«Сельте» нужен супергерой: как Смолову остаться в Европе

«Русский след» в испанском футболе

Одним из немногих радостных спортивных событий 2020 года для россиян является аренда Федора Смолова из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту», за которую в свое время успешно выступали Валерий Карпин и Александр Мостовой (последнему местные болельщики даже поставили памятник в городе Виго). После прихода Смолова этот «русский след» в «Сельте» может стать еще более значительным.

Нападающий уже приступил к первым тренировкам с командой после снятия жесткого карантина, и руководство команды отметило, что игрок находится в «в очень хорошей форме».

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Безусловно, отъезд нападающего был воспринят положительно и в России, даже несмотря на то, что ему пришлось уйти из российского топ-клуба в команду, которая борется за выживание в чемпионате Испании. Но ведь всего несколько лет назад «кельты» выступали в Лиге Европы и дошли аж до полуфинала, где чуть не выбили «Манчестер Юнайтед». Что же случилось с командой сейчас?

В стане андердогов

«Сельта» располагается на 17-м месте в таблице Ла Лиги, аккурат на одну строчку и одно очко выше зоны вылета. На той же позиции команда завершила и предыдущий сезон, поэтому бороться за выживание «небесным» уже не в новинку. От статуса крепкого середняка Ла Лиги, обыгрывавшего «Барселону» дома и на выезде и выбивавшего «Реал» в Кубке Испании, до положения андердога оказался всего один шаг.

Команда не похожа сама на себя — за 27 туров чемпионата «кельты» набрали всего 26 очков. В первую очередь это связано с очень слабой игрой в атаке: по данным портала Whoscored, у «Сельты» всего 9,6 ударов по воротам в среднем за игру (меньше только у «Валенсии» и «Депортиво»), поэтому неудивительно, что команда за 27 матчей смогла забить лишь 22 гола — это предпоследний показатель в чемпионате (меньше только у «Леганеса» — 21).

Удивительно, но по владению мячом «Сельта» располагается на седьмом месте в Ла Лиге со средним результатом 51,7%, однако это говорит и о неэффективности «небесных»: они не могут конвертировать свое владение в удары и голы.

Если же посмотреть на количество обводок за игру, то тут «Сельта» располагается на шестой позиции (в среднем 10,1 обводок; для сравнения — у «Реала» 12,5, то есть ненамного больше).

Конечно, имея в составе таких техничных игроков, как Яго Аспас, Рафинья, Денис Суарес и Пионе Систо, команда способна достигать подобных показателей, но для победы недостаточно действовать эффектно — нужно действовать эффективно. А пока что «Сельта» ожидаемо имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (22 — 34), так как допускает ударов по своим воротам больше, чем сама наносит (12,1 против 9,6 за игру).

Поэтому, несмотря на то, что команда уже имеет в составе больших мастеров атакующей игры, она нуждалась в усилении. К тому же кроме Аспаса, который забил в Ла Лиге девять мячей, больше никто в «Сельте» не отличается голеадорскими способностями: второй бомбардир команды Санти Мина записал на свой счет всего три гола. По этой причине и был арендован Смолов — он должен решить проблему реализации и ликвидировать тем самым слабое место в игре «кельтов».

Смолов не виноват

Насколько Федор справляется со своей задачей? На самом деле судить сложно, поскольку Смолов сыграл всего лишь шесть матчей в чемпионате (пять — в старте) и успел провести на поле 362 минуты, при этом отличившись лишь однажды — в матче с мадридским «Реалом».

Безусловно, это был очень важный мяч для «Сельты», принесший ей ничью 2:2 на «Сантьяго Бернабеу», которая была, как воздух, нужна команде, борющейся за выживание.

Но если судить по этим 362 минутам, то больше ничем Смолов, к сожалению, отметиться не успел: за шесть матчей форвард нанес лишь пять ударов по воротам. Очевидно, это не то, чего от него ждут в «Сельте».

Конечно, судить по шести матчам нападающего нельзя: игрок может отыграть неудачно целый сезон и выстрелить только в следующем; к тому же от российского игрока испанский футбол требует адаптации, которая может проходить и больше шести месяцев.

Но проблема в том, что Федора арендовали именно на этот срок, поэтому для дальнейших перспектив в команде и продления договора аренды ему необходимо проявлять себя прямо сейчас. В то же время не очень понятно, чего ожидают «кельты» от нападающего, который в 30 лет всего за полгода должен приспособиться к реалиям совершенно другого футбола.

Пессимистично высказался о перспективах Смолова в «Сельте» и футбольный агент Дмитрий Селюк: «Чтобы он продолжил играть, испанцы должны продлить с ним арендный контракт. Как я понимаю — это лишние деньги, к тому же Федя не ключевой игрок. Поэтому я думаю, что Смолов останется в России».

Да и стоит ли оставаться в команде, которой грозит вылет из Примеры?

Что будет с «Сельтой»?

Как было отмечено выше, «Сельта» имеет серьезные проблемы в атаке, а Смолов по объективным причинам пока не смог помочь команде в их разрешении. Из оставшихся 11 туров клубу лишь четырежды придется играть с командами из топ-8, поэтому шансы на сохранение места в высшем дивизионе довольно высоки. Особенно учитывая, что в команде есть достаточно классных исполнителей, которые просто по своему статусу не имеют права позволить себе вылететь из Ла Лиги.

К тому же после коронавирусной паузы у всех коллективов будут проблемы с физической подготовкой, поэтому дальнейший исход чемпионата довольно непредсказуем. Остается наблюдать за «кельтами» и персонально болеть за Смолова.