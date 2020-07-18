Эпилепсия и депрессия: что предшествовало смерти фигуристки

Утром 18 июля весь мир фигурного катания настигла неожиданная и трагическая новость о смерти Екатерины Александровской. Тело спортсменки было найдено под окнами дома на улице 1905 года в Москве. Фигуристке было всего лишь 20 лет.
Свою карьеру она начинала как одиночница, но в 2012-м ушла в парное катание, а через четыре года сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать с Харли Уиндзором под руководством Нины Мозер и Андрея Хекало. После олимпийского сезона-2017/18 пара решила переехать в Канаду, где ее тренером стал Ришар Готье. Однако вскоре дуэт распался из-за проблем со здоровьем, которые испытывала Александровская.
По предварительным данным, причиной смерти молодой спортсменки стал суицид. На это указывает наличие предсмертной записки, которая содержит лишь одно слово — «люблю». Со словами соболезнования уже выступили многие прославленные фигуристы и тренеры. Например, Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, Александр Жулин, Максим Траньков, Евгения Медведева, Александр Энберт и другие, а также глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, почетный президент ведомства Валентин Писеев и Международный союз конькобежцев.
Окружение фигуристки утверждает, что толкнуть ее на подобные действия могли проблемы с психикой. Так, по словам подруги Александровской Амины Атахановой, Екатерина страдала от депрессии, которая началась после травмы и расставания с Уиндзором. Записка же, как считает Атаханова, была адресована матери погибшей.
«Мы дружили с того времени, как я перешла в пары. Ездили на одни и те же соревнования и хорошо общались с ней еще до переезда в другую страну. У нее была депрессия после травмы, из-за которой они распались со своим партнером, и ей пришлось вернуться в Россию, домой. К сожалению, это все, что мне известно»,
– сказала Атаханова в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Нина Мозер, по ее словам, за время сотрудничества с Александровской не видела у той каких-либо проблем. Свою бывшую подопечную она охарактеризовала как «работоспособную, серьезную, деловую, самоуверенную в спортивном плане». Не поверила в «затяжные депрессии» у Александровской и Татьяна Тарасова, при этом отметившая, что близкие и родные молодой девушки не замечали у той каких-либо отклонений. Однако Андрей Хекало, с которым Мозер и тренировала молодую фигуристку, сообщил о серьезных проблемах со здоровьем, которые наблюдал у Екатерины.
«Перед чемпионатом четырех континентов у нее произошел эпилептический приступ, из-за которого Катя пропустила тренировку. Хорошо, что ее мама тогда была дома. Кате вызвали скорую, на обследовании она пролежала две недели.
Врачи сказали, что это эпилепсия и навряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом, ведь приступ может произойти в любой момент. Меня убедили, что ей надо заканчивать и заняться другой жизнью. Катя была очень умной девочкой. Я не сомневался, что она поступит в любой вуз. Если бы захотела, она бы смогла»
— цитирует Хекало РИА «Новости».
По словам Ирины Гончаренко, одного из первых тренеров Александровской, у которой фигуристка занималась еще в качестве одиночницы, причиной психических расстройств могли стать проблемы в семье. Как утверждает специалистка, недавно у Екатерины умер отец.
«Случайно встретилась с мамой Кати — она работала недалеко от нашего катка на ЦСКА, в магазине для фигуристов. Узнала, что в семье случилась беда — они потеряли отца. Не знаю, есть ли здесь какая-либо связь», — цитирует Гончаренко ТАСС.
Александровская могла решиться на суицид, не исключил ее бывший партнер в беседе с журналистами. На своей странице в Instagram Уиндзор опубликовал трогательное письмо, посвященное покойной.
«Мои чувства нельзя передать словами. Я опустошен и ранен до глубины души. Все, чего мы вместе достигли с Катей за время нашего знакомства, я никогда не забуду. Это навсегда останется в моем сердце. Покойся с миром, Катя», — написал он.