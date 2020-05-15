Новые программы: Загитова может возобновить карьеру

Неожиданный переход Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко открывает новые возможности в команде Этери Тутберидзе. Лишившись мировой рекордсменки по исполнению четверных прыжков, вполне возможно, «Хрустальный», где она тренировалась, вновь обретет Алину Загитову.

По правде говоря, это не совсем точная формулировка, поскольку олимпийская чемпионка, объявившая о приостановке спортивной карьеры в декабре прошлого года, из группы Тутберидзе никуда не уходила. Она продолжала тренироваться в прежнем режиме, пообещав вернуться, когда приобретет мотивацию.

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На днях Загитова провела совместную онлайн-тренировку с хореографом Даниилом Глейхенгаузом. По ходу прямого эфира в Instagram они также пообщались с подписчиками. Отвечая на один из вопросов, Глейхенгауз намекнул, что работа по постановке новых программ фигуристки уже ведется.

«Про музыку к новым программам Алины скоро узнаете. Мы сначала должны послушать музыку на льду, прежде чем объявлять ее, а сейчас это невозможно», – сказал он.

Тем самым хореограф дал понять, что амбиции относительно возвращения на лед у Загитовой остались. Учитывая то, что на следующий сезон Тутберидзе осталась без Трусовой, нельзя исключать, что произойдет это уже в ближайшее время. Напомним, что чемпионка Пхенчхана-2018 была вынуждена отойти от дел во многом из-за повысившейся конкуренции после перехода на взрослой уровень Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной. На двух этапах Гран-при на старте прошлого сезона она уступила Косторной, а в финале престижной серии и вовсе провалилась, заняв итоговое шестое место, после чего заявила о паузе в соревновательной карьере.

Недостаток Загитовой по сравнению с ее более юными коллегами по-прежнему остается в том, что она не владеет элементами ультра-си — четверными прыжками и тройным лутцем. Другие подопечные Тутберидзе же усложняют свой технический арсенал с каждым турниром. К примеру, Трусова планировала прыгать пять квадов за программу. Как и следовало ожидать, сезон прошел под знаком абсолютного доминирования Щербаковой, Косторной и Трусовой. Впрочем, дело не только в них: и за пределами России появляется все больше одиночниц с аналогичными навыками. Конкурировать в таких условиях Загитовой, которой в силу возраста уже намного тяжелее разучивать технику квадов, не представляется возможным с точки зрения хотя бы математики.

После приостановки карьеры Загитова целиком ударилась в ледовые шоу. Сейчас это наиболее перспективная и приобретающая стремительную популярность позиция в фигурном катании с точки зрения дохода. Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, тоже ушедшие на задний план после прихода во взрослое катание юных уникумов Тутберидзе, во внесоревновательный период зачастую принимают участие в шоу. У Загитовой остается еще одна важная задача — закончить школу. В график спортсменки теперь входит ежедневная подготовка к экзаменам.

«Я целыми днями почти учусь. Утром у меня тренировки, а вечером – подготовка к ЕГЭ. Мой день – тренировки, учеба, тренировки, учеба. Я встаю каждый день в восемь утра. Даже когда у меня нет тренировок и школы утром. Я научила свой организм вставать так рано», — призналась она.

Если предположить, что Загитова не собирается полностью посвятить себя учебе в дальнейшем, то ее расписание заметно разгружается после сдачи экзаменов. Плюс ко всему, ушла и Трусова, благодаря чему в команде Тутберидзе теперь наверняка будет возможность предоставить больше времени олимпийской чемпионке. Кроме того, еще до ухода в «отпуск» Загитова говорила, что работает над тренировками четверных прыжков. Успех в этом позволит ей вновь стать конкурентоспособной. Верят в это не все.

«В олимпийскую команду не вернется. Она не прыгает 3,5 и 4 оборота, а это сразу 20 баллов. На нее смотреть одно удовольствие. Будем смотреть. Я не гадалка, но я остаюсь при своем мнении. И это мнение совершенно не плохое, потому что она нашла себя в другом деле. Она прекрасна в шоу-бизнесе, она прекрасна вообще...» — считает заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Но, так или иначе, все эти размышления пока лишь на уровне домыслов и не имеют под собой оснований. Остается лишь констатировать, что сейчас действительно хороший момент для возвращения Загитовой, поскольку Тутберидзе потеряла не только Трусову, но и еще ряд спортсменов. Другой вопрос, имеет ли это какой-то смысл, но все зависит исключительно от желания и мотивации самой спортсменки.