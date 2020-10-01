«Муму фигурного катания»: Роднина высказалась о Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина резко отреагировала на вопросы журналистов о последних событиях, связанных с Алиной Загитовой.

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«Что я думаю о том, что Яна Рудковская пыталась переманить Загитову в академию Евгения Плющенко? Я сплетнями и кухонными разборками не занимаюсь.

Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует»,

— заявила Роднина Sport24.

Сравнение с «Муму» получилось особенно жестким, хотя и не очень понятно, причем тут утопленная дворником Герасимом собака.

Однако ясно одно — в последнее время имя Загитовой регулярно вызывает скандалы, от которых устали все в фигурном катании. Именно это и выразила Роднина своими короткими комментариями.

Список основных событий, спровоцировавших бурю негатива за сентябрь:

1. Загитова пропустила открытые прокаты сборной, предупредив об этом за два дня до мероприятия, и объяснила свое решение занятостью в съемках «Ледникового периода». Фанаты ищут подвох, обвиняют тренеров в том, что они каким-то образом «сливают» чемпионку, не допуская ее до выступления.

2. Не заявилась на этапы Кубка России, участие в которых является обязательным для отбора на чемпионат страны и, следовательно, на Евро и чемпионат мира. Снова волна непонимания, гнев, отрицание. Один из тренеров «Хрустального» Даниил Глейхенгауз даже ответил на теории заговора болельщиков в общении с прессой: «Можно сколько угодно читать прекраснейшие комментарии о том, что мы якобы «сливаем» Алину. Но я просто не могу себе представить тренера, который будет так делать».

3. Не была приглашена на линейку по случаю 50-летия своей спортивной школы «Самбо-70», притом что недавно вернувшаяся в группу Этери Тутберидзе Евгения Медведева играла в мероприятии центральную роль. На вопрос фанатов о своем отсутствии написала в Instagram, что ее не позвали. Естественно, скандал, интриги, расследования, «сливы» чемпионок.

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4. В Instagram группы Тутберидзе выложили переписку из директа Загитовой, в которой Рудковская писала, что они с Плющенко «очень ждут» чемпионку на своем катке. В ответ продюсер пригрозила уголовной статьей и выразила надежду на то, что эти скриншоты были получены «не под дулом пистолета» («Спорт-экспресс»). Некрасивая ситуация.

Сама девушка, конечно, не может единолично нести всю вину за такое количество негатива вокруг ее имени (пожалуй, за исключением публикации личной переписки с Рудковской — без разрешения самой Алины это вряд ли бы сделали).

А в остальном — она просто развивается в том направлении, которое считает нужным. Поступила в вуз на факультет журналистики, ушла с головой в съемки «Ледникового периода», скоро снова появится на Первом канале в «Вечернем Урганте» вместе со своим соведущим Алексеем Ягудиным. Жизнь после спорта расцветает всеми красками.

Но есть одна загвоздка — спортсменка никак не объявляет о том, что у нее уже началась эта самая жизнь после спорта.

Из-за этого люди покупали билеты на открытые прокаты и оплачивали проезд до Москвы, а потом массово их сдавали.

Из-за этого пока простаивает без дела работа Тутберидзе и других тренеров «Хрустального», которые поставили Загитовой две новых программы, привели ее в хорошую форму на летних сборах в Новогорске и вовсю готовили к открытым прокатам, пока чемпионка с них не снялась.

Из-за этого преданные фанаты продолжают на что-то надеяться и искать объяснение отсутствию спортивной активности Загитовой в том, что тренеры якобы не допускают чемпионку до занятий в угоду Медведевой, и регулярно мучают Тутберидзе и Глейхенгауза огульными обвинениями.

Из-за нерешительности Загитовой признать уход из спорта болельщики также осыпали проклятиями директора «Самбо-70» Рената Лайшева, который не выслал фигуристке отдельное приглашение на юбилейную линейку.

На самом деле все гораздо проще. В родной школе Загитовой и на ее катке сейчас твердо уверены — она завершила карьеру.

Поэтому была без проблем принята обратно Евгения Медведева — без учета возможного недовольства ее бывшей принципиальной соперницы. Поэтому Загитову не вызывают на линейку «Самбо-70» в обязательном порядке, как ту же Медведеву. И, конечно, поэтому она сама снимается с открытых прокатов и отказывается от участия в Кубке России — по сути, единственных доступных для нее соревнованиях этой осенью.

Но из-за отсутствия официального заявления Загитовой о завершении карьеры (кроме того, она периодически напоминает в интервью и соцсетях, что еще не ушла окончательно) возникает недопонимание, которое и рождает скандалы на ровном месте.

Не только Роднина, но и многие другие деятели фигурного катания призывают остановиться. Например, Алексей Ягудин попросил коллег наконец отойти от дискуссий и заняться работой.

«Уже весь мир смеется. Идите работайте! Это я всем людям в фигурном катании, всем нам. Этот цирк надоел. Каждый поступок рассматривают. Да, это напряжение, ажиотаж, но на мой взгляд — пособачились разок вокруг перехода, и хватит. Это не должно продолжаться вечно», — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.

Остается надеяться, что скоро волна негатива схлынет. Но, кажется, что остановить ее в силах только сама Загитова, если объявит, что уходит из спорта. Либо (что гораздо интереснее) — если по-настоящему вернется.