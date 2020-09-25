По второму кругу: Глазырину подозревают в допинге

Многострадальный российский биатлон рискует столкнуться с новой допинговой историей.

Международный союз биатлонистов объявил о временном отстранении от участия в соревнованиях бронзового призера чемпионата Европы 2010 года Екатерины Глазыриной. Согласно официальному пресс-релизу IBU, 33-летняя спортсменка пока только подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Факты, указывающие на это, удалось установить из доклада Ричарда Макларена и проверки базы данных (LIMS) из Московской лаборатории.

«Мы продолжим проводить дополнительные расследования для выявления потенциальных нарушений в отношении других биатлонистов, основываясь на доказательствах, представленных в докладе Ричарда Макларена и данных LIMS», – говорится в заявлении организации.

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Глазырина уже отбывала дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Что интересно, тогда доказательная база против биатлонистки была выстроена тоже на основании доклада Макларена. В феврале 2017 года IBU временно отстранил россиянку от стартов, причем произошло это за несколько часов до начала женского спринта на чемпионате мира в Хохфильцене. Из-за этого Глазырина пропустила мировое первенство, а впоследствии ее признали виновной в употребление запрещенных препаратов и выписали ей бан на два года, начиная с 24 апреля 2018 года. Все результаты Глазыриной, показанные в период с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года, были аннулированы, а призовые возвращены. Подробностей относительно мотивировочной части вердикта не последовало.

«Вроде бы все только наладилось... Сколько уже она сдавала проб... Она же не такой человек, чтобы наступать на те же грабли. Как она выкарабкивалась, как трудно это было, причем в безденежье. Не думаю, что сейчас есть какие-то грехи, все должно быть чисто. На всех соревнованиях мы созваниваемся с Екатериной. Допинг-офицеры всегда за ней ездят, не думаю, что сейчас за ней что-то может быть. Это история с 2013 года, вот этот шлейф тянется с того времени», – предположила бывший тренер Глазыриной Валентина Стремоусова.

После бана Глазырина успешно вернулась к соревнованиям, одержав победу в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону и первенстве России. Позднее она была заявлена на Кубок IBU, где в составе российской сборной выиграла смешанную эстафету, а на чемпионат мира в Антхольце не поехала из-за болезни, не лучшим образом позднее выступив на чемпионате Европы.

«Давайте дождемся все же решения, пока человек просто отстранен. Пускай разбираются руководители, я понятия не имею, как это происходит, просто не знаю. Мне сообщил ее личный тренер, я знать не знал еще полтора часа назад. Для меня это шок», — прокомментировал временное отстранение Глазыриной старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов для «Р-Спорт».

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в свою очередь отметил, что новая дисквалификация Глазыриной не стала для него новостью.

«Еще перед началом сезона IBU говорили, что не будут допускать ее к стартам. Это все шло от того, что она вышла после дисквалификации, что она продолжает выступать. Но она имела право выступать после дисквалификации, выходила на этапах Кубка IBU, рассматривали ее на этапы Кубка мира. К сожалению, слова IBU сбылись или они сдержали их. Все тесты в прошлом сезоне Катя сдавала, претензий к ней не было претензий. Думаю, что сегодняшнее отстранение связано с теми негативными моментами, которые были раньше», – рассказал Драчев.

Вместе с Глазыриной был временно отстранен еще один биатлонист — Тимофей Лапшин. Любопытно, что в материалах Макларена имя спортсмена уже фигурировало в 2016 году, однако с тех пор в отношении его не последовало санкций и разбирательств. По неофициальной версии, дело в том, что Лапшин в 2017-м сменил спортивное гражданство и с тех пор представляет на международных соревнованиях национальную команду Южной Кореи. В СБР уверены, что спортсменов наказывают за их прошлое.

«Речь идет о нарушениях, предположительно совершенных в 2013 году на внутрироссийских соревнованиях. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо изучить поступившие от IBU документы», — сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

В то же время есть и хорошие новости для отечественного биатлона. Пожизненный запрет Ольги Зайцевой на участие в Олимпийских игр снят, а спортсменка намерена продолжить бороться в суде и добиться полной реабилитации. Также Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции Яны Романовой и Ольги Вилухиной, вернув последней серебряную медаль Олимпиады-2014.