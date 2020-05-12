Еще два турнира: UFC планирует вернуться в Лас-Вегас

Как и обещал президент UFC Дана Уайт, все бойцы, чьи поединки были отменены из-за пандемии, получат возможность вернуться в клетку, когда наступит момент. Благо, настал он довольно быстро благодаря губернатору Флориды, разрешившему проводить турниры у себя в штате. Эпидемиологическая обстановка в США остается сложной, но даже правительственная помощь помогает не всегда, в том числе и спортсменам: россиянин Алексей Олейник, например, признался, что в преддверии 249-го номерного ивента ему пришлось занимать серьезную сумму. Иначе говоря, без боев трудно живется всем.

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До конца года главному бойцовскому промоушену планеты необходимо провести 40 турниров, чтобы выполнить план. Из-за коронавируса пока отменены или перенесены шесть мероприятий, пять последующих — отложены. Обычно UFC делает по одному ивенту в неделю, если на это время не выпадают праздники. Теперь же это число было увеличено до трех, но с меньшим количеством боев в карде. Плюс в том, что все они будут проведены на одной арене — «Вистар Ветеранс Мемориал» в Джексонвилле. Соответственно, для базирования используется не только один стадион, но и один отель. Фактически компания и все ее необходимые сотрудники на ближайшее время переехали во Флориду.

9 мая состоялся многострадальный турнир UFC 249, в главном событии которого Джастин Гэтжи нокаутировал Тони Фергюсона и стал новым временным чемпионом в легком весе. В целом мероприятие прошло успешно, если не учитывать, что один из бойцов, Жакаре Соуза, а также двое его угловых заразились коронавирусом. Его поединок впоследствии был отменен, но все остальные прошли по плану. Если промоушену удалось во время пандемии сделать ивент, напичканный звездами, то есть все основания полагать, что с другими, менее статусными, проблем не возникнет и вовсе.

Уже на 14 мая запланирован турнир в формате Fight Night. Его возглавит бой с участием двух полутяжеловесов — Энтони Смита и Гловера Тейшейры, которые изначально должны были подраться в апреле. В со-главном поединке вечера в тяжелом весе Бен Ротуэлл поприветствует Овинса Сен-Прё, а в предварительном карде экс-чемпион Андрей Орловский встретится с Филипом Линсом. Всего заявлено 12 поединков:

Смит — Тейшера

Ротуэлл — Сен-Прё

Александр Эрнандес — Дрю Добер

Рики Саймон — Рэй Борг

Карл Роберсон — Марвин Веттори

Орловский — Линс

Майкл Джонсон — Тиагу Мойзес

Сиджара Юбэнкс — Сара Мораес

Габриэль Бенитес — Омар Моралес

Хантер Азуре — Брайан Келлехер

Чейз Шерман — Айк Вильянуэва

Очевидно, что это совсем не те имена, ради которых болельщики готовы покупать трансляцию и, более того, вставать в четыре утра (как, например, российские фанаты). Но другого выбора пандемия не оставляет. Тем более, что других спортивных мероприятий нет вообще. Плюс ко всему, пока UFC находится во Флориде, то может давать бои лишь тем спортсменам, которые находятся в Штатах. В крайнем случае, если они имеют теоретическую возможность добраться до места.

Следом планируется проведение еще одного турнира, который уже официально анонсирован. UFC Fight Night 17 мая еще менее интереснее по заявленному составу участников. Разве что легендарный ветеран Алистар Оверим, чьи поединки, против кого бы они ни были, яркие почти всегда, подерется с Уолтом Харрисом. Несколько месяцев назад промоушен поставил на уши всех, кого только мог, чтобы помочь в поисках пропавшей падчерицы Харриса. К сожалению, девушку позднее обнаружили мертвой.

Также в главном карде некогда перспективный полулегковес Эдсон Барбоза встретится с Дэном Иджем, а в со-главном событии вечера Клаудиа Гаделья будет противостоять Анджеле Хилл. Полный список боев:/b>

Оверим — Харрис

Гаделья — Хилл

Идж — Барбоза

Эрик Андерс — Кшиштоф Йотко

Сун Ядун — Марлон Вера

Мэтт Браун — Мигель Баеза

Энтони Эрнандес — Кевин Холланд

Майк Дэвис — Гига Чикадзе

Даррен Элкинс — Нейт Ландвер

Кортни Кейси — Мара Ромеро Борелла

Родриго Феррейра — ДонТейл Майес

Все эти бои, очевидно, не вызывают серьезного интереса. Необходимо понимать, что в обычное время настолько незначительный кард наверняка был бы разбавлен кем-то, ради кого зрители действительно захотят купить трансляцию. Но бойцам, так или иначе, зарабатывать надо, потому их поединки сейчас — больше вынужденная необходимость. Важно то, что турнир, который последует за ближайшими двумя, судя по всему, будет уже куда интереснее. 28 мая промоушен планирует провести ивент с участие бывшего чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли, которому с большим трудом, но все-таки нашли соперника — им станет бразильский боец Гилберт Барнс. Что интересно, этот ивент состоится уже не в Джексонвилле, а в Лас-Вегасе. Если конкретнее, то в UFC Apex — тренировочном комплексе компании, где проводятся поединки президентского шоу Даны Уайта.

А вот о бойцовском острове, который обещал сделать президент UFC, по-прежнему ничего не слышно. Так или иначе, наличие хоть какой локации в сегодняшних условиях — это уже большой успех.