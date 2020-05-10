«Им же хуже»: Украина не показала супербой россиянина на UFC 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник сенсационно одолел на UFC 249 легендарного Фабрисиу Вердума, — того самого бразильца, который в 2010 году уничтожил Федора Емельяненко удушающим приемом за минуту поединка, в 2015-м становился чемпионом UFC и вообще за карьеру одолел немало именитых соперников.

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Олейнику и Вердуму по 42 года, оба считаются мастерами борьбы, так что эта схватка представлялась многим как противостояние двух лучших грэпплеров тяжелого веса. Однако на деле большую часть боя соперники провели на ногах — и здесь приятно удивил россиянин.

Обычно не балующий зрителей взрывной ударной техникой Олейник выбросил за первый раунд 112 (!) ударов, из которых 71 пришлись в цель.

Вердум оказался в замешательстве от такой прыти оппонента, пару раз чуть не отправился в нокдаун и сравнительно робко ответил 40 ударами, из которых лишь 28 оказались точными. Попытки бразильца перевести противостояние в борьбу ни к чему не привели: Олейник явно намеревался нанести ему максимальный урон в стойке и спокойно блокировал проход в ноги — благо, опыта тут не занимать.

Всего же за бой россиянин нанес 241 удар, более чем в два раза превзойдя результат соперника (101). Однако у такой дерзкой тактики была и обратная сторона — Удав (прозвище бойца) быстро устал.



Конечно, и Вердум после града пропущенных ударов выглядел не очень свежо, однако сумел прийти в себя и организовать несколько опасных тейкдаунов, а в третьем раунде чуть не поймал выдохшегося Олейника на болевой, который мог стать решающим.

Однако россиянин каким-то чудом не позволил бразильцу согнуть руку в нужную ему позицию, хотя тот заламывал ее обеими своими руками. Вырвавшись из рискованного захвата, Удав поднялся на ноги и закончил поединок в стойке.

Из-за доминирования Вердума на финальном отрезке победа Олейника получилась не такой уверенной: один судья отдал триумф бразильцу (29-28), однако два других с таким же счетом признали, что россиянин все же был сильнее. Решающую роль сыграло множество очков, добытых Удавом в первом раунде.

После боя россиянин заявил, что попытки Вердума выйти на болевой прием на самом деле не являлись очень опасными, хотя внешне и выглядели пугающе.

«Фабрисиу попробовал сделать кимуру (узел плеча — выворот руки до боли. — «Газета.Ru»), но у него ничего не получилось. Я физически сильнее. Даже двумя руками он не мог вырвать мою одну.

Я начал бить его по корпусу, чтобы он не скучал. Держал руку в напряжении секунд 15. Он ничего не мог с ней сделать. И я подрасслабился, несмотря на свой опыт. Это была моя ошибка. Он смог вырвать руку, но я провернул локоть, и снова оказался в безопасном положении», — цитирует Олейника «СЭ».

Также боец признался, что большую часть подготовки направил именно на улучшение своей работы в стойке, поскольку заранее просчитал, что Вердум не захочет с ним много бороться. А по поводу возможной схватки в партере Удав беспокоился не сильно — навыков и так достаточно.

Кроме того, оказалось, что Олейнику даже понравилось сражаться без зрителей (турнир во Флориде проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса) — так он испытывал меньше волнения, фанаты не отвлекали шумом и было проще услышать подсказки из своего угла.

Удав с удовольствием прокомментировал и свой новый необычный способ расслабления между раундами: бойцы предпочитают сидеть на стуле, а он лежал, слегка приподняв ноги, словно находился где-то на пляжном отдыхе, а не должен был через несколько секунд возвращаться в мясорубку с Вердумом.

«Когда ты сидишь, то сгибаешься, и идет давление на легкие, сложнее дышать. А когда лежишь — легкие выпрямлены, кровь уходит из ног, они не становятся тяжелыми.

Я предупредил тренеров, что если будут второй и третий раунд, то я буду так отдыхать. Они удивились, пожали плечами, но согласились. Я попробовал — все работает!» — заверил Олейник.

#UFC249 and chill for Aleksei Oleinik pic.twitter.com/kqNZjeFDny — UFC on BT Sport (@btsportufc) May 10, 2020

Однако были на UFC 249 и напряженные моменты для россиянина. Так, он признался, что боялся заразиться коронавирусом, как это произошло с бразильцем Жакаре Соузой, который даже прошел взвешивание, но затем был снят с боя из-за положительного теста. Тот факт, что ему вообще позволили приехать на турнир, говорит о том, что предыдущие анализы бойца были отрицательными, а значит, вирус проник в его организм уже после прибытия.

Более того, Соуза близко общался со своим соотечественником Вердумом. Остается надеяться, что тот не успел ничего подхватить, поскольку во время боя он явно не раз контактировал с Олейником.

«Я боялся, что эту заразу домой принесу. Но раз уж так случилось, раз уж всех проверяли, не отказываться же было от боя. А так, да — опасался»,

— цитирует россиянина ТАСС.

И еще одним не самым приятным моментом для уроженца Харькова стало то, что его важный победный бой с бразильской легендой не транслировали на Украине. Телеканал, выкупивший права на UFC 249, показал вместо поединка с Вердумом повтор старого боя Конора Макгрегора, а затем снова вернулся к прямому эфиру.

Как выяснилось, на такое решение повлияла смена гражданства Олейника, который с начала 2000-х годов жил и тренировался в Москве, в 2014-м получил российский паспорт и начал представлять свою новую страну на международной арене. С 2015-го ему запрещен въезд на Украину.

«Правительство Украины запретило транслировать бои с участием Алексея Олейника», — цитирует пресс-службу украинского телеканала Sport24.

«Я 12 лет жил в России, моя супруга россиянка, мои дети родились в России. Я хотел жить в этой стране, а для этого удобнее получить гражданство. С гражданством Украины я не мог ни кредит взять, ни с детским садиком не разобраться, — объяснял свое решение Олейник в интервью «Советскому спорту». — У нас едва ли не каждый второй состоит в смешанном браке между Россией, Украиной и Белоруссией. Поэтому я очень не люблю, когда политику примешивают туда, куда не нужно».

По поводу отказа украинского телеканала транслировать его бой с Вердумом Удав высказался жестко, но без удивления.

«Это традиционно для Украины. Кому они хуже делают? Мне? Или тем людям, которые хотят посмотреть, как соотечественник, вышедший из их страны, побеждает в мировом промоушене? Они сделали хуже только себе.

Это только игра недалеких умов, когда путают политику, спорт и искусство», — приводит слова Олейника РБК.

К слову, свою победу на UFC 249 боец посвятил всем народам бывшего СССР, поскольку по времени США его поединок состоялся 9 мая.