«Не должен звать Загитову»: новый скандал в «Самбо-70»

28 сентября центр спорта и самообразования «Самбо-70», из которого выпустилось много именитых спортсменов, отпраздновал юбилей — 50 лет. Ситуация с коронавирусной инфекцией помешала руководству школы с размахом отметить день рождения, однако торжественная линейка все же состоялась. В ней приняли участие генеральный директор школы Ренат Лайшев и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

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Мероприятие заключалось в том, что ученики старших классов вынесли знамя центра спорта, а затем фигуристка подняла флаг России во время исполнения национального гимна. Стоит отметить, что Медведева, которая была выпускницей «Самбо-70», не так давно вернулась в группу к Этери Тутберидзе, тренеру школы, с которой прекратила сотрудничество после Олимпиады в 2018 году.

«Она выпускница школы, одна из самых титулованных спортсменок. Женя — символ мужества, победоносности, всеобщего обаяния и любви всей школы, всех тренеров и учителей. Она в себе по сути объединяет всю любовь школы», — заявил Лайшев.

Примечательно, что на церемонии не присутствовала олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая закончила школу в этом году. Изначально Лайшев в разговоре с журналистами заявил, что фигуристка не смогла приехать из-за того, что занята на съемках «Ледникового периода», где выступает в роли ведущей. Лайшев отметил, что спортсменка играет важную роль в жизни школы, и поделился, что хотел бы, чтобы флаг Медведева и Загитова поднимали вместе.

«Да, у нее съемки. Она занимается «Ледниковым периодом». Дай бог ей счастья. И она молодец, умница, не вступает ни в какие распри, коалиции, не портит ни с кем отношения — хороший, добрый человек. Все, что могла сделать на первом этапе своего жизненного пути, она сделала. Захочет — сможет сделать еще, не захочет — счастья ей в жизни», — поделился он.

Сама олимпийская чемпионка в общении со своими подписчиками поделилась, что ее никто не приглашал на торжественную линейку. После этого поклонники фигуристки достаточно резко раскритиковали Лайшева.

«Как не стыдно Вам лгать? Где наша знаменитая олимпийская чемпионка, гордость России Алина Загитова?» — написал один из фанатов.

«Да уж, не позвать олимпийскую чемпионку, которая прославила «Самбо 70», — это вообще, конечно, странно, а последние интервью — это какой-то маразм. Может, Вы, Ренат, на каких-то лекарствах? Вам простительно, ибо нормальными интервью это назвать нельзя. А уж восхваление Жени в последнем интервью, а об Алине пару слов — это, конечно, дно, и то, что занята. Врете. Обиделись Вы из-за Жени. Мелочно как-то», — отметил другой поклонник.

Позднее Лайшев свое мнение изменил и заявил, что не обязан звать лично Алину Загитову, потому что в первую очередь для него – она всего лишь ученица, а уж потом титулованная спортсменка. Согласно его заявлению, фигуристка должна была прийти сама, без приглашения.

«Для меня как руководителя школы Алина — ученица. Это школа, которую она закончила, и я не должен ее звать или не звать. Она должна прийти, быть в этой школе родной, со своими учителями, со своими тренерами. Это ее дело, я ее не должен звать. Она что, королева Шантеклера, что ли, чтобы я ее куда-то звал? Я хорошо знаю ее родителей, их уважаю. Они добрые простые люди», — приводит слова Лайшева РИА «Новости».

Интересно, что эта ситуация произошла на фоне конфликта Этери Тутберидзе с двукратным олимпийским чемпионом, тренером Евгением Плющенко.

В открытом доступе оказалась переписка Загитовой с Яной Рудковской, которую выложил тренерский штаб Тутберидзе. Супруга Плющенко предлагает олимпийской чемпионке перейти в их академию, на что фигуристка вежливо отказывается. На эту публикацию отреагировал сам Плющенко, который пригрозил сделать ответный шаг, за который Тутберидзе и ее тренерам будет стыдно. Однако вместо этого шага экс-фигурист опубликовал фейковую переписку своего сына Гном Гномыча (Александра) с «Этери Тутберидзе».

Причиной конфликта между специалистами стал переход двух фигуристок сборной России – Александры Трусовой и Алены Косторной – от Тутберидзе к Плющенко.