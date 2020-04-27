Семин не доработает сезон: «Локомотив» зовет нового тренера

Крайне неоднозначное решение готовится принять руководство «Локомотива» в ближайшее время. Экс-наставник белградского «Партизана» Марко Николич уже согласовал контракт с москвичами и за несколько туров до окончания текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) сменит на посту рулевого «железнодорожников» Юрия Семина. Как проинформировало сербское издание Hotsport, специалист заключит соглашение на два года с возможностью продления контракта.

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Ранее на пост рулевого рассматривался Валерий Карпин, но сам наставник «Ростова» отреагировал на данный инсайд лишь смеющимися смайликами.

Что интересно, контракт Семина с «Локо» рассчитан до конца сезона-2019/2020, но из-за того, что нынешний розыгрыш поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса, 72-летний специалист покинет команду, даже не доиграв сезон.

Так, по информации Sport24, руководство красно-зеленых не намерено продлевать контракт с Семиным на два месяца (текущий контракт истекает 31 мая). В то же время окончательное утверждение данных перестановок еще не одобрено РЖД и генеральным директором компании Олегом Белозеровым. Обсуждение ситуации в команде должно пройти 4 мая.

Столь поспешное решение, принимаемое «на переправе» (впереди еще восемь туров — «железнодорожники» с 41 очком идут вторыми в турнирной таблице РПЛ), с наибольшей вероятностью связано с конфликтом Семина с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе, который не так давно заявлял о расхождении взглядов на пути развития команды.

«Я не воюю с Семиным, — цитировал Кикнадзе «Чемпионат». — Я за клуб. Не за Палыча, Кикнадзе, игроков или совет директоров — за клуб. Хочу, чтобы у нас был клуб-победитель и чтобы наша команда достойно представляла страну в Европе. Хочу достойную финансовую базу, чтобы была стратегия развития, которую понимали бы и мы, и болельщики, и партнеры. У меня нет конфликта с Семиным, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением».

На информацию об уходе Семина уже отреагировал депутат Государственной думы Игорь Лебедев. Он заявил, что за всю историю «Локомотива» никто не давал такого результата, как опытный тренер.

«Вернувшись, Семин снова сделал «Локомотив» чемпионом страны. Поэтому, если бы я был президентом клуба или РЖД, я Юрия Палыча на руках бы носил — дай бог ему здоровья. Только он дает результаты и только с ним клуб поднимается на высшую ступеньку российского футбола. На сегодняшний день Юрий Палыч для «Локомотива» — это наше все», — сказал Лебедев.

Куда более жестким в комментариях был известный футбольный агент Дмитрий Селюк. Он и вовсе раскритиковал Кикнадзе за возможную замену Семина на Николича.

«У меня вопрос к господину Кикнадзе: он считает себя выше президента страны? Путин Семина награждает, а Кикнадзе считает, что Юрий Палыч не удовлетворяет его амбициям. Он плюет на награду Путина? Хотелось бы услышать внятный ответ от этого проходимца», — написал у себя в Twitter-аккаунте Селюк.

Возвращаясь к Семину, заметим, что прославленный отечественный тренер возглавляет «Локомотив» с 2016-го. До этого он тренировал «железнодорожников» в 1986-1990, 1992-2005 и 2009-2010 гг.

Всего Юрий Павлович провел у руля клуба более 20 лет: за это время Семин трижды приводил «Локо» к золоту чемпионата России (2002, 2004, 2018) и еще шесть раз поднимал над головой национальный Кубок (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019).

Его же потенциальный сменщик Николич помимо «Партизана» тренировал «Рад», «Фехервар», «Войводину» и «Олимпию». Сезон-2016/2017 стал для Марко самым успешным в карьере: специалист привел черно-белых к «золотому дублю», выиграв чемпионат и Кубок Сербии.

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Напомним, что 27 апреля пройдет очередное собрание РПЛ — по его итогам станет понятно, когда возобновятся тренировки и насколько вероятен рестарт чемпионата страны 15 или 21 июня.

В настоящий момент все профессиональные лиги континента, кроме первенства Белоруссии, поставлены на паузу. Также были перенесены на неопределенный срок решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Чемпионат Европы — 2020 был передвинут на лето следующего года.