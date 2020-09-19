«Испытала шок, как и все»: Щербакова о возвращении Медведевой

Анна Щербакова с огромным отрывом победила в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани, установив свой личный рекорд — 82,13 балла. После проката звезда группы Этери Тутберидзе пообщалась с журналистами и подвергла себя серьезной критике, несмотря на высокую оценку.

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Почему недовольна выступлением

«Я получила действительно очень хорошие баллы, но своим выступлением недовольна. Мне понравилось все, за исключением финального каскада, — я сделала его хуже, чем на тренировках и на разминке, хотя совсем не нервничала и старалась четко выполнять каждое движение.

Это абсолютно техническая помарка: я сразу ошиблась на лутце, и это помешало дальше сделать хорошо весь элемент. Этим я очень недовольна, все-таки каскад — главная часть моей программы.

А вообще я как-то отвыкла от выставления оценок. Только незадолго до выступления осознала, что это уже не просто открытые прокаты, где ты выступил и ушел, а полноценные соревнования, где будет kiss and cry и надо будет ждать своих баллов».

О большом количестве турниров в России из-за пандемии

«Это какой-то флэшбэк назад, потому что я на этапы Кубка страны не ездила уже и в прошлом году. К тому же в Сызрань мы летели через Самару, а там я впервые выступила на этапе Кубка страны еще три-четыре года назад. Тогда я думала, что Кубок России — это самое важное в жизни (смеется)».

Понравится ли мне, если этапы Кубка России сохранят такой же высокий статус и фигуристы будут часто выступать на родине? С одной стороны, да, у нас ведь обычно только чемпионат России проходит в разных городах нашей страны.

Но и перегружать график тоже было бы неправильно, а то в начале сезона будет два этапа Гран-при, два этапа Кубка России, еще какие-нибудь бэшки… Но если это правильно составить, чтобы не было морального и физического перегруза, то, конечно, я не против».

Впечатления от Сызрани

Отвечая на вопрос о впечатлениях от города, фигуристка серьезно замялась. Возможно, по той причине, что центральные улицы города основательно перекопаны, а над глубокими ямами расставлены деревянные круги, которые опасно покачиваются при каждом шаге.

В центре Сызрани реально опасно pic.twitter.com/GrOiZI3jOw — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) September 19, 2020

«Город я чуть-чуть посмотрела, погуляла… сложно сказать. Давайте так: каток здесь очень хороший, и на катке мне понравилось все (смеется). Я сюда приехала кататься, и по этой части никаких претензий», — подытожила Щербакова.

Почему в обеих программах выбрала лирический образ

«Музыку для меня выбирали тренеры, но советовались со мной. Очень важно было, чтобы я эту музыку прочувствовала, чтобы она во мне находила отклик.

Близок ли мне сейчас именно лирический образ? Да. Хотя мне нравится и другие образы пробовать, но в данный момент я свои программы очень хорошо чувствую, и мне это нравится».

Впечатления от возвращения в группу Евгении Медведевой

«Я совсем не ожидала, никаких предпосылок к этому не было. Испытала точно такой же шок, как и все. Но мы с Женей много лет катались в одной группе и до этого, поэтому обстановка привычная, все хорошо.

Обидно ли, что Женя снялась с этапа в Сызрани и не приехала сюда со мной? Ну, у нее же свой график подготовки к соревнованиям. Они это сами с тренерами решают».

***

Другая ученица Тутберидзе Майя Хромых допустила грубую ошибку на самом простом прыжке в своей программе – двойном акселе, чуть не упав и вынужденно приземлившись на две ноги. Из-за этого девушка набрала 69,28 балла — неплохой результат, но все же ниже ожидаемого, — и заняла промежуточное второе место в таблице.

«Смешанные ощущения от первого официального старта, потому что давно не было турниров. Было немного волнительно, вспоминались те ощущения, которые были три месяца назад, когда не было соревнований», — призналась фигуристка.

Рассказывая об истории создания своей новой короткой программы под блюз «I'll Take Care Of You», которая неожиданно раскрыла в робкой девушке роковую самоуверенность, Хромых отметили, что тренеры были поражены ее выбором музыки.

«Если честно, мне изначально хотели поставить под совершенно другую музыку, а эту включили просто послушать. Но когда меня спросили, какая музыка мне больше всего понравилась, я выбрала блюз. Тренеры сначала удивились, но затем все-таки решили поставить эту программу. Совпадает ли этот дерзкий образ с моим мироощущением? Да. Мне очень нравится катать эту программу», — заверила спортсменка.

Напоследок Хромых сообщила, что планирует в произвольной программе исполнять четверной сальхов («Каждый день делаю его на тренировках»), а также поделилась первыми впечатлениями от знакомства с Евгенией Медведевой:

«Первое, что мне бросилось в глаза, — это то, что Женя очень маленькая. Я думала, что она намного выше, так как на экране выглядит так (смеется). А вообще от встречи у меня хорошие впечатления, она очень много работает и старается».