Исправиться за неудачный старт: «Локомотив» сразится с ЦСКА

«Тамбов» — «Спартак»

В Саранске «Тамбов» примет московский «Спартак». Перед очным поединком команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы: тамбовчане занимают 13 место, одержав всего две победы в чемпионате, а подопечные Доменико Тедеско делят первую строчку с «Зенитом».

Реклама

Бросается в глаза то, что красно-белые пропустили целых восемь мячей в восьми стартовых матчах. Если брать первую половину турнирной таблицы, то хуже результат только у «Сочи» и казанского «Рубина» (9 и 11 мячей соответственно).

А вот «Тамбов» имеет одну из самых худших атак в сезоне. Команда смогла забить только пять голов, опережая по данному показателю «Ростов» (4 мяча) и волгоградский «Ротор» (3 мяча). При этом не стоит забывать, что у волгоградцев и ростовчан игра в запасе из-за того, что их очный поединок перенесли: в «Роторе» произошла вспышка коронавируса.

Москвичи выглядят фаворитом матча несмотря на то, что в команде есть проблемы с обороной. Однако подопечные Доменико Тедеско дважды проиграли «Тамбову» в очных поединках прошлого сезона (2:3 и 0:2).

Встреча состоится 26 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Зенит» — «Уфа»

Лидер чемпионата — «Зенит» — примет на своем поле «Уфу».

Если сине-бело-голубые расположились на привычном для себя первом месте, то клуб из Башкортостана, который в прошлом чемпионате финишировал девятым, сейчас находится в зоне стыковых матчей, занимая лишь 14 место. Начало сезона у подопечных Вадима Евсеева получилось довольно сумбурным.

А вот последняя игра «Зенита» завершилась громким скандалом: Артем Дзюба забил в ворота екатеринбургского «Урала» спорный мяч. После игры Российский футбольный союз (РФС) признал, что гол нельзя было засчитывать из-за офсайда, а президент уральцев Григорий Иванов обвинил в предвзятости арбитра системы видеопомощи рефери (VAR) Алексея Матюнина.

Тем интереснее будет следить за работой судейской бригады в субботней встрече. Главным арбитром на эту игру назначен Алексей Сухой. За VAR будет отвечать Сергей Иванов.

«Уфа» одержала всего одну победу в текущем сезоне: во втором туре был повержен тульский «Арсенал». Впрочем, в прошлом сезоне уфимцы заработали четыре очка в матчах с сине-бело-голубыми (1:0 и 0:0).

Матч пройдет 26 сентября, начало игры — в 16.30 по московскому времени.

«Сочи» — «Краснодар»

Поединок команд, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, завершит первый игровой день тура. Черноморский клуб располагается на четвертой строчке, отставая от лидирующих «Спартака» и «Зенита» на два очка. «Быки» занимают шестое место, но от вершины таблицы их отделяет всего одна победа.

В «Сочи» внимание к себе приковывает эквадорец Кристиан Нобоа, который уже забил шесть мячей — лучший показатель в чемпионате на данный момент. Правда, в последнем туре сочинцы уступили тульскому «Арсеналу» (2:3). Команда Владимира Федотова наверняка захочет реабилитироваться за обидную осечку.

«Краснодар» — самая результативная команда текущего сезона, ворота соперника она поражал 17 раз. К примеру, в прошлом туре были разгромлены подмосковные «Химки» (7:2).

Кто победит в поединке самой результативной команды и лучшего бомбардира, будет известно 26 сентября. Начало матча в 20.00 по московскому времени.

Главным матчем 9-го тура станет столичное дерби между ЦСКА и «Локомотивом».

Армейцы провалили старт сезона, набрав в пяти играх всего семь очков. Зато в последних трех матчах команда Виктора Гончаренко набрала девять баллов, обыграв грозненский «Ахмат», московский «Спартак» и «Уфу», и теперь отставание от лидеров составляет всего одно очко.

«Локомотив» же обосновался на восьмом месте, одержав в пяти последних матчах лишь одну победу. В последнем туре был повержен «Тамбов» со скромным счетом 1:0. Всего же команда Марко Николича забила восемь мячей в восьми первых турах и при этом пропустила шесть.

Армейцам победа поможет закрепиться в лидерах чемпионата, а для красно-зеленых три очка в этом матче — шанс переломить неудачный тренд начала сезона.

Если «железнодорожники» уступят, то разговоры о том, что команда может сменить главного тренера, снова станут набирать силу.

Встреча пройдет 27 сентября и начнется в 19:00.

Остальные матчи тура:

«Арсенал» — «Ростов»

«Ахмат» — «Урал»

«Ротор» — «Рубин»

«Химки» — «Динамо»