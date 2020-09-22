Ход Бартомеу: «Барселона» не отпускает Суареса в Мадрид

Трансферная сага с уходом Луиса Суареса из «Барселоны», которая вроде бы закончилась 21 сентября фактически анонсированным подписанием контракта с мадридским «Атлетико», уже на следующий день развернулась с новой силой.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу внезапно заблокировал процесс расторжения контракта с уругвайским нападающим, мотивируя это тем, что не хочет усиливать конкурентов.

Суарес «Барселоне» в новом сезоне не нужен. Слухи об активном поиске замены нападающему начались больше года назад, но в кампанию-2019/20 команда вступила с ним как с единственным центрфорвардом. Приход из «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта весной вряд ли можно рассматривать в качестве реальной альтернативы Эль Пистолеро, тем более датчанин был дозаявлен из-за тяжелой травмы вингера Усмана Дембеле.

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Но по окончании сезона, в котором сине-гранатовые уступили чемпионский титул своему главному врагу — мадридскому «Реалу», — необходимость перестройки стала очевидной.

Новый главный тренер «Барсы» Роналд Куман сразу заявил, что не рассчитывает на Суареса, и за игроком выстроилась небольшая, но весьма солидная очередь из топ-клубов.

Практически родной Суаресу амстердамский «Аякс» явно не был в состоянии потянуть запросы футболиста по зарплате, чемпион Италии «Ювентус» отказался от приобретения из-за невозможности оформить в срок для Луиса итальянский паспорт, чтобы он не считался легионером.

Серьезность намерений «старой синьоры» подтверждает информация полиции Перуджи, где Суарес сдавал экзамен на итальянский (необходимый для получения паспорта), о том, что форвард заранее получил ответы на экзаменационные вопросы!

Но в любом случае, последним и наиболее реальным вариантом остался мадридский «Атлетико». Так нападающий по-прежнему будет играть в Испании в чемпионате, который он прекрасно знает.

Для самого же форварда ключевым фактором стала возможность поработать с Диего Симеоне. Именно вокруг аргентинского специалиста «матрасники» выстроили проект, который смог разок забрать чемпионский титул у «Барсы» и «Реала», а также выиграл Лигу Европы и дважды сыграл в финале Лиги чемпионов.

С приходом Суареса команда снова вполне сможет замахнуться даже на чемпионство в Ла Лиге. Понимая это, нападающий согласился на понижение оклада с €14 млн, как в «Барселоне», до €9 млн.

Камнем же преткновения оказалась сумма компенсации игроку от сине-гранатовых. Несмотря на слухи о том, что ее не будет, агенты футболиста выбили ему €7 млн, то есть половину от причитающейся за год зарплаты. Это вполне нормальная практика, учитывая, что желание расстаться изначально исходит именно от клуба.

Теперь же ситуация запутывается окончательно. Непонятно, чего Бартомеу хочет или не хочет (для этого президента «Барсы» вполне обычная история). В том ли дело, что Суарес может пополнить ряды конкурента, или же топ-менеджер не хочет отправлять игрока в Мадрид, еще и приплачивая ему столь солидную сумму.

Флаг в данном случае в руках «Барсы», поскольку нападающий обязан уважать действующий контракт. Он это, собственно, и делает. Например, уже 22 сентября футболист как ни в чем ни бывало работал на тренировке с командой под руководством Кумана.

Но если Суарес не нужен голландскому наставнику, его сохранение в ростере может оказать негативный эффект.

Платить €14 млн недовольному и ненужному, но при этом весьма влиятельному (особенно в свете сохранения еще на сезон его друга Лионеля Месси) игроку — так себе идея.

Да и самому Бартомеу скоро может стать не до Суареса, ведь перед ним маячит реальная перспектива импичмента, для организации процедуры которого противники действующего президента собрали 20 тысяч подписей (на несколько тысяч больше требуемой цифры). После их проверки процесс будет запущен.

Ну а потенциальный срыв перехода Суареса может повлиять на очень многое: например, на уход Альваро Мораты из «Атлетико» в «Ювентус», о котором стороны уже договорились с прицелом на трансфер уругвайца...

Но сам нападающий, несмотря на образцовое поведение, настроен решительно, хотя и находится в ярости от решения Бартомеу.

«Луис Суарес не исключает проведения пресс-конференции со своими адвокатами, если его переход в «Атлетико Мадрид» будет заблокирован «Барселоной» , – написал журналист ESPN Моисес Льоренс.