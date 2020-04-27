Первое поражение: Карлсен оступился на собственном турнире

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен потерпел первое поражение в матчах онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational. Соревнование было организовано самим норвежцем на платформе Chess24 с участием восьми сильных шахматистов и призовым фондом в $250 тыс.

Во встрече пятого тура Карлсен не справился с представителем Нидерландов Анишей Гири, для которого эта победа стал первым в рамках супертурнира. Шахматный поединок завершился со счетом 1,5:2,5.

Стоит отметить, что это уже не первое поражение норвежца за последние недели. Так, 15 апреля Магнусен проиграл 16-летнему иранцу Алирезу Фирудже в финале шахматного онлайн-турнира Banter Blitz Cup. Выступающий под нейтральным флагом юноша взял верх над фаворитом со счетом 7,5:8,5.

«Стоит отдать должно Алирезу — он невероятно силен», — признавался Карлсен после проигранной дуэли.

Что же касается параллельных противостояниях игрового дня на Magnus Carlsen Invitational, то здесь свою первую победу одержал все тот же Фируджа, оказавшийся сильнее Максима Вашье-Лаграва из Франции — 2,5:1,5.

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К слову, днем ранее в матче четвертого тура российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл американцу Хикару Накамуре со счетом 1,5:2,5. Сообщается, что судьба встречи была предрешена еще в первой партии, которую белыми фигурами выиграл Накамура. В оставшихся трех партиях шахматисты выявить сильнейшего не смогли.

Напомним, что в период влияния коронавируса на все сферы жизни и повсеместную отмену соревнований, турнир по шахматам Магнуса Карлсена стал настоящим спасением для болельщиков, изголодавшихся по спортивным событиям. Норвежский чемпион мира не просто организовал интересное соревнование, но еще и пригласил всю первую пятерку рейтинга.

«Шахматы уникальны в спортивном мире, так как ходы одинаковы, независимо от того, играются ли они на деревянной доске или на экране компьютера, — рассказывал именитый норвежец. - Это исторический момент для шахмат… Учитывая то, что можно играть на высшем профессиональном уровне в онлайн-среде, у нас есть не только возможность, но и ответственность перед игроками и болельщиками по всему миру. Они нуждаются в некой отдушине, когда не проводятся другие соревновательные виды спорта».

По правилам турнира, за победу в матче дается три очка. Если же по итогам четырех партий соперники не могут выявить победителя, то они решают исход противостояния в «армагеддоне». Тогда выигравший зарабатывает два балла, тогда как проигравший довольствуется одним очком.

Как итог, Карлсен продолжает лидировать с 11 баллами в активе после пяти матчей; десять очков у идущего вторым Накамуры; по восемь баллов набрали еще один американец Фабиано Каруано и китаец Дин Лижэнь. Помимо этого, пять очков записал на свой счет Вашье-Лаграва и Непомнящий. Внизу турнирной таблицы расположились Гири (4) и Фируджа (3).

Что же касается следующих поединков, то уже в пятом туре 27 апреля Каруана встретится с Накамурой, а Непомнящий попробует одолеть Лижэня.

А вот как выглядят полное расписание оставшихся дуэлей супертурнира Magnus Carlsen Invitational и личный зачет шахматистов.

27 апреля. Раунд 5

Фабиано Каруана — Хикару Накамура

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь

28, 29 апреля. Раунд 6

Магнус Карлсен — Ян Непомнящий

Алиреза Фируджа — Аниш Гири

Хикару Накамура — Дин Лижэнь

Фабиано Каруана — Максим Вашье-Лаграв

30 апреля. Раунд 7

Дин Лижэнь — Магнус Карлсен

Ян Непомнящий — Алиреза Фируджа

Максим Вашье-Лаграв — Хикару Накамура

Аниш Гири — Фабиано Каруана

1, 2 мая. Полуфиналы

3 мая. Финал

Личный зачет

Магнус Карлсен – 11; Хикару Накамура – 10; Дин Лижэнь – 8; Фабиано Каруана — 8; Максим Вашье-Лаграв — 5; Ян Непомнящий — 5; Аниш Гири — 4; Алиреза Фируджа — 3.