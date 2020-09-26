«5 лет позора»: World Athletics отсрочила спасение России

Реабилитация российской легкой атлетики откладывается на неопределенный срок — Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не приняла от Всероссийской федерации легкой атлетики план по восстановлению. Хотя казалось, что дело сдвинулось с мертвой точки, ведь 12 августа ВФЛА выплатила обязательные $6,31 млн штрафа, а уже 31 августа комиссия по восстановлению отечественного ведомства отправила WA обновленную дорожную карту с проектом усиления антидопинговой деятельности и планом реабилитации. Его рабочая группа международной легкоатлетической ассоциации должна была рассмотреть до 30 сентября.

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Рассмотрела и не приняла.

В World Athletics посчитали, что данный проект хоть и выглядит лучше предыдущего, но все равно не отвечает большинству требований WA и имеет «серьезные недостатки», которые не позволят ВФЛА добиться прогресса и выполнения важных стратегических задач. Кроме того, в рабочей группе международного ведомства посчитали, что на данный момент у российской организации нет ресурсов для соответствия кодексу WA.

«Эти требования заключаются в том, чтобы привить всей российской легкой атлетике культуру нулевой терпимости к допингу и реабилитировать ВФЛА, чтобы она стала надежным союзником мировой легкой атлетики в борьбе с допингом», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Президент World Athletics Себастьян Коу также заявил, что России нужно больше времени для подготовки подробного плана восстановления. Его ВФЛА должна предоставить до 1 марта 2021 года. Если российская сторона в этот срок не уложится, то совет WA вновь рассмотрит вопрос о ее полном исключении — этим международная ассоциация уже грозила ВФЛА летом, обязав россиян выплатить штраф в размере $6,31 млн до 15 августа, что в итоге было выполнено.

«Не секрет, что на подготовку плана у нас было буквально несколько недель, и этот временной отрезок пришелся на старт национального летнего сезона, что тоже требовало сил, внимания и ресурсов. Тем не менее план был создан в требуемый World Athletics срок, и в целом положительно оценен всемирной легкоатлетической ассоциацией. Полагаю, что международные эксперты помогут нам доработать его, чтобы достичь полного соответствия требованиям совета World Athletics», — прокомментировал данное решение генеральный секретарь ВФЛА Андрей Конокотин.

Теперь российские легкоатлеты рискуют пропустить зимний сезон — уже второй подряд. В конце 2019 года из-за дела отстраненного российского прыгуна Данила Лысенко WA приняла решение приостановить выдачу нейтрального статуса отечественным спортсменам, а ведь именно он — статус — позволял россиянам выступать на международных соревнованиях после того, как в ноябре 2015-го ВФЛА получила бан из-за нарушения антидопинговых правил. Лишившись его, российские легкоатлеты были вынуждены для поддержания формы выступать на внутренних турнирах, в чем особого смысла некоторые атлеты не видели. Чемпион мира и рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, например, жаловался, что уровень соревнований далек от оптимального и не позволяет ему набрать необходимую физическую форму, в результате чего в середине сентября объявил об уходе в отпуск, так как «работы больше нет».

До сих пор все заявки от ВФЛА на предоставление спортсменам нейтрального статуса рабочая группа World Athletics даже не рассматривает. Однако на декабрьском заседании совет международной ассоциации готов будет обсудить данный вопрос.

Возможно, положительному исходу поспособствует новый эксперт WA по делу восстановления статуса ВФЛА Маргарита Пахноцкая, которая ранее покинула пост вице-президента Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после увольнения главы организации Юрия Гануса. По крайней мере, в отечественной легкоатлетической федерации на это серьезно рассчитывают, ведь в случае отказа в предоставлении нейтрального статуса российские легкоатлеты попросту пропустят важнейший отрезок в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио (если туда россиян, конечно, вообще пустят).

На фоне данных новостей реакция трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене — на сегодня одной из лучших легкоатлеток на планете, которая не стесняется делать резкие высказывания в адрес руководителей ВФЛА, — оказалась предсказуемой.

«Из плюсов — назначение Маргариты Пахноцкой. Все остальное — очередной провал ВФЛА и руководства российского спорта. Продолжаем сидеть дома и слушать многолетние истории о прогрессе в отношениях с World Athletics», — написала Ласицкене у себя в Instagram Stories, сопроводив запись хештегами «5 лет позора» и «с юбилеем».