019 году, когда исполнила произвольную программу на чемпионате России, где заняла последнее место. Тогда она уже работала в группе Анны Царевой. В интервью «Спорт-Экспрессу» Паненкова призналась, что после этого уже не думала о соревновательном процессе.

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«Да, бывало, что я каталась, вспоминала что-то из техники, но готовиться к стартам — такого не было. После того проката в Саранске все тренеры говорили — все понятно, не надо ее трогать. Они видели, что я морально и физически устала. Я в тот сезон приходила домой с тренировки и ревела, думала: «Господи, когда от меня отстанут?» Была на грани», — сообщила девушка.

В мае 2020 года спортсменка уже попрощалась с Царевой, подарив ей цветы. На решение о завершении карьеры повлияла и серьезная травма: Паненкова сломала ногу в двух местах, после чего о продолжении выступлений не могло быть и речи.

Экс-фигуристка призналась, что после завершения карьеры ей стало легче в первую очередь морально, но не физически. Но Паненкова не ушла со льда совсем — теперь она тренирует. Как оказалось, именно это было ее мечтой детства, а не завоевание олимпийских медалей.

«Мне хотелось выступить на арене перед большим количеством зрителей, и этого было достаточно. Я люблю находиться на льду, поставила программу — это такое крутое ощущение!»

— поделилась спортсменка.

Если говорить об уходе Паненковой от Тутберидзе, то он остался практически незамеченным для широкой публики, потому что она покинула группу одновременно с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, чей скандальный уход затмил все остальные. Теперь, по прошествии времени, фигуристка отмечает, что Этери Георгиевна — мудрый тренер, который часто разговаривает лично со спортсменом, а жесткий подход в тренировках присутствует 50 на 50.

При этом у фигуристки, по ее признанию, во время выступлений были серьезные проблемы с весом, а в группе Тутберидзе за этим четко следили.

«У нас взвешивание было каждый день. Если она видит — минус 100, 200 граммов, значит, ты уже работаешь над собой. Она не очень хорошо относилась к тому, что за день килограмм пропадает. Понимала, что это не очень хорошо для организма», — вспоминает Паненкова.

Не обошла стороной новоиспеченный тренер и одну из главных новостей фигурного катания этой осени. После скандального ухода в 2018 году Медведева, которая два года тренировалась в Канаде под руководством Брайана Орсера, вернулась в группу Тутберидзе, где все еще числится ее некогда прямая конкурентка — Алина Загитова, объявившая в декабре 2019 года о приостановке спортивной карьеры. Паненкова отметила, что ее сильно удивило решение серебряного призера Пхенчхана вернуться, однако в целом она считает его правильным: «Не знаю, к чему оно приведет, но думаю, это хорошее решение».

Экс-фигуристка также поделилась воспоминаниями о взаимоотношениях Медведевой и Загитовой, когда они еще тренировались на одном катке:

«В плане общения между ними все было нормально, они разговаривали. Но когда выходили на лед, то боролись друг против друга, старались сделать элементы лучше, чем другая. Это нормально. Но я не замечала, чтобы у них были плохие отношения».

Паненкова также призналась, что во время тренировочного процесса ее сильно задевали шутки Тутберидзе, над которыми сейчас она бы посмеялась. Но в подростковом возрасте ей было обидно — девушка даже могла расплакаться и рассказать обо всем маме:

«После какой-то острой шутки я не выдержала и заплакала. Меня Даниил Глейхенгауз даже успокаивал — мол, ладно тебе, Этери Георгиевна просто хочет, чтобы ты была лучше».

При этом Медведева и Загитова на шутки наставницы реагировали совсем по-другому.

«У них характер другой. Они тоже обижаются, но в глубине себя. И вся злость выплескивается на каток. А у меня наоборот. Я говорила маме: «Мне страшно выходить на лед». И я каталась по бортикам, чтобы она меня не видела и не подкалывала», — поделилась спортсменка.

При этом Паненкова отметила, что в группе всегда присутствовало давление на спортсменов, и не исключила, что именно это послужило причиной ухода Александры Трусовой и Алены Косторной из «Хрустального». Обе фигуристки (Трусова в мае, Косторная в июле) перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Даже когда Тутберидзе смотрит в глаза — чувствуешь, как будто тебя съедает. С другой стороны, думаю, это все для пользы. Но для 15-16-летних девушек, может быть, нужно что-то другое...

Не знаю, так или иначе, девочки уходят. И это нормально, в переходах нет ничего криминального, я против их ограничения. В группе Плющенко девочкам комфортнее, спокойнее. Такое возможно», — заключила Паненкова.