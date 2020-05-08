Ответят за смерть игрока: Селюк обратился в прокуратуру

8 мая известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк, работавший, например, с такой звездой мирового футбола, как ивуариец Яя Туре, и вообще известный своими африканскими связями, опубликовал в Twitter громкое сообщение.

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«Обращаюсь к генеральной прокуратуре Российской Федерации. Прошу возбудить уголовное дело в отношении футбольного клуба «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова, — написал Селюк.

— Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось».

Позже он дал развернутый комментарий «Советскому спорту», объяснив причины своего обращения.

«В России это уголовная статья. Думаю, врач и генеральный директор «Локомотива» реально могут сесть, если провести объективное расследование. Как я понимаю, у Самохвалова родители не очень обеспеченные, на них, возможно, надавили, чтобы завуалировать всю ситуацию, — рассказал Селюк изданию.

— И мне странно, что журналисты не опередили меня и не обратились в прокуратуру раньше. Или хотя бы не сделали запрос, проводится ли какое-то расследование. Умер 22-летний футболист — и все забыли. Так не должно быть».

Селюк подверг руководство «Локомотива» жесткой критике сразу после случившегося, когда 22-летний Самохвалов, выступавший с 2018 года за вторую команду клубной системы «железнодорожников» — «Казанку», — скоропостижно скончался во время индивидуальной пробежки на беговой дорожке дома во время режима самоизоляции.

У молодого футболиста остались жена и маленькая дочь, а о его проблемах с сердцем было известно не только медицинскому и клубному руководству, но и в футбольном мире вообще — сразу после смерти игрока на этот счет высказались многие известные люди.

Селюк, кстати, прокомментировал и тот факт, что Самохвалов подписывал согласие тренироваться, несмотря на известные ему самому проблемы, и фактически брал ответственность на себя. Агент заявил, что такие бумаги не являются законными.

«Ничего подобного. Такой практики не может быть. Игрок не должен брать на себя ответственность за здоровье. Это же не шутки. Если клуб знает, что у человека проблемы с сердцем, с ним не должен подписываться контракт, даже если сам игрок готов рисковать. А раз человека взяли в систему и он умер, кто-то за это должен ответить,» — подчеркнул агент.

Таким образом, Селюк фактически обвиняет генерального директора «Локо» Василия Кикнадзе, который, по его мнению, не сделал ничего, чтобы предотвратить трагедию.

«Однозначно для врача это тюрьма, для Кикнадзе — или уголовная ответственность, или служебное несоответствие. Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах. Надо говорить не «позор Селюку», а наоборот: «Спасибо, что вы подняли эту проблему», — рассказывал агент «Чемпионат.com» еще в конце апреля.

— Во всех футбольных клубах нужно сделать проверку, чтобы такого никогда не было. В отличие от Кикнадзе, который должен был инициировать расследование, я прошу провести расследование. Мне говорили, что такие вещи были в Европе, Астори умер. И сейчас уголовное дело до сих пор идет, думаю, врач там сядет в тюрьму».

Кстати, это далеко не первый раз, когда Селюк комментирует ситуацию в «Локомотиве» и, в частности, атакует нынешнего гендиректора, о необходимости отставки которого он твердит довольно регулярно.

Также в конце апреля специалист вступился за нынешнего главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина, которому не предлагают новый контракт, в то время как срок действия нынешнего истекает в конце июня.

В прессе ранее появлялась информация, что Семина заменит сербский специалист Марко Николич, известный по работе с белградским «Партизаном». При этом «Локомотив» на момент приостановки сезона занимал в турнирной таблице РПЛ под руководством Семина второе место, опережая по дополнительным показателям «Краснодар».

Если сезон будет официально отменен, то именно «Локо» вместе с оторвавшимся от всех «Зенитом» получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов, что принесет клубу весомые финансовые вливания от УЕФА.