Месси лишился товарища: Луис Суарес покидает «Барселону»

Еще одна футбольная трансферная сага, наполненная интригами, подходит к концу. Точно так же, как и карьера Луиса Суареса в «Барселоне». Новый сезон 33-летний уругвайский нападающий начнет в другом клубе — в мадридском «Атлетико». Слухи связывали Суареса с разными командами: от «Аякса» до «Ювентуса». Однако амстердамский клуб даже близко не смог бы потянуть финансовые запросы своего бывшего футболиста, а бьянконери были вынуждены переключиться на другие варианты из-за ряда формальностей, в числе которых отсутствие европейского гражданства (в конкретном случае — итальянского).

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Учитывая данные проблемы, весьма удачно для себя включился «Атлетико». И в этой истории имеются интересные пересечения. Помимо того, что вариант с продолжением карьеры в Испании остается для Суареса едва ли не единственным реальным на сегодняшний день, так еще и сами «матрасники» оказались завязаны на «Ювентусе». Туринский клуб активно ищет опытного игрока в линию нападения, и после Суареса итальянцы переключились на Эдина Джеко из «Ромы». Однако и эта сделка продвигается с серьезными проблемами: боснийский форвард не может покинуть стан римлян, пока клуб не договорится с «Наполи» о приобретении Аркадиуша Милика. Причем сам поляк еще в июле согласился перейти в «Юве», но неаполитанцы футболиста в стан принципиального соперника не отпустили.

Talks progressing between Juventus and Atlйtico for Аlvaro Morata. Dzeko deal still in stand-by because of Milik issues. Morata is keen to join Juve. €10m loan, €45m option to buy.



Atlйti will complete the signing of Luis Suarez after Morata>Juve. #Atleti #Juve #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2020

В итоге «Ювентус» перешел к кандидатуре Альваро Мораты, уже выступавшего за бьянконери ранее. Так, «Атлетико» отдаст в аренду 27-летнего форварда (и, вероятно, еще найдет покупателя на Диего Косту) и освободит место под Суареса. Главный тренер «матрасников», как утверждает издание COPE, кадровые перестановки уже утвердил и даже убедил Суареса согласиться на понижение зарплаты до €9 млн.

Она, кстати, была одной из причин конфликта футболиста с руководством «Барселоны».

Контракт Суареса с сине-гранатовыми истекал в июле 2021 года. Изначально каталонцы не хотели расставаться с игроком бесплатно, но и оставлять в команде были не намерены. В итоге клуб решил расторгнуть договор с уругвайским футболистом, но тот потребовал компенсацию по зарплате за оставшийся по контракту год. По информации Mundo Deportivo, «Барселона» в ответ на это предложила Суаресу €7 млн, но тот потребовал полной суммы — €14 млн. Каталонцы на фоне серьезного экономического кризиса не могут себе позволить такую выплату. Однако, как сообщает RAC1, после продолжительных переговоров и достижения договоренности с «Атлетико» Суарес все-таки пошел навстречу «Барсе» и отказался от компенсации вообще.

На этом карьера Эль Пистолеро в стане сине-гранатовых и завершилась.

Случилось это во многом из-за Рональда Кумана, нового главного тренера каталонцев. Испанские СМИ утверждают, что, едва возглавив «Барселону», нидерландский специалист сразу дал Суаресу понять, что не рассчитывает на него. Из-за этого форвард далее хоть и тренировался с командой, но по индивидуальной программе.

«Мы подождем и посмотрим, сможет ли он уйти. Но мы уважаем контракты игроков. Если Суарес останется в «Барселоне», то будет таким же игроком, как и все остальные», — говорил Куман.

Это, по слухам, стало едва ли не последней каплей терпения Лионеля Месси, который уведомил клуб о намерении расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

The MSN will soon just be M pic.twitter.com/APWJhz6kDV — B/R Football (@brfootball) September 21, 2020

Аргентинского капитана сине-гранатовых даже пришлось уговаривать передумать: среди таковых оказались как раз Суарес и Артуро Видаль. В итоге Месси согласился остаться в «Барселоне» на год (во многом из-за нежелания судиться с клубом), а Суарес и Видаль, что интересно, команду покинули.

Луис Суарес стал игроком каталонского клуба летом 2014 года, перейдя из «Ливерпуля» за почти €82 млн. За шесть лет уругвайский форвард вместе с «Барселоной» четыре раза становился чемпионом Испании и завоевал столько же национальных Кубков, а также два Суперкубка страны. Кроме того, в составе сине-гранатовых он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 283 матчах во всех турнирах он забил 198 мячей и сделал 109 результативных передач, став третьим лучшим бомбардиром в истории «Барсы». Больше Суареса за каталонцев забили только легендарный Сесар Родригес (232 гола) и живая легенда клуба Лионель Месси (634).