Третий тренер за два месяца: Черевченко возглавил «Химки»

Игорь Черевченко возглавил подмосковные «Химки». 25 сентября было объявлено о подписании контракта со специалистом, сообщается, что с футболистами бывший наставник тульского «Арсенала» уже познакомился.

Черевченко стал третьим на посту главного тренера команды из Подмосковья за последние два месяца.

В конце июля был уволен Сергей Юран, отставка которого стала своего рода сенсацией: специалист вывел команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также дошел до финала Кубка России, где «Химки» достойно противостояли чемпиону России «Зениту», проиграв матч из-за пенальти.

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После увольнения Юрана в СМИ появилась информация, согласно которой «Химки» могут стать фарм-клубом московского «Спартака». На это намекал и сам специалист, отмечая, что его отставка была инициативой генерального директора красно-белых Шамиля Газизова. Правда, позднее от своих слов Юран отрекся.

На пост наставника был назначен Дмитрий Гунько, который ранее тренировал молодежную команду «Спартака». Однако закрепиться в «Химках» не смог, он руководил клубом всего 52 дня. За это время «Химки» провели восемь встреч в чемпионате России, из которых не проиграли только три — «Сочи», «Арсеналу» и «Ротору». Как итог — команда перед девятым туром идет на предпоследней строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе всего три очка. Хуже дела обстоят только у волгоградского клуба, который также пополнил состав высшего дивизиона России в этом сезоне. «Ротор» смог набрать только два очка.

Гунько после своего увольнения заявил, что работать в команде было трудно из-за постоянного давления, в том числе со стороны прессы. После его назначения активно обсуждалась тема тесного сотрудничества «Химок» и «Спартака». Было установлено правило, согласно которому из одного клуба в другой на правах аренды могут перейти только два футболиста. Гунько признался, что работать с игроками из системы красно-белых ему было проще из-за того, что он их знал.

«Мне кажется, возможная связь «Спартака» и «Химок» была самой популярной темой в медиа в начале августа. Не все читают, но знают, что пишут. Я не читал, но знал, что может быть написано. Давление может повлиять на решения. У меня — не повлияло», — приводит слова специалиста Sports.ru.

Конечно, говорить о вылете обратно в Олимп – Футбольную национальную лигу (ФНЛ) после трети чемпионата рано, но главной задачей Черевченко будет сохранить прописку «Химок» в чемпионате России.

Стоит отметить, что из «Арсенала» Черевченко был уволен после того, как команда проиграла пять матчей подряд и потеряла шансы на попадание в Лигу Европы. Специалист руководил клубом на протяжении полутора лет.

Перестановки в «Химках» затронули не только тренерский штаб. Сменился также генеральный директор. Сергей Егоров этот пост покинул, а на его место назначен Сергей Анохин, бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Сообщается, что в составе футболистов также планируется серьезное усиление. Пополнить команду может полузащитник Денис Глушаков, который находится в статусе свободного агента после того, как покинул грозненский «Ахмат» по завершении контракта. По информации «Спорт-Экспресс», 25 сентября футболист побывал в офисе подмосковной команды и договорился о переходе. Однако подписание соглашения стоит ожидать не ранее 28 числа.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что клуб действительно успешно ведет переговоры с полузащитником.

«Мы сегодня назначили главного тренера. Сергея Анохина пригласили на пост гендиректора. По поводу Дениса Глушакова сейчас вопрос к Сергею. Мы заинтересованы в услугах Дениса. Переговоры с ним сейчас на продвинутой стадии»,

— приводит слова Терюшкова Sport24.

Матч восьмого тура чемпионата России «Химки» с разгромным счетом проиграли «Краснодару». В ворота команды было отправлено семь мячей, ответить игроки подмосковного клуба смогли ответить лишь двумя голами. Следующую игру «Химки» проведут дома 28 сентября против московского «Динамо».