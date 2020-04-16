Ученицы Тутберидзе подождут: ЧМ по фигурному катанию отменен

«Перенос невозможен»

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2020 окончательно отменен из-за пандемии коронавируса. Изначально главный турнир года должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале, однако затем было объявлено о его переносе на неопределенный срок из-за пугающего распространения инфекции, которой заразилась в том числе и супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Сообщалось, что мировое первенство могут провести в начале следующего сезона — в октябре, ноябре или декабре 2020 года, однако карантин в большинстве стран мира лишь продлевался,

а фигуристы уже давно не имели возможности тренироваться на льду, что для данного вида спорта имеет катастрофические последствия. В итоге под вопросом оказалось даже начало сезона-2020/21 в обычные сроки.

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В такой ситуации говорить о проведении еще и прошлогоднего чемпионата мира было нереалистично, и на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ИСУ) появилось объявление об окончательной отмене:

«Учитывая негативное развитие ситуации с COVID-19, которая выливается в человеческие трагедии по всему миру, а также меры, предпринимаемыми властями стран, и все логистические трудности совет ИСУ на своем онлайн-заседании 16 апреля постановил, что перенос чемпионата мира — 2020 невозможен.

По этой причине было решено окончательно отменить мировое первенство по фигурному катанию, а также ЧМ по шорт-треку в Сеуле и по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде.

Что касается планирования сезона-2020/21, то из-за неопределенности, связанной с распространением COVID-19 и его влиянием на международные спортивные события, совет ИСУ соберется на еще одно онлайн-заседание 28 апреля, где обсудит разные варианты построения календаря».

О том, что было бы не очень целесообразно пытаться выступать на чемпионате мира осенью, едва выйдя с карантина на лед, говорили и сами фигуристы.

Даже канадец Нам Нгуен, для которого отмена ЧМ в Монреале стала личной трагедией, в интервью «Газете.Ru» признавался, что на месте организаторов отказался бы от идеи проведения турнира.

«Я лично сконцентрировался бы только на сезоне-2020/21. Надо учитывать то, что процесс возвращения всех фигуристов в хорошую форму будет очень долгим и тяжелым. Лучше уделить время этому, чем пытаться провести ЧМ в октябре или ноябре…

Я не вижу в этом смысла. Мы с тренерами пока что даже ничего не делали для новых программ, только обсудили некоторые музыкальные идеи», — отмечал Нгуен.

Ученицы Этери Тутберидзе поддержали отмену

Когда решение об отмене было опубликовано, его поддержали и известные российские фигуристки — Алена Косторная и Александра Трусова, для которых этот чемпионат мира должен был стать первым в карьере на взрослом уровне.

«Я считаю это правильным, потому что чемпионат мира — главный старт на эту пару лет, и он должен завершать сезон», — цитирует Косторную ТАСС.

Трусова оказалась более сдержанной в своей оценке, однако признала, что в приоритете должно быть все-таки здоровье людей.

«Сейчас сложно рассуждать о правильности такого решения. Пока главное — победить в борьбе с вирусом, вернуться к нормальному образу жизни.

В принципе я за привычное расписание сезона и не думаю, что следующей осенью буду сильно переживать по поводу чемпионата мира прошлого сезона. Новый сезон, новые цели, новый чемпионат мира»,

— подытожила Русская Ракета.

Однако, если у подопечных Тутберидзе попадание на следующий ЧМ практически не вызывает сомнений, поскольку они сильно превосходят своих конкуренток в России (да и во всем мире), то для некоторых других фигуристов эта отмена может стать роковой.

Например, 16-летний Артур Даниелян из ЦСКА пробился в основную тройку национальной сборной буквально чудом: на чемпионате России он сумел подняться на итоговое второе место после провала в короткой программе, отыграв 11 (!) позиций. И срывы конкурентов тоже сыграли в этом какую-то роль.

Белая полоса продолжилась и на чемпионате Европы, где Даниелян снова стал вторым, допустив минимум ошибок, не позволив руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) усомниться в себе и застолбив место на чемпионате мира.

Учитывая, что до этого Даниелян выступал в основном по юниорам и не крушил там всех и вся, его попадание на ЧМ стало приятным сюрпризом, а теперь ему придется начинать весь путь заново, и не факт, что соперники позволять совершить чудо во второй раз.

Будут ли соревнования осенью?

Также неясно, что теперь будет с Гран-при — серией коммерческих турниров под эгидой ИСУ, которая состоит из шести этапов и финала и проходит с октября по декабрь. Одним из ключевых критериев отбора на эту серию является выступление спортсменов на чемпионате мира: например, фигуристы, занявшие с 1 по 12 места, гарантированно получают по два этапа.

Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник в комментарии РИА «Новости» заявил, что пока нет полной уверенности в том, что Гран-при вообще состоится.

«Пока мы исходим из того, что серия Гран-при будет, а потом будем смотреть на ситуацию с пандемией. На Гран-при будет принята система отбора, но критерии занятых мест на чемпионате мира будут заменены на другие.

Главное на данный момент не это, а вопрос, состоится ли серия вообще. А на этот вопрос вам никто не ответит.

Мы можем обсуждать эту тему сколько угодно, но решать за нас будет ситуация с коронавирусом», — подытожил Лакерник.