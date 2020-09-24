Тутберидзе отговорила: Загитова хотела уйти к Плющенко

В ожесточенном противостоянии Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко произошел неожиданный поворот событий.

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После недавнего обмена любезностями в социальных сетях, когда Тутберидзе рассказала о попытке Плющенко переманить Алину Загитову, стало известно, что олимпийская чемпионка сама хотела уйти из «Хрустального». Как утверждает интернет-издание «Бизнес Online», 18-летняя спортсменка намеревалась перебраться в команду «Ангелы Плющенко» в декабре прошлого года.

По информации источника, первые контакты между Загитовой и Плющенко произошли осенью 2019 года во время ледовых шоу. Отмечается, что спортсменка спросила у двукратного олимпийского чемпиона совета по поводу изучения четверных прыжков, в ответ на что тренер якобы предложил ей сменить обстановку и попробовать свои силы в его академии. Тогда Загитова взяла время на размышления, а спустя несколько месяцев была как никогда близка к тому, чтобы присоединиться к «Ангелам Плющенко».

«Загитова – это бабки. Касса. Продажа билетов, трансляций, рекламы, образа, даже ее интервью. Конвейер. Огромные деньги. Не вышло», — написал журналист Илья Казаков в своем Telegram-канале.

Причиной послужило неудачное выступление Загитовой в финале Гран-при в декабре, где она допустила массу ошибок, заняла шестое итоговое место и не смогла выйти на показательные прокаты из-за травмы. Пока это последнее официальное соревнование, где чемпионка Пхенчхана-2018 принимала участие.

Впоследствии Загитова объявила о приостановке карьеры, однако незадолго до этого рассматривала вариант с уходом к Плющенко. Предполагается, что сорвать трансфер в последний момент удалось Тутберидзе, которая отговорила свою ученицу менять место тренировок. Тем не менее общение Загитовой и Плющенко на этом не прекратилось, и уже в марте 2020 года они снова контактировали относительно возможного участия фигуристки в коммерческих ледовых проектах. Супруга Плющенко Яна Рудковская при этом заявила, что Загитова до сих пор наводит справки об «Ангелах Плющенко», а Тутберидзе, публикую их личную переписку, только «подставляет девочку» таким образом.

«Тренеры должны тренировать, а не интриговать и уж точно не мериться штабами, а готовить спортсменов выступать за Россию, цель-то одна», — уверена Рудковская.

А Плющенко, отвечая фразой из фильма «Жмурки» директору «Самбо-70» Ренату Лайшеву, назвавшего его «бездельником», имел в виду ситуацию, когда «Хрустальный» едва не потерял Загитову. Или же, есть вероятность, что речь идет о предстоящих «трансферных сенсациях», которые обещает руководителей «Ангелов».

«Ну если ты видишь, что ситуация накаляется, переведи стрелку на другой день!» – произнес Плющенко на видео в Instagram.

Публикация личной переписки в Instagram между Загитовой и Рудковской была связана с одним из последних интервью Плющенко, в котором он рассказал, что никогда никого «не переманивал и не перекупал». В межсезонье, так или иначе, состоялось несколько громких переходов из «Хрустального» в стан «Ангелов». Тутберидзе покинули ее главные звезды — Александра Трусова и Алена Косторная, а также тренер Сергей Розанов, также ушла к Плющенко 11-летняя талантливая Вероника Жилина вместе со своей сестрой.

«Я не приветствую выкладывание частной переписки, безусловно. Потому что если начать публиковать личные сообщения нас всех, многим не поздоровится. Но понимаю, что это был шаг отчаяния от глобальной тренерской незащищенности», — предположил хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ».

«Бизнес Online» также сообщает, что летом Плющенко через Розанова предлагал перейти в свою команду ряду других учеников Тутберидзе с высоким потенциалом: Камиле Валиевой, Дарье Усачевой, Даниилу Самсонову и некоторым другим фигуристам.

Сестра Тутберидзе Марина Хоффман уверена, что Плющенко ведет «рейдерскую» деятельность в отношении «Хрустального». Тутберидзе поставила лайк под записью родственницы.

«Присвоить чужие заслуги, увести любой ценой готовых, подкупать, перекупать, разрушать чужое, не создавать своего – это и есть рейдерство. Стоп рейдерам!» – написала Хоффман.

Официальных комментариев для прессы по поводу ситуации с Загитовой, Рудковской и Плющенко Тутберидзе пока не дает.