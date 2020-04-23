Крамник и Каспаров в деле: грядет шахматный супертурнир

Шесть сборных, международные арбитры и $180 тыс.

Пока весь мировой спорт высокого уровня поставлен на паузу, шахматы уже вовсю осваивают онлайн-режим, активно используя свои сильные стороны — независимость от каких-либо спортивных сооружений и отсутствие необходимости в прямом контакте между участниками, судьями и тренерами.

Реклама

Например, в эти дни проходит супертурнир имени действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена (Magnus Carlsen Invitational) с призовым фондом в $250 тысяч, в котором принимают участие топ-5 гроссмейстеров мира, включая россиянина Яна Непомнящего. Однако это, можно сказать, частные соревнования, организованные лично Карлсеном, где каждый участник представляет только себя самого.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) решила пойти дальше и порадовать заскучавших на карантине любителей спорта масштабным турниром среди сборных: с 5 по 10 мая состоится Кубок наций.

В соревнованиях примут участие Россия, США, Китай, Индия, а также объединенная сборная Европы и команда «всего остального мира». Каждый коллектив состоит из четырех участников, и все сборные сыграют между собой по два раза (турнир пройдет по двухкруговой системе), меняясь белым и черным цветом. 10 мая две лучших команды сойдутся в суперфинале.

Schedule for FIDE @Chesscom Online Nations Cup

May 5-9: Rounds 1-10

May 10: Superfinal between the two best teams



Save these dates!



Details of the event: https://t.co/boHz11U13p#chess #FIDE #StayHomePlayChess pic.twitter.com/mP7fgFu0oi — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 23, 2020

Партии будут проводиться не с классическим, а с укороченным контролем времени: на каждую игру будет даваться 25 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход.

Призовой фонд составит $180 тысяч. И пусть это меньше, чем сумел привлечь Карлсен на свой онлайн-турнир, однако в условиях отсутствия всех остальных соревнований как минимум до осени для шахматистов это неплохой шанс заработать.

Чтобы исключить возможность читерства со стороны игроков (например, использования компьютера для просчета более выгодных ходов или получения подсказок), за ними будут наблюдать международные арбитры. Для этого шахматисты должны будут установить у себя камеры, которые будут полностью показывать экран их компьютера и пространство комнаты.

Трансляция партий будет вестись сразу на нескольких порталах, основным из которых станет Chess.com, где в период пандемии произошел всплеск активности — теперь миллионы людей на постоянной основе играют в шахматы онлайн. Планируются комментарии на десяти языках, среди которых будет и русский.

Кто сыграет

Состав участников еще не определен окончательно, так как ФИДЕ ожидает, пока несколько игроков пришлют подписанные контракты. Однако все должно выясниться в ближайшее время.

Пока же точно известно, что за Россию согласились играть Ян Непомнящий, который в начале мая как раз должен завершить участие в супертурнире Magnus Carlsen Invitational, бывший соперник Карлсена по матчу за шахматную корону Сергей Карякин и гроссмейстер Дмитрий Андрейкин.

Ожидается, что к команде присоединится еще Владислав Артемьев — чемпион Европы по блицу 2018 года, — однако если он откажется, то на замену выйдет Даниил Дубов, который весьма силен в скоростной игре и является чемпионом мира — 2018 по быстрым шахматам.

«Александра Грищука точно не будет, — рассказал ТАСС президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов. — Александр Мотылев (гроссмейстер, тренер Сергея Карякина. — «Газета.Ru») — капитан нашей сборной, и последнее слово по составу и по определению досок — за ним».

Да, у каждой команды на Кубке наций будет еще и капитан, чьи функции больше походят на тренерские, поскольку играть он не будет и сосредоточится, скорее, на тактических моментах.

Капитаном сборной Европы, что интересно, станет россиянин Гарри Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам, а команду Индии будет консультировать еще один отечественный игрок Владимир Крамник — 14-й обладатель шахматной короны.

«Привлечение к сотрудничеству Каспарова — это заслуга президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, — цитирует главу Федерации шахмат России Филатова РИА «Новости». — Каспаров решил попробовать себя в качестве капитана сборной Европы, у него есть такие амбиции. Мы надеемся, что его участие, как и Владимира Крамника, привлечет еще большее внимание любителей шахмат всего мира к Кубку наций».

#Chess legends including Russia's Garry #Kasparov and Vladimir #Kramnik will take part in the Online Nations Cup from 5-10 May, a world team tournament to carry on the sport despite the global #coronavirus shutdown. @AFP pic.twitter.com/XHf30MBamQ — Daily Tribune (@tribunephl) April 22, 2020

Если же говорить об игроках, то за Европу выступят топовый француз Максим Вашье-Лаграв, нидерландец Аниш Гири, украинка Анна Музычук и армянин Левон Аронян. Причем для Ароняна это будет первый турнир после трагического ухода его супруги, скончавшейся в результате автокатастрофы.

«На этом турнире он вернется в шахматную жизнь», — отметил президент ФИДЕ Дворкович в эфире телеканала «Матч! Игра».

The ECU Team for the FIDE https://t.co/H5lI2q7beO Online Nations Cup is confirmed:



Captain: Garry Kasparov

1- Maxime Vachier-Lagrave (2860)

2- Levon Aronian (2778)

3- Anish Giri (2731)

4- Anna Muzychuk (2533)

Reserve players:

Jan-Krzysztof Duda (2774) and Nana Dzagnidze (2447) pic.twitter.com/lT3yw4rS56 — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 23, 2020

В состав сборной Китая войдут Динь Лижэнь, Ван Хао, Вэй И и Хоу Ифань, а капитаном будет Е Цзянчуань.

The CHINA Team for the FIDE https://t.co/H5lI2q7beO Online Nations Cup is confirmed:



Captain: Ye Jiangchuan

1- Ding Liren (2836)

2- Wang Hao (2750)

3- Wei Yi (2752)

4- Hou Yifan (2621)

Reserve players: Yu Yangyi (2738) and Ju Wenjun (2610) pic.twitter.com/3XI3vsgJ5z — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 23, 2020

Сборная «остального мира» будет состоять из азербайджанца Теймура Раджабова, 16-летнего иранца Алирезы Фиружи, украинки Марии Музычук и египтянина Бессема Амина, а роль капитана команды исполнит сам глава ФИДЕ Дворкович.

The "REST OF THE WORLD" team for the FIDE https://t.co/H5lI2pPzQe Online Nations Cup is confirmed:



Captain: @aDvorkovich

1- Teimour Radjabov (2758)

2- Alireza Firouzja (2703)

3- Bassem Amin (2608)

4- Mariya Muzychuk (2506)

Reserve players: Jorge Cori and Dinara Saduakassova. pic.twitter.com/thDinYJ0Aw — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 23, 2020

Составы команд Индии, России и США еще предстоит уточнить, но времени для этого пока достаточно.