Отпугнул Роналду: игрок «Ювентуса» 1,5 месяца страдает COVID-19

Накануне стало известно, что Криштиану Роналду отказался приезжать в Италию до тех пор, пока ему не дадут максимальные гарантии безопасности от коронавируса, а в идеале — пока местные власти официально не разрешат групповые тренировки, признав эпидемиологическую ситуацию в стране приемлемой для этого.

Вполне возможно, что одним из дополнительных факторов, отпугнувших португальца от прилета в Турин, который, по информации Football Italia, был запланирован на 28 апреля, стала очень продолжительная болезнь его одноклубника Пауло Дибалы.

Реклама

Аргентинский нападающий, с которым Роналду нередко играл в связке в этом сезоне, еще 21 марта объявил о положительном тесте на COVID-19.

«Всем привет! Мы только что получили результаты проверки. Я и моя девушка Ориана Сабатини сдали положительный тест на коронавирус. К счастью, мы оба чувствуем себя прекрасно», — писал Дибала.

Подруга футболиста в своем Instagram высказалась чуть менее жизнерадостно. Так, певица призналась, что несколько дней испытывала кашель, слабость во всем теле и головные боли, из-за чего они с Пауло 19 марта решили сдать анализы.

«Однако теперь я чувствую себя гораздо лучше, осталась только усталость в теле», — говорила девушка.

Стоит отметить, что весь «Ювентус» ушел на карантин 11 марта из-за того, что коронавирус был обнаружен сначала у 25-летнего защитника Даниэле Ругани (заразилась и его беременная жена), а затем у 33-летнего хавбека Блеза Матюиди.

Роналду еще до этого успел покинуть Италию, поскольку его мать перенесла инсульт, и он в срочном порядке вылетел на родной остров Мадейра. По прибытии домой португалец сдал тест на COVID-19 и оказался здоров.

А вот Дибале не повезло, и он подхватил инфекцию, скорее всего, от кого-то из одноклубников, поскольку тренировки «Ювентуса» продолжались до последнего. Заключительное на данный момент занятие прошло 10 марта с участием Ругани и Матюиди.

Тем не менее казалось, что молодой организм быстро справится с болезнью, особенно на фоне того, что 15 апреля «Ювентус» объявил о выздоровлении двух первых зараженных.

«Ругани и Матюиди прошли двойную проверку на COVID-19, и результат был отрицательным. Оба игрока восстановились и уже не должны соблюдать домашнюю самоизоляцию», — сообщалось на официальном сайте клуба.

Однако про Дибалу подобные известия никак не появлялись, и 28 апреля в эфире популярной испаноязычной программы про футбол «El Chiringuito de Jugones» известный инсайдер Хосеп Педрероль сообщил, что

аргентинец уже в четвертый раз за последние полтора месяца сдал положительный тест на коронавирус.

В начале апреля нападающий «Ювентуса» признался, что страдал от симптомов заболевания гораздо сильнее, чем его девушка, однако они уже пошли на спад.

«У меня были более явные симптомы, чем у Орианы. Тело было разбитым, мучил кашель, был жар по ночам… Сейчас я чувствую себя гораздо лучше и уже пытаюсь тренироваться, в то время как раньше я просто не мог ничего делать.

Я ощущал, что мне не хватает воздуха, после пяти минут занятия я выбивался из сил, болели мускулы. Однако теперь мне уже гораздо лучше», — уверял игрок.

Однако, несмотря на исчезновение симптомов, инфекция не спешит покидать его организм. Дибале предстоит сдать анализы, чтобы определить количество антител в организме, которые способны бороться с COVID-19.

Любопытно, что не так давно аргентинца чуть было не признали выздоровевшим по ошибке — один тест дал отрицательный результат. Однако повторная проверка снова обнаружила COVID-19, изрядно расстроив футболиста и его подругу.

«24 марта наш тест был отрицательным, однако следующий дал противоположный результат. У меня до сих пор есть коронавирус. Я не очень понимаю, как это работает, и почему в один день тест показывает одно, а затем — другое», — заявила Сабатини в своих соцсетях.

Учитывая, что COVID-19 затрагивает в основном легкие человека, для карьеры Дибалы такая длительная болезнь может стать фатальной. Футболисты пробегают по 10-13 километров за матч, демонстрируя взрывную скорость на коротких отрезках, и выносливость вкупе с сильной работой легких тут играет ключевую роль.

«Сейчас активно изучается влияние коронавирусной инфекции на здоровье спортсменов, а последствия на самом деле очень тяжелые.

Коронавирус — удар по легким, а легкие для спортсмена — это все. Специалисты, которые были у нас, подтвердили, что, по предварительным оценкам, учитывая вероятный характер влияния подобного рода инфекций, заболевание может стоить спортсмену карьеры,

— цитировал РИА «Новости» главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. — Окончательный вердикт можно будет сделать после завершения данных исследований. Сейчас скажут, что я всех пугаю. Но я не пугаю, я лишь говорю о мнении экспертов в области спортивной медицины, которые выразили свою обеспокоенность».

В такой ситуации можно понять и беспокойство Роналду, отказавшегося возвращаться в Турин. Раз уж так долго болеющего Дибалу чуть не признали здоровым, то другие игроки и сотрудники клуба, которых тестировали не так активно и часто, тоже вполне могут не знать о том, что являются носителями.