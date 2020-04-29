Отпугнул Роналду: игрок «Ювентуса» 1,5 месяца страдает COVID-19

Футболист Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

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Футболист туринского «Ювентуса», одноклубник Криштиану Роналду Пауло Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус. Нападающий страдает от COVID-19 уже полтора месяца и ранее признавался, что ему «не хватало воздуха, болели мускулы, был жар по ночам», так что он вообще не мог тренироваться. Такая длительная болезнь может стать фатальной для карьеры Дибалы. На фоне этого Роналду ранее отказался возвращаться в Италию.

Накануне стало известно, что Криштиану Роналду отказался приезжать в Италию до тех пор, пока ему не дадут максимальные гарантии безопасности от коронавируса, а в идеале — пока местные власти официально не разрешат групповые тренировки, признав эпидемиологическую ситуацию в стране приемлемой для этого.

Вполне возможно, что одним из дополнительных факторов, отпугнувших португальца от прилета в Турин, который, по информации Football Italia, был запланирован на 28 апреля, стала очень продолжительная болезнь его одноклубника Пауло Дибалы.

Аргентинский нападающий, с которым Роналду нередко играл в связке в этом сезоне, еще 21 марта объявил о положительном тесте на COVID-19.

«Всем привет! Мы только что получили результаты проверки. Я и моя девушка Ориана Сабатини сдали положительный тест на коронавирус. К счастью, мы оба чувствуем себя прекрасно», — писал Дибала.

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Hola a todos, querнa comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto @orianasabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! Hi everyone, I just wanted to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages.

Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)

Подруга футболиста в своем Instagram высказалась чуть менее жизнерадостно. Так, певица призналась, что несколько дней испытывала кашель, слабость во всем теле и головные боли, из-за чего они с Пауло 19 марта решили сдать анализы.

«Однако теперь я чувствую себя гораздо лучше, осталась только усталость в теле», — говорила девушка.

Стоит отметить, что весь «Ювентус» ушел на карантин 11 марта из-за того, что коронавирус был обнаружен сначала у 25-летнего защитника Даниэле Ругани (заразилась и его беременная жена), а затем у 33-летнего хавбека Блеза Матюиди.

Роналду еще до этого успел покинуть Италию, поскольку его мать перенесла инсульт, и он в срочном порядке вылетел на родной остров Мадейра. По прибытии домой португалец сдал тест на COVID-19 и оказался здоров.

А вот Дибале не повезло, и он подхватил инфекцию, скорее всего, от кого-то из одноклубников, поскольку тренировки «Ювентуса» продолжались до последнего. Заключительное на данный момент занятие прошло 10 марта с участием Ругани и Матюиди.

Тем не менее казалось, что молодой организм быстро справится с болезнью, особенно на фоне того, что 15 апреля «Ювентус» объявил о выздоровлении двух первых зараженных.

«Ругани и Матюиди прошли двойную проверку на COVID-19, и результат был отрицательным. Оба игрока восстановились и уже не должны соблюдать домашнюю самоизоляцию», — сообщалось на официальном сайте клуба.

Однако про Дибалу подобные известия никак не появлялись, и 28 апреля в эфире популярной испаноязычной программы про футбол «El Chiringuito de Jugones» известный инсайдер Хосеп Педрероль сообщил, что

аргентинец уже в четвертый раз за последние полтора месяца сдал положительный тест на коронавирус.

В начале апреля нападающий «Ювентуса» признался, что страдал от симптомов заболевания гораздо сильнее, чем его девушка, однако они уже пошли на спад.

«У меня были более явные симптомы, чем у Орианы. Тело было разбитым, мучил кашель, был жар по ночам… Сейчас я чувствую себя гораздо лучше и уже пытаюсь тренироваться, в то время как раньше я просто не мог ничего делать.

Я ощущал, что мне не хватает воздуха, после пяти минут занятия я выбивался из сил, болели мускулы. Однако теперь мне уже гораздо лучше», — уверял игрок.

Однако, несмотря на исчезновение симптомов, инфекция не спешит покидать его организм. Дибале предстоит сдать анализы, чтобы определить количество антител в организме, которые способны бороться с COVID-19.

Любопытно, что не так давно аргентинца чуть было не признали выздоровевшим по ошибке — один тест дал отрицательный результат. Однако повторная проверка снова обнаружила COVID-19, изрядно расстроив футболиста и его подругу.

«24 марта наш тест был отрицательным, однако следующий дал противоположный результат. У меня до сих пор есть коронавирус. Я не очень понимаю, как это работает, и почему в один день тест показывает одно, а затем — другое», — заявила Сабатини в своих соцсетях.

Учитывая, что COVID-19 затрагивает в основном легкие человека, для карьеры Дибалы такая длительная болезнь может стать фатальной. Футболисты пробегают по 10-13 километров за матч, демонстрируя взрывную скорость на коротких отрезках, и выносливость вкупе с сильной работой легких тут играет ключевую роль.

«Сейчас активно изучается влияние коронавирусной инфекции на здоровье спортсменов, а последствия на самом деле очень тяжелые.

Коронавирус — удар по легким, а легкие для спортсмена — это все. Специалисты, которые были у нас, подтвердили, что, по предварительным оценкам, учитывая вероятный характер влияния подобного рода инфекций, заболевание может стоить спортсмену карьеры,

— цитировал РИА «Новости» главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. — Окончательный вердикт можно будет сделать после завершения данных исследований. Сейчас скажут, что я всех пугаю. Но я не пугаю, я лишь говорю о мнении экспертов в области спортивной медицины, которые выразили свою обеспокоенность».

В такой ситуации можно понять и беспокойство Роналду, отказавшегося возвращаться в Турин. Раз уж так долго болеющего Дибалу чуть не признали здоровым, то другие игроки и сотрудники клуба, которых тестировали не так активно и часто, тоже вполне могут не знать о том, что являются носителями.