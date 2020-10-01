«Всем, кто говорит, что у нас дно»: «Краснодар» — в Лиге чемпионов

«Краснодар» — седьмой российский клуб, пробившийся в основную сетку Лиги чемпионов. До этого в главном еврокубковом турнире от России играли только «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Спартак» и «Рубин».

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Первая встреча «быков» в квалификационном раунде с греческим ПАОКом оставила много вопросов, и «Краснодар» хоть со сложностями, но вырвал домашнюю победу. В ответной игре краснодарцы чувствовали себя более уверенно. На 73-й минуте защитник черно-белых Яннис Михайлидис срезал мяч в свои ворота, что означало, что «быки» по сумме двух матчей проходят вперед. Спустя четыре минуты Омар Эль-Каддури сравнял счет и оставил грекам шанс на дополнительное время, но уже в следующей атаке Реми Кабелла (отметившийся в обоих встречах) забил второй важнейший для «Краснодара» мяч в гостях и поставил точку в игре — дважды по 2:1 в пользу «быков».

«Меня вообще не интересует критика. Наша цель была попасть в Лигу чемпионов, и она достигнута. Мы пишем историю клуба, я очень горд и счастлив. Я пришел сюда, чтобы дарить людям удовольствие. Я счастлив!» – сказал Кабелла после матча.

«Краснодар» впервые в не самой продолжительной клубной истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. А Мурад Мусаев стал, соответственно, первым тренером, выведшим «быков» туда.

«Краснодар» играет всегда в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах. Я очень рад, что мы сегодня смогли это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда, и сделали этот важный шаг. Сегодня было важно сыграть с максимальной дисциплиной, и акцент на оборону мы, конечно, тоже делали», — заявил тренер в эфире «Матч ТВ».

Несмотря на провалы «Динамо» и «Ростова» в Лиге Европы, куда команды не сумели пробиться, еврокубковый сезон для России начался неплохо. По крайней мере, впервые от страны сыграет три клуба в Лиге чемпионов: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Всем придется несладко, учитывая корзины при жеребьевке, но это уже другая история.

«Если честно, эмоции неописуемые, что творилось в раздевалке... Он очень счастлив, что мы смогли принести эту мечту под названием Лига чемпионов в Краснодар. Весь город с нетерпением этого ждет. Мы очень рады, что смогли это сделать и множество людей увидят это вживую. На игру мы просто вышли, чтобы нам было перед собой не стыдно, чтобы мы после игры не отводили друг от друга глаза. Договорились отдать все силы, все, что у нас есть, ради победы. В принципе, так и получилось», – резюмировал защитник «быков» Игорь Смольников.

Несмотря на вполне заслуженное проявление радости в «Краснодаре», футболисты уже раздумывают о будущих соперниках. Ари, для которого Лига чемпионов не будет дебютом, хочет самых сильных соперников. При жеребьевке группового этапа «быки» будут в третьей корзине, так что неминуемо получат кого-то из топ-клубов.

«Лично мне бы хотелось сыграть опять с «Барселоной», также интересно было бы встретиться с мадридским «Реалом», «Манчестер Сити». Наверное, это была самая важная игра в этом году для нас, поэтому я очень волновался. Теперь жду групповой этап Лиги чемпионов. Это новый этап для нас. У «Краснодара» есть все для того, чтобы стать чемпионами России и стабильно играть в Лиге чемпионов. Клуб, Галицкий и ребята – большие молодцы», — рассуждает нападающий Ари.

Радостно восприняли выход «Краснодара» в Лигу чемпионов в чемпионате России. Так, лидер российской сборной и петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что считает это событие огромным достижением для всего отечественного футбола.

«Молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат — дно. Достали уже отмазываться. Браво! Браво! Браво!» — опубликовал видео с этими словами игрок в Instagram-stories.

«Сегодня исторический вечер для всех поклонников нашего футбола», — добавил позднее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Своих соперников в Лиге чемпионов «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» узнают 1 октября. Жеребьевка группового этапа начнется в 19.00 по московскому времени.