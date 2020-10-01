«Земля вам пухом»: с кем сыграют «Зенит», «Локо» и «быки» в ЛЧ

1 октября в Женеве состоялась жеребьевка группового раунда нового сезона Лиги чемпионов. Впервые в истории в этом этапе выступят сразу три российских клуба. Когда еще такая возможность предоставится — сложно представить. Увы, рейтинг УЕФА у России только падает, что прямым образом влияет на нашу квоту в европейских клубных турнирах.

The official result of the #UCLdraw!



Most exciting group stage match? pic.twitter.com/d7ynuEjPq3 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020

Боярский не верит в «Зенит»

Петербургский «Зенит», во второй раз подряд став чемпионом Российской премьер-лиги сезона-2019/20, не только получил прямую путевку в групповой этап ЛЧ, но и автоматически попал в первую корзину к лучшим командам Европы. С одной стороны, сине-бело-голубые тем самым избежали встреч, например, с «Ливерпулем», «Баварией», «Реалом» и иже с ними. С другой, попадание в группу к другим грандам из остальных корзин исключено не было. Но петербуржцев, что называется, в некоторой степени пронесло.

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Соперниками команды Сергея Семака в группе F станут дортмундская «Боруссия», римский «Лацио» и бельгийский «Брюгге».

Главный тренер «Зенита» с прогнозами оказался осторожен, но отметил, что его коллективу по силам побороться за выход в плей-офф, хотя для этого необходимо усиление.

«Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать — не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. Но с ними можно играть. Что касается «Боруссии», то дортмундцы — главные фавориты группы. Если говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». То есть это сопоставимые по уровню команды. На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы.

Будем готовиться и работать. Говоря же о новичках, то я свои пожелания руководству высказал. Кто нам нужен, чтобы удачно выступать в Лиге чемпионов. Пока новичков нет. Ждем. Может быть, получится взять хотя бы одного. Но, по моему мнению, чтобы сбалансировать команду, нам нужно два игрока»,

— цитирует Семака «Матч ТВ».

А вот народный артист России Михаил Боярский куда менее оптимистичен. По его мнению, петербуржцы на данный момент находятся в форме, далекой от оптимальной. Известный болельщик «Зенита» не верит даже в то, что его команде удастся зацепиться за третью строчку, которая дает путевку в плей-офф Лиги Европы.

«Из группы, думаю, выйти нереально. Даже за третье место зацепиться будет сложно — это одни из сильнейших европейских команд. На Европу рано замахиваться. Хотелось бы, но я не верю, что они выйдут из группы. Мы играем хуже. Есть шанс? У меня тоже есть шанс показать себя в Голливуде, но рано замахиваться на Голливуд», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Многообещающий дебютный сезон «Краснодара»

Для «Краснодара» этот сезон будет, пожалуй, самым ярким за всю недолгую историю клуба. В прошлом розыгрыше «быкам» преодолеть квалификационный барьер не удалось. Теперь же команда Мурада Мусаева выдержала давление неприступного греческого ПАОКа и по сумме двух матчей (2:1, 2:1) все-таки дебютирует в групповом раунде главного европейского клубного турнира.

При жеребьевке южане попали в третью корзину, отправив московский «Локомотив» в четвертую. И это могло бы показаться странным, ведь «быки» боролись за лигочемпионскую осень в квалификации, а красно-зеленые попали в групповой раунд напрямую со второго места в РПЛ-2019/20. Однако за краснодарцев в данном случае сыграло их выступление в прошлых розыгрышах Лиги Европы. Коэффициент южан составил 35,500 балла, тогда как показатель «Локо» остался на уровне 33,000 балла. Именно по данному коэффициенту «Краснодар» был распределен в третью корзину, а «железнодорожники» — в четвертую.

Дебют команды Мусаева в ЛЧ будет многообещающим, ведь в группе Е ей предстоит сыграть с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

В Лиге Чемпионов сыграем в группе «Е» с испанской «Севильей» @SevillaFC, английским «Челси» @ChelseaFC и французским «Ренном» @staderennais.



Групповой этап Лиги чемпионов стартует во второй половине октября и завершится в декабре. Его расписание станет известно позднее. pic.twitter.com/gSBSKAwkUZ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 1, 2020

Андалусийцы давно зарекомендовали себя как крепкий европейский середняк, шесть побед в Лиге Европы тому отличный показатель. Про лондонский «Челси» говорить много нет необходимости — команда Фрэнка Лэмпарда начала сезон нестабильно, но летние трансферы к октябрю должны уже себя проявить на высшем уровне. «Ренн» же попал в Лигу чемпионов во многом благодаря тому, что прошлый сезон французской Лиги 1 был завершен досрочно, и красно-черные остались на третьей строчке. Впрочем, это не должно успокаивать: в нынешнем сезоне команда Жюльена Стефана после пяти туров лидирует в чемпионате и одержала четыре победы при одной ничьей.

«Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат», — заявил Мусаев клубной пресс-службе.

«Земля пухом, парни»

Меньше всех повезло «Локомотиву».

Попадание в четвертую корзину грозило «железнодорожникам» выходом на супер-грандов Европы. И этого команда Марко Николича не избежала.

В элитной группе А красно-зеленые сыграют с действующими чемпионами турнира — мюнхенской «Баварией».

Также участниками квартета стал мадридский «Атлетико», что весьма забавно: «матрасники» в третий раз за последние пять турниров приедут в Россию. В 2016 году подопечные Диего Симеоне боролись с «Ростовом», а в прошлом розыгрыше уже встречались со столичным «Локо». Предстоит «железнодорожникам» сойтись — вероятно, в противостоянии за третье место, — с австрийским «Зальцбургом».

«Это Лига чемпионов. Не могу сказать, что я недоволен результатом жребия. Постараемся сделать все возможное, чтобы достойно представить российский футбол. «Бавария» — очень хорошая команда. Я счастлив, что мы будем играть против нее. В Лиге чемпионов и должно быть трудно. Мне нравится, как играет «Атлетико» Мадрид. Очень интересно наблюдать за работой Диего Симеоне. Спокойно будем готовиться к каждому матчу. Будем играть так, чтобы после игры было хорошее впечатление, и чтобы заработать очки», — цитирует Николича Sport24.

Однако болельщики «Локомотива» настроены куда менее оптимистично, чем главный тренер команды. И это объяснимо. Новый сезон красно-зеленые начали не очень удачно: уступили «Зениту» Суперкубок страны, а в чемпионате России идут в середине турнирной таблице с 4-мя победами в девяти матчах. Ожидания у поклонников команды в буквальном смысле мрачные:

Снимайтесь!!! Скажите, что у вас много дел в чемпионате России и нет времени совсем — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) October 1, 2020