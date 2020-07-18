Эпилепсия и депрессия: что предшествовало смерти фигуристки

Утром 18 июля весь мир фигурного катания настигла неожиданная и трагическая новость о смерти Екатерины Александровской. Тело спортсменки было найдено под окнами дома на улице 1905 года в Москве. Фигуристке было всего лишь 20 лет.

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Свою карьеру она начинала как одиночница, но в 2012-м ушла в парное катание, а через четыре года сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать с Харли Уиндзором под руководством Нины Мозер и Андрея Хекало. После олимпийского сезона-2017/18 пара решила переехать в Канаду, где ее тренером стал Ришар Готье. Однако вскоре дуэт распался из-за проблем со здоровьем, которые испытывала Александровская.

По предварительным данным, причиной смерти молодой спортсменки стал суицид. На это указывает наличие предсмертной записки, которая содержит лишь одно слово — «люблю». Со словами соболезнования уже выступили многие прославленные фигуристы и тренеры. Например, Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, Александр Жулин, Максим Траньков, Евгения Медведева, Александр Энберт и другие, а также глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, почетный президент ведомства Валентин Писеев и Международный союз конькобежцев.

The skating family mourns the loss of Ekaterina Alexandrovskaya (AUS). The ISU shares its heartfelt condolences with her family, friends and teammates.



Please check the link below to learn more about Alexandrovskaya's career. RIP https://t.co/m6FWlBo2Jf pic.twitter.com/40os6bYhHT — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) July 18, 2020

Окружение фигуристки утверждает, что толкнуть ее на подобные действия могли проблемы с психикой. Так, по словам подруги Александровской Амины Атахановой, Екатерина страдала от депрессии, которая началась после травмы и расставания с Уиндзором. Записка же, как считает Атаханова, была адресована матери погибшей.

«Мы дружили с того времени, как я перешла в пары. Ездили на одни и те же соревнования и хорошо общались с ней еще до переезда в другую страну. У нее была депрессия после травмы, из-за которой они распались со своим партнером, и ей пришлось вернуться в Россию, домой. К сожалению, это все, что мне известно»,

– сказала Атаханова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Нина Мозер, по ее словам, за время сотрудничества с Александровской не видела у той каких-либо проблем. Свою бывшую подопечную она охарактеризовала как «работоспособную, серьезную, деловую, самоуверенную в спортивном плане». Не поверила в «затяжные депрессии» у Александровской и Татьяна Тарасова, при этом отметившая, что близкие и родные молодой девушки не замечали у той каких-либо отклонений. Однако Андрей Хекало, с которым Мозер и тренировала молодую фигуристку, сообщил о серьезных проблемах со здоровьем, которые наблюдал у Екатерины.

«Перед чемпионатом четырех континентов у нее произошел эпилептический приступ, из-за которого Катя пропустила тренировку. Хорошо, что ее мама тогда была дома. Кате вызвали скорую, на обследовании она пролежала две недели.

Врачи сказали, что это эпилепсия и навряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом, ведь приступ может произойти в любой момент. Меня убедили, что ей надо заканчивать и заняться другой жизнью. Катя была очень умной девочкой. Я не сомневался, что она поступит в любой вуз. Если бы захотела, она бы смогла»

— цитирует Хекало РИА «Новости».

По словам Ирины Гончаренко, одного из первых тренеров Александровской, у которой фигуристка занималась еще в качестве одиночницы, причиной психических расстройств могли стать проблемы в семье. Как утверждает специалистка, недавно у Екатерины умер отец.

«Случайно встретилась с мамой Кати — она работала недалеко от нашего катка на ЦСКА, в магазине для фигуристов. Узнала, что в семье случилась беда — они потеряли отца. Не знаю, есть ли здесь какая-либо связь», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Александровская могла решиться на суицид, не исключил ее бывший партнер в беседе с журналистами. На своей странице в Instagram Уиндзор опубликовал трогательное письмо, посвященное покойной.

«Мои чувства нельзя передать словами. Я опустошен и ранен до глубины души. Все, чего мы вместе достигли с Катей за время нашего знакомства, я никогда не забуду. Это навсегда останется в моем сердце. Покойся с миром, Катя», — написал он.