Гарантируйте безопасность: Роналду отказался лететь в Италию

Италия оживает

В одной из самых пораженных коронавирусом стран — Италии — уже задумались о смягчении карантина и возобновлении соревнований.

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Эпидемиологическая ситуация на Апеннинах начала улучшаться: за прошедшие сутки было выявлено 1739 новых случаев COVID-19, что является самым низким показателем с середины марта, а число выздоровевших за этот же день составило 1 696.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил, что с 4 мая в стране будут снята часть ограничений — в частности, можно будет совершать поездки к родственникам, откроются общественные парки в тех городах, где мэры дадут добро, а

если говорить о спорте, то атлетам позволят проводить индивидуальные тренировки. В группах собираться по-прежнему нельзя.

Однако с большой долей вероятности это ограничение снимут уже 18 мая — тогда футбольные клубы смогут вернуться к коллективным занятиям с мячом и начать полноценную подготовку к возобновлению чемпионата. Руководство Серии А уже обсудило различные варианты возвращения к официальным матчам и постановило, что прерванный сезон должен стартовать не позднее 14 июня.

В общем, футбол уже не за горами, и легионеры итальянских клубов, отпущенные на родину, потихоньку начинают возвращаться в страну.

Роналду отказался лететь

Портал Football Italia сообщил, что в свете скорого возобновления тренировок звезда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду уже во вторник, 28 апреля, должен был прилететь в Италию и сразу же отправиться на двухнедельный карантин, — как и любой другой человек, прибывший из-за границы (последние недели португалец провел на родном острове Мадейра). В таком случае 18 мая он мог бы спокойно присоединиться к общим тренировкам «бьянконери» — и все было бы как по маслу.

Однако в день долгожданного прилета пятикратного обладателя «Золотого мяча» испанский портал Sport.es сообщил, что Роналду не спешит возвращаться в Италию, так как статистика в 1739 зараженных за день хоть и является не такой пугающей по сравнению с тем, что было раньше, но не убеждает португальца.

Утверждается, что Криштиану ясно дал понять клубу, что не приедет до тех пор, пока ему не будут даны максимальные гарантии безопасности.

Учитывая, что футболист привезет в Турин всю семью, состоящую из четверых детей и молодой подруги, а также, возможно, возьмет с собой мать, недавно перенесшую инсульт, его беспокойство можно понять.

Кроме того, в составе «Ювентуса» были обнаружены случаи заражения коронавирусом — пострадали нападающий Пауло Дибала, с которым португалец часто играет в связке, хавбек Блез Матюиди и защитник Даниэле Ругани. С ними контактировали множество других игроков и сотрудников клуба.

Сообщается, что самым ранним сроком прибытия Роналду в Италию может стать неделя с 4 по 10 мая, однако он согласится на это, только если «Ювентус» будет настаивать на том, чтобы португалец проводил индивидуальные тренировки на базе клуба. Однако сам игрок предпочел бы прилететь, когда официально разрешат групповые занятия и команда выйдет на финишную прямую подготовки к чемпионату. Ну, а интенсивные тренировки в одиночестве звездный нападающий и так проводит исправно.

Таким образом, пока министерство здравоохранения Италии не одобрило официально сроки возобновления Серии А и даже не дало добро на групповые тренировки, Роналду не горит желанием покидать Мадейру.

Правда, стоит отметить, что он и сам не очень прилежно соблюдал самоизоляцию на родине. Так, легендарная «семерка» в окружении 17 родственников отметил день рождения своей племянницы…

… посетил музей родного клуба «Насьонал»…

а также провел тренировку на поле этой команды в окружении других игроков и тренеров.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).



No days off for the GOAT pic.twitter.com/YPi9PhAS9c — B3 (@b3naldo7) April 9, 2020

Но, видимо, знакомые люди у Роналду не вызывают подозрений, а вот Италия, которую коронавирус затронул значительно сильнее, чем Мадейру, пока пугает.