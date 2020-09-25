«Очередное фиаско»: что говорят о вылете «Ростова» из Лиги Европы

24 сентября «Ростов» проиграл израильской команде «Маккаби» со счетом 1:2 и вылетел из Лиги Европы. Подопечные Валерия Карпина открыли счет в матче благодаря голу Эльдора Шомуродова, который отличился впервые с февраля, однако удержать преимущество российский клуб не смог.

«Ростов» стал вторым клубом из Российской премьер-лиги (РПЛ), кто покинул розыгрыш еврокубков в этом сезоне. Ранее во втором квалификационном раунде московское «Динамо» уступило со счетом 1:2 «Локомотиву» из Тбилиси.

Выступление также начал «Краснодар», но подопечные Мурада Мусаева показали отличную игру и в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:1 одолели греческий ПАОК.

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Вылет двух российских клубов из еврокубков вновь возродил разговоры о низком уровне национального чемпионата. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, говоря о поражении «Ростова», отметил, что в некоторых моментах команда выглядела совсем беспомощно, а игроки из Израиля по многим пунктам превосходили подопечных Валерия Карпина.

«Очередное фиаско. Уровень нашего футбола падает. Кто-то говорит, что причина в пандемии. Но пандемия-то по всему миру. Злую шутку играет денежный разврат. У «Локомотива» из Тбилиси зарплата по 500 долларов может быть, а они выбили миллионеров. А сейчас «Маккаби» выбил миллионеров», — приводит слова Мостового «Чемпионат.com».

Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула в интервью «Матч ТВ» отметил, что у команды перед матчем с «Маккаби» была твердая уверенность в том, что эта встреча будет выиграна, а в следующем туре российский клуб уже сыграет с топовой командой из чемпионата Англии — лондонским «Тоттенхэмом», который несколькими часами позже «Ростова» играл со «Шкендией» из Македонии. И свой матч подопечные Жозе Моуринью выиграли.

«В клубе были одни разговоры о «Тоттенхэме», не пройдя еще Израиль. Мы все говорили о встрече с «Тоттенхэмом», как мы там будем выглядеть. Я был уверен, что мы пройдем. Надо сначала сделать одно дело, а потом другое, но получилось так…» — заявил Гамула.

Валерий Карпин, который за пару часов до матча в интервью журналистам сообщил, что команда готова к матчу психологически на 100 процентов, после игры сообщил, что основная причина поражения заключалась в скованности команды и отсутствии движения вперед.

«Начали игру хорошо, забили… Но после гола отдали инициативу вместо того, чтобы пытаться развить успех. Это психология. Начали жаться, перестали прессинговать. Это один из моментов, который можно поставить себе в укор.

Вину чувствуем, но называть это позором… Если кто-то думал, что мы априори сильнее «Маккаби» Хайфа, то он глубоко заблуждался. Команда как минимум не слабее»,

— поделился специалист.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко тоже не остался в стороне от провала российских клубов в еврокубках. Он отметил, что красно-белые, которые по итогам прошлого сезона не попали ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы, смотрелись бы на сегодняшний момент в этих турнирах гораздо лучше, чем «Динамо» и «Ростов». Стоит сказать, что после первых восьми туров чемпионата России «Спартак» идет в лидерах, деля первую строчку с «Зенитом».

«Спартак» в этом году очень продуманно лишил возможности себя критиковать, не попав в еврокубки. Сейчас красно-белые смотрелись бы лучше «Ростова» и «Динамо» в Лиге Европы. «Спартак» неплохо играет: команда образуется, связи налаживаются.

«Динамо» — это какой-то кромешный позор с непонятно каким грузинским клубом. «Маккаби» — более именитая команда, но «Ростов» все равно не имел права им проигрывать. А он сыграл, как кисель»,

— заявил Червиченко.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал и «Динамо», и «Ростов» за их игру, однако добавил, что причиной такого выступления может быть лимит на легионеров, который введен в Российской премьер-лиге.

«Думали, что проигрыш «Динамо» — это дно. Но «Ростов» выступил еще хуже, учитывая, что играл дома. Если спросить, за сколько можно приобрести любого игрока «Ростова», цена будет запредельной. А на самом деле — пшик, мыльный пузырь. Пора убирать лимит», — написал он в Twitter.

В еврокубках у России остаются еще четыре команды: «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит». Петербургский клуб и «железнодорожники» начнут выступления с группового этапа Лиги чемпионов, ЦСКА также выступит в группе, но уже в Лиге Европы. «Быкам» предстоит провести ответный матч против ПАОКа в квалификации Лиги чемпионов.