Сенсация без Хабиба: как UFC вернул спорт в мир коронавируса

Новый соперник Хабиба

Вряд ли кто-то мог предположить, что Джастин Гэтжи станет человеком, навсегда обесценившим противостояние Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, которое, напомним, срывалось уже пять раз. После победы Хайлайта высока вероятность, что боя Тони и Хабиба не будет никогда: Эль Кукуй находился на пике, но сейчас выбыл из чемпионской гонки, где претендентов на поединок с россиянином и без него осталось предостаточно.

Tony Ferguson the type of guy to lose to Justin #UFC249 pic.twitter.com/IOK77408iQ — Adrian (@ThisIsAdrianV) May 10, 2020

Когда Гэтжи доказал, что Тони можно и нужно побеждать, прервав его впечатляющую 12-матчевую серию без поражений (фактически это целая эпоха), то больше смысла снова приобретает, пожалуй, даже реванш Хабиба и Конора Макгрегора.

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Тони выходил на бой против Джастина в фантастической форме: длившийся с ноября тренировочный лагерь, две успешные весогонки и, конечно же, отсутствие поражений с 2012 года. Для сравнения, примерно в это время карьера Гэтжи только начиналась, а о UFC он даже не задумывался. Тем не менее мало кто предполагал, что Фергюсон затянет до пятого раунда. Ожидалось, что бой уже с первых минут превратится в кровавую рубку, как это обычно бывает в поединках Эль Кукуя и Хайлайта, а завершится все победой Тони.

Проблемой для Фергюсона стал тот факт, что он готовился не к тому сопернику. И речь не о Хабибе.

After the initial emotion wore off, Tony Ferguson and Justin Gaethje embraced #UFC249 pic.twitter.com/L2KRodiqaF — SportsCenter (@SportsCenter) May 10, 2020

Гэтжи приучил к тому, что дерется чрезвычайно ярко, порой даже перебарщивая в стремлении сделать шоу. Ему пробивают голову, а он с еще большей злостью летит вперед и ищет нокаут. Но в Джексонвилле это был другой Джастин: он постепенно прощупывал челюсть Тони, напрочь отбил ему ноги, оформил несколько нокдаунов, однако нокаут не был его целью. Об этом даже кричал его тренер в перерывах.

Фергюсон же наверняка ожидал подловить Гэтжи в одном из моментов, когда тот попытается его добить. В конечном итоге пришлось вмешаться судье: Хербу Дину, видящему уже валящегося с ног Тони, не оставалось ничего другого, кроме как остановить это избиение. Трудно представить, сколько лет жизни Тони оставил в этих пяти раундах...

Tony Ferguson looking like he fought the boogeyman. #UFC249 pic.twitter.com/tFFql0JSmE — Aalok Das (@Mr_Aalok) May 10, 2020

Конец тройного чемпиона

Выбор Доминика Круза в качестве оппонента Генри Сехудо в титульном поединке легчайшего веса UFC если не шокировал, то удивил большую часть поклонников смешанных единоборств. Изначально Тройной Чемпион должен был встретиться с Жозе Алду, который не смог прилететь в США из-за пандемии. Но Алду получил титульник только благодаря слову Сехудо, поскольку проиграл свой дебютный бой в дивизионе. Тоже, мягко говоря, вариант неоднозначный. Круз же хоть и сохранил статус величайшего бойца и бывшего чемпиона, но не выходил в клетку три с половиной года, все это время восстанавливаясь после тяжелых травм и операций.

Логичным соперником Сехудо уже давно виделся Петр Ян, но UFC игнорировал его кандидатуру. Теперь же этого может никогда не произойти.

Сразу после победы над Крузом (со спорной остановкой, но в целом довольно уверенной) Генри объявил об уходе из спорта. Заявление стало огромной неожиданностью, поскольку ничего не предвещало такого развития событий. Либо Сехудо играет в надежде выманить более жирный чек, либо действительно устал. В мире боевых единоборств он находится, по собственному заявлению, «уже на горе Рашмор».

«Возможно, я чудной парень, но я умею драться, верно? Я величайший спортсмен в истории боевых видов. Я ухожу. Дядя Дана, UFC, спасибо, но для меня пришла пора отойти в сторону. Я тренируюсь с 11 лет, теперь мне 33. Тройной Чемпион выходит из игры. Вы больше ничего от меня не услышите. Я заканчиваю карьеру сегодня», — пообещал Сехудо.

"Triple C's out. You guys don't have to hear my ass no more."



Henry Cejudo announces he's retiring after defending the belt. #UFC249 pic.twitter.com/I2aCWgjlEY — ESPN (@espn) May 10, 2020

Этот день точно был не Генри, потому возможно, что стоило повременить в знак уважения к участникам главного боя. Но уйти иначе столь эпатажный персонаж, как сейчас кажется, просто не мог.

Henry Cejudo finishes Dominick Cruz in the second round and retires on top.



Dude, what a interesting career enjoyed the fights Cringe King. @HenryCejudo #UFC249



pic.twitter.com/1GRBDJmarJ — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) May 10, 2020

Вскоре после этого глава UFC объявил, что теперь Петр Ян получит титульный поединок. Имя оппонента может стать известно на следующей неделе. Однако сам россиянин явно остался недоволен тем, что Сехудо «сбежал» от него.

«Бой не впечатлил. Что касается остановки, то Круз пропустил удар. Этот начал его добивать. Оставалось семь секунд до конца раунда. Рефери мог дать это время. Сехудо завершил карьеру. Думаю, он это серьезно. Клоун решил бежать», — цитирует Яна Sport24.

Один зараженный

Президент UFC Дана Уайт изо всех сил пытался сдержать обещание организовать самый безопасный турнир, который только можно во время пандемии. Условия были сумасшедшими: у каждого бойца своя тренировочная комната, полное социальное дистанцирование, ежедневные медицинские тесты и прочее. Как говорил Даниэль Кормье, заразиться на этом мероприятии шанс меньше, чем в обычной жизни. Но получилось, что Жакаре Соуза, который должен был встретиться с Юрайей Холлом, все-таки умудрился подцепить коронавирус.

С ним, кстати, довольно тесно общался (да, нарушив правила) соотечественник Фабрисио Вердум. На турнире он проиграл бой россиянину Алексею Олейнику. Да и Уайт, к слову, тоже отбивал кулачки на взвешивании Соузе.

During #UFC249 faceoffs on Friday morning, Jacare, who has since received a positive coronavirus test, maintained a large distance between himself and opponent Uriah Hall. pic.twitter.com/93DIuZJUxg — ESPN MMA (@espnmma) May 9, 2020

В общем, получилось все не так, как UFC хотел. Но избежать очередной отмены ивента удалось. Другой вопрос, что будет, если у кого-то еще обнаружат коронавирус спустя какое-то время? Вряд ли это станет хорошим разогревом перед тремя следующими турнирами, которые должны состояться в течение ближайших двух недель. Промоушен и без того много критиковали за недостаточно серьезное отношение к пандемии, а что будет в таком случае — даже представлять не хочется. Но Уайт совершенно точно играет с судьбой и нервами атлетической комиссии.

Что же касается других особенностей проведения UFC 249, то в мире пандемии они не стали чем-то примечательным. Да, не было болельщиков и сократили обслуживающий персонал, но в Бразилии, где состоялся последний до начала карантина турнир, тоже отсутствовала живая публика. И прошло все довольно успешно, если не считать того, что один боец заразился инфекцией.

Но, как бы странно это ни звучало, стоит отметить, что отсутствие фанатов во многом только усиливает зрелищность смешанных единоборств.

Здесь все просто. Камеры, передающие картинку на экран, берут в объектив только сам октагон. То есть пустых и тусклых трибун зритель по телевизору не видит. Плюс ко всему, существенно повышается слышимость того, что происходит в клетке. Например, удары, которые отвешивал Гэтжи Фергюсону, благодаря этому казались еще более страшными. Обычно же болельщики не слышат, насколько они хлесткие и громкие. Да и для самих бойцов присутствие публики, прямо скажем, вопрос не первой важности. Они слушают только свою команду, которая стоит в углу октагона.

Грэг Харди, победивший Йоргана де Кастро, после боя даже признался, что победить ему помогли подсказки комментатора Даниэля Кормье, которые он слышал во время боя. Здесь нет проблемы нарушения целостности игры, как, например, в футболе. Многие турниры (президентская серия Даны Уайта, к примеру) проходят без участия зрителей, и бойцы к этому привыкают.

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На текущий момент UFC официально анонсировал еще два турнира: Fight Night: Смит против Тейшейры (14 мая) и Fight Night: Оверим против Харриса (17 мая). Оба турнира примет все тот же Джексонвилл, штат Флорида.