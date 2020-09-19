Элегия Щербаковой и ошибка Хромых: что произошло на Кубке России

Арена за двумя заборами и ров с водой

Первый этап Кубка России в Сызрани встретил фигуристов максимально экзотическими условиями.

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Ледовая арена издалека напоминала крепость, поскольку была окружена натуральным рвом, заполненным водой, и сразу двумя заборами (один — с бетонным основанием, другой — полностью металлический). Перед этой полосой препятствий еще и разместился беспорядочный густой лес. Впору было шутить о том, что организаторы приняли все меры, чтобы с турнира больше никто не снялся: потеря целых семь участников, включая известную одиночницу Евгению Медведеву и топовую спортивную пару Евгения Тарасова / Владимир Морозов, и так достаточно сказалась на привлекательности турнира.

Ров с водой и два забора вокруг «Сызрань Арены», чтобы точно больше никто не снялся pic.twitter.com/yOB9KvSOK4 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) September 19, 2020

Спуск в низину арены-крепости оказался довольно крутым, но, к счастью, кто-то заботливо выложил асфальтовые блоки в виде импровизированной лестницы и провел их до деревянной подстилки, по которой можно было перебраться на парковку через маленький овраг.

Спуск к арене по бетонным блокам и старой трубе pic.twitter.com/07zgeMSVM1 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) September 19, 2020

Прямо напротив арены расположился небольшой отель, куда после утренней тренировки направились ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Майя Хромых. Метров 20 пешком от катка — удобно для спортсменов.

Отель напротив арены, где живут Щербакова, Хромых и некоторые танцоры pic.twitter.com/9vCyPonLsV — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) September 19, 2020

Тренеры «Хрустального» Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, вероятно, заселились в тот же отель и за пять минут до тренировки своих подопечных спокойно общались возле входа на арену, а затем еще и успели погреться в буфете.

Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз направляются в буфет «Сызрань Арены» pic.twitter.com/aB50PYzwfn — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) September 19, 2020

Сами тренировки прошли в расслабленной атмосфере: и Щербакова, и Хромых чисто откатали свои программы под музыку, причем Анна даже исполнила лишний каскад — тройной флип + тройной риттбергер вместо сольного флипа, чтобы усложнить себе задачу. Также двукратная чемпионка России единственной из всех девушек вышла на тренировку в платье для выступления, впервые показав свой новый наряд для короткой программы. Глубокий синий цвет, переходящий в россыпь блесток, напоминал звездное небо — то, что нужно для лирического выступления под «Элегию» Жюля Массне.

Анна Щербакова в новом платье на тренировке перед первым этапом КУбка России pic.twitter.com/c3P2KyBe5r — Denis Gladkov (@singled_photo) September 19, 2020

Дудаков и Глейхенгауз с улыбками проконсультировали подопечных, и после прокатов под музыку девушки продолжили штамповать прыжки. Щербакова допустила два падения с каскада тройной лутц + тройной риттбергер, а Хромых потерпела неудачу при попытке исполнить четверной сальхов, но в остальном ученицы Тутберидзе откатали чисто и ушли с тренировки последними, раскланявшись перед публикой и получив аплодисменты. Теперь предстояло повторить все это на официальном прокате.

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К началу выступлений женщин арена уже была заполнена под завязку, однако плакаты были посвящены только одной фигуристке — Анне Щербаковой, и только одному тренерскому штабу — Тутберидзе, Глейхенгаузу и Дудакову.

Баннеры на трибунах - 2шт. Один в честь команды "Хрустального", второй - персональный для Ани Щербаковой pic.twitter.com/hE66WnpR9d — Лесик Константин (@kostyalesik) September 19, 2020

Однако открывали прокаты женщин не главные звезды, а пока не столь известные спортсменки.

Софья Сарновская разогрела публику бойким танго, исполнив тройной лутц, двойной аксель и каскад тройной флип + двойной тулуп. Девочка не допустила ни одного падения и, хотя и не поразила сложностью контента, но задала хороший тон прокатам, набрав свои честные 51,99 балла.

Виктория Ющенкова каталась под композицию певицы Аврил Лавин «Keep Holding On» в самом что ни на есть сентябрьском образе школьницы — белой блузке и клетчатой юбке. Получалось не так энергично, как у Сарновской, — фигуристка катила явно медленнее и с большой осторожностью заходила на прыжки, но — снова ни одного падения и скромные, но заслуженные 46,61 балла.

Третья в списке женщин — миниатюрная Арина Онищенко — снова задала бодрый темп выступления, представив программу в образе юной француженки в алой юбке и полосатой кофточке под незамысловатую «Les Champs-Elysees».

Некоторую театральность постановке придавали автомобильные гудки в начале и конце проката, которые должны были погрузить зрителей в атмосферу солнечной парижской улицы. Неудивительно, что за чистый прокат этой наполненной фишечками программы Онищенко получила 55,02 балла и временно вырвалась в лидеры таблицы.

Впрочем, совсем скоро ее сбросила с вершины Станислава Молчанова, замыкавшая первую разминку. Девушка чисто исполнила программу под попурри из песен Эдит Пиаф и получила 58,50 балла, удостоившись оваций публики, однако внимание зрителей уже начало потихоньку переключаться на разминочную зону.

Там уже вовсю прыгала возле бортика Хромых, активно разминаясь перед выходом на лед, — ей предстояло выступать через одну фигуристку. Щербакова, получившая последний стартовый номер, в это время спокойно била себя по бедрам, расхаживая вдоль борта.

Когда диктор объявил начало разминки на льду и озвучил имена девушек, зрители взорвались аплодисментами только на Анне Щербаковой. Однако, справедливости ради, вся вторая группа находилась уже на совершенно другом уровне, чем предыдущая.

Так, Анна Фролова продемонстрировала прокат международного уровня под саундтрек из фильма «Матильда», чистейшим образом исполнив непростой контент — тройной лутц, двойной аксель и каскад тройной флип + тройной тулуп, а также украсив прокат вращениями в сложнейших позах, при виде которых зрители сорвались на аплодисменты, не дождавшись конца выступления.

Фролова получила 68,19 балла — на десять баллов больше, чем у предыдущего лидера таблицы. Но самое интересное еще ждало впереди.

Майя Хромых

Ученица Тутберидзе неожиданно занервничала и уже на старте программы допустила ошибку на самом легком элементе — двойном акселе.

Девушка потеряла равновесие на приземлении и была вынуждена спасать прыжок, экстренно ставя на лед вторую ногу (степ-аут).

Затем Хромых не очень уверенно выехала с первого прыжка в каскаде тройной флип + тройной тулуп, однако после секундной заминки справилась с нервозностью и закончила элемент. Без каких-либо проблем фигуристка исполнила только сольный тройной лутц и получила за короткую программу 69,28 балла — явно меньше, чем рассчитывала.

«Смешанные ощущения, потому что давно не было соревнований, так что было немного волнительно. Вспоминались те ощущения, которые были три месяца назад, когда не было соревнований», — признавалась спортсменка после проката.

Жаль, что предстартовое волнение не позволило Хромых показать себя во всей красе, поскольку ее программа под «I'll Take Care Of You» Бета Харта действительно шикарна.

Черное платье с яркими блестками создавало образ роковой леди, а дерзкая юбка, состоящая из множества развевающихся на ветру тонких полосок, довершала впечатление. Хлесткие выпады ногами в вертикальный шпагат и манящее скольжение по льду в такт неторопливого блюза также очень шли высокой фигуристке.

Анна Щербакова

Более опытная Щербакова с волнением справилась блестяще и играючи исполнила два первых элемента в своей программе под «Элегию» Жюля Массне — двойной аксель и тройной флип. Однако на финальном каскаде тройной лутц + тройной риттбергер фигуристка смазала первый прыжок, немного недокрутив его, из-за чего весь элемент оказался исполнен не лучшим образом.

«Мне понравилось, как я ехала весь прокат, за исключением финального каскада. Я вообще не нервничала сегодня, ехала спокойно, но каскад сделала намного хуже, чем на разминке и на тренировках. Этим моментом я очень недовольна, все-таки это главная часть программы», — призналась девушка после проката.

Впрочем, несмотря на эту ошибку, Щербакова получила просто космические баллы за прокат — 82,13, установив свой личный рекорд. Даже Алена Косторная с тройным акселем порой набирала не сильно больше.

Лирические образы интеллигентной Анне идут — с этим не поспоришь.

Неудивительно, что после выступления сильнейшей звезды «Хрустального» зал просто обезумел. Взрослые зрители кричали и аплодировали, а дети табуном сбежались к борту и умоляли девушку расписаться, скандируя «Щербакова! Щербакова!» и «Автографы! Автографы!».

Люди сходят с ума от восторга и пытаются дотянуться до уходящей со льда Щербаковой pic.twitter.com/Q7yGTYzrwY — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) September 19, 2020

Толпа фанатов поймала Щербакову и при попытке выйти с арены — пришлось устроить совместную фотосессию.

В произвольной программе девушка тоже будет выступать под печальный инструментал и пытаться затронуть тонкие струны души зрителей, — только теперь в контент добавится зубодробительный четверной лутц, который позволит Щербаковой оторваться от соперниц на неприличное количество баллов. Хотя отрыв и так уже безумный.

Итоги короткой программы: