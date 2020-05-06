«Не как у Медведевой»: почему Трусова ушла от Тутберидзе

История с переходом Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко развернулась 6 мая крайне стремительно. До того никакой информации о подобном в прессу не просачивалось, хотя теперь ясно, что предупреждала фигуристка уже своих бывших тренеров за две недели до ухода. Ну и сам Плющенко уже подтвердил трансфер, по громкости вполне сравнимый с уходом Евгении Медведевой к Брайану Орсеру.

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«Считаю, что Саше за столько лет, что она каталась в «Самбо-70», нужно правильно пообщаться с руководством и тренером. Жизнь такая штука, что спортсмен иногда переходит к другому тренеру, считаю, это нормально, — рассказал Плющенко ТАСС.

— Думаю, что у нас все получится и мы добьемся очень хороших и высоких результатов. Цели у нас есть, и они очень серьезные. Ждем, когда сможем приступить к тренировкам, все соскучились по льду. Мне не терпится как можно быстрее начать работу с Сашей».

А вот в Федерации фигурного катания России пока предпочли от официальных комментариев отказаться.

«Сейчас карантин, все закрыто. Никаких документов о переходе мы не получали. Официально обо всех переходах станет известно после 1 июня», — рассказала пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина.

Не стал делиться с журналистами достоверной информацией и отец спортсменки.

«Сейчас карантин, все катки закрыты. Что тут комментировать? Мы сидим дома. Ничего не комментируем»,

– приводит слова Вячеслава Трусова «Спорт-Экспресс».

А вот директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев не стал делать секрета из уже очевидного ухода спортсменки, заявив, что будет вынужден отчислить ее из школы и напомнив о спортивной судьбе других спортсменов, ранее покидавших группу Тутберидзе.

«Посмотрите, что было с Женей Медведевой, Полиной Цурской, Адьяном Питкеевым – всем делались предложения, и те, кто ушел, ушли в никуда. Медведева ушла к одному из лучших тренеров в мире, — рассказал Лайшев ТАСС.

— А мы будем вынуждены отчислить Трусову из школы». В «Хрустальном» возможный переход Трусовой – не новость. Они удивлены, что она решила уйти в период коронавируса».

Таким образом, получается, что слухи о давнем недовольстве Трусовой отсутствием должного внимания со стороны тренерского штаба уже не кажутся чем-то эфемерным.

Естественно, не могли не отреагировать на случившееся знаменитые люди в мире фигурного катания. Так, прокомментировала переход Александры заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«У Этери Тутберидзе есть еще много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера – это всегда лотерея, — рассказала специалист, а ныне комментатор «Чемпионату».

— Евгений взял под свое тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него все получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью».

Чуть позже высказалась она и по поводу конкретной работы со спортсменкой в группе Плющенко, где трудится первый наставник Трусовой Александр Волков.

«Я думаю, переход Трусовой к Плющенко не связан с тем, что в команде Жени есть Волков. Кто с Трусовой будет больше работать? Не знаю, это тренеры должны сказать! Кто с Сашей будет работать, как они это будут делать… Со временем все скажут, Плющенко ее берет к себе, значит, он с ней будет работать,

— приводит слова Тарасовой Sport24.

— Правильно ли, что Трусова ушла к Жене? Кто это знает? Правильно это или нет… Трусовой нет даже 16 лет, поэтому все за нее решают родители».

«Конечно, конкуренция в группе Этери просто сумасшедшая. Не знаю, чем вызван этот переход. Трусова прогрессировала и у Этери Георгиевны. Видимо, тяжело уживаться на одном льду всем вместе, — рассказал тому же порталу знаменитый в прошлом фигурист, призер Олимпиады, а ныне тренер Александр Жулин.

— Такая же ситуация была и с Ягудиным, когда он тренировался с Плющенко и Урмановым. И казалось ошибочным решением уйти к Тарасовой, поскольку в группе Мишина он всего добился. И вот она конкуренция, тренируйся и смотри на них и прибавляй. Но Алексей принял решение уйти к Тарасовой, чтобы быть у нее главным и первым. Видимо, для него это было необходимо. И как показало время — этот шаг был абсолютно оправданным, Ягудин стал олимпийским чемпионом. Давайте поживем и все увидим».

При этом специалист отметил, что Трусовой необходимо найти баланс в своих выступлениях, чтобы с заявленной программой мог справляться ее организм. Жулин напомнил, что тренерский штаб Тутберидзе сдерживал желание Трусовой прыгать по пять четверных прыжков за прокат. Возможно, теперь все станет иначе.

«В условиях пандемии коронавируса непонятно, как это комментировать, ведь все сидят дома и тренируются онлайн, льда ни у кого нет. Женя на сегодняшний момент хорошо работает, и у него уже есть ребята, которые неплохо выступают на детском уровне, поэтому будет интересно, — рассказал «Спорт-Экспрессу» олимпийский чемпион-1994 Алексей Урманов.

– Каждая ситуация индивидуальна. Эта ситуация другая, нежели у Медведевой, потому что Трусова помоложе. Давайте следить, как будут развиваться события».

А тем временем букмекеры уже оценивают шансы Александры стать олимпийской чемпионкой после совершенного трансфера. Коэффициент на ее победу на Играх-2022 в Пекине составляет 7,8, что дает 12% вероятности успеха.

При этом можно сделать ставку на то, что Трусова не станет в Китае олимпийской чемпионкой, и в этом случае выигрыш составит всего лишь 5 рублей со ста поставленных.