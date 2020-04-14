«Не хватало денег на проезд»: Загитова о бедности и хейтерах

Алина Загитова выиграла все возможные титулы в фигурном катании — золото Олимпийских игр, чемпионата мира, Европы, России, финала Гран-при — и в декабре 2019 года объявила о паузе в карьере, уйдя в многочисленные ледовые шоу.

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Всю зиму ученица Этери Тутберидзе провела в гастролях, которые принесли ей гораздо больше доходов, чем любые призовые на соревнованиях (одно только новогоднее шоу Татьяны Навки, в котором Загитова выходила на последнюю часть спектакля, принесло ей 8 млн рублей).

Также олимпийская чемпионка успела насладиться путешествием по Европе в рамках гастрольного тура Art on Ice…

… и сняться в телепрограмме для Японии, где фигурное катание является одним из самых популярных видов спорта, а победителя Игр в Пхенчхане — 2018 Юдзуру Ханю встречали 100 тысяч человек.

Однако начиналась эта история отнюдь не так радужно, о чем фигуристка успела рассказать в интервью до объявления строгого карантина в Москве и введения системы пропусков.

«Не хватало денег на проезд в автобусе»

Загитова начала заниматься фигурным катанием в пять лет в городе Альметьевск (четвертый по размеру в Татарстане), где ее отец в это время играл за хоккейный клуб «Нефтяник». Спустя год семья переехала в столицу Удмуртии Ижевск, и девочка приступила к тренировкам в местной детско-юношеской спортивной школе, где провела целых шесть лет.

Однако в 2015 году перспективная фигуристка решила переехать в Москву, чтобы попытаться покорить Хрустальный, который стал уже довольно популярным благодаря успехам Юлии Липницкой. Загитовой удалось устроиться в группу Тутберидзе, и она начала снимать в столице квартиру вместе с бабушкой (родители и сестра решили остаться в Ижевске). Порой подростку приходилось так тяжело, что хотелось бросить все.

«Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе.

Каждый день я ездила на занятия на другой конец Москвы, выходила в 7 утра, а возвращалась в 11 ночи. Один раз я сбежала с тренировки!

Но больше такого не повторялось, я не могла себе сказать: «Не хочу — не буду». Мои соперницы шли к победе и не собирались останавливаться», — цитирует спортсменку Cosmopolitan.

По поводу этого побега с тренировки рассказывала и Тутберидзе: летом 2017 года девушка вылетела в поле возле катка прямо в коньках, так что тренерскому штабу пришлось ее вылавливать и уговаривать продолжить занятия. Однако это стало не единственным препятствием на пути к олимпийскому золоту.

Как призналась сейчас фигуристка, уже в тот период у нее начался переходный возраст — тело стало сильно меняться.

«Олимпийский сезон со всеми нагрузками совпал с моим переходным возрастом. Ты выходишь на лед и чувствуешь: с ногами и руками что-то не то.

Я росла, конечности становились более длинными. А в фигурном катании очень важна техническая составляющая прыжка, и если руки становятся длиннее, то их сложно «собрать».

Но пусть через боль, надо было работать ради медали, а еще чтобы перевезти семью в Москву. А с медалями пришел и заработок»,

— констатировала чемпионка.

Также выяснилось, что справиться с трудностями спортсменке в какой-то мере помог пример отца, — бывшего хоккеиста, а ныне тренера Ильназа Загитова. В бытность игроком он получал много травм, а однажды даже сломал палец на ноге во время матча, однако продолжил играть на обезболивающих.

«Если папа видел, что я расстроена или подавлена, он всегда давал советы и продолжает это делать», — подчеркнула Загитова.

Сейчас фигуристке уже почти 18, основные изменения в теле и связанные с этим болезненные ощущения остались позади, а о возвращении на спортивную арену девушка пока не заговаривает. Однако на всякий случай она продолжает тренироваться и даже заявила, что исполняет прыжок в четыре оборота!

«Знаю, что четверной прыжок травмоопасен, но я все же делаю его и радуюсь, когда получается»,

— призналась Загитова.

Правда, фигуристка не уточнила, какой именно четверной она исполняет — тулуп, сальхов, лутц, флип или риттбергер, — а также не пояснила, делает она его при помощи страховки или самостоятельно.

Напомним, еще в декабре 2018 года появлялось видео того, как олимпийская чемпионка прыгает на «удочке» четверной флип. Однако после этого известий о кваде в ее исполнении больше не появлялось.

Если же фигуристка действительно до сих пор пытается сделать четверной, то, возможно, в ней когда-нибудь проснется соревновательный азарт и желание возобновить карьеру. Тем более, по словам Тутберидзе, Загитова уже в декабре 2019 года писала ей трогательное сообщение о том, как соскучилась по турнирам.

Но, как бы там ни было, сейчас девушке приходится больше думать не о возвращении на лед, а о сдаче ЕГЭ, — она заканчивает 11-й класс.

«Я точно буду поступать в институт — наверное, на спортивный менеджмент, так что учеба сейчас вышла на первый план. Если до этого я больше внимания уделяла спорту, то сейчас у меня постоянно проходят занятия с репетиторами.

Мне даже хотелось бы снова побыть школьницей, но в классе я не учусь уже лет с 10-11 (Загитова занимается индивидуально по своему графику. — «Газета.Ru»).

До паузы в профессиональной карьере я была полностью абстрагирована: как лошадь с шорами, смотрела только вперед. Каждый день проводила на катке.

Естественно, мы общались с другими фигуристками, но не скажу, что были лучшими друзьями — у нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени».

Теперь же, по словам чемпионки, у нее постепенно появляются новые приятели, и жизнь начинает играть другими красками. Однако она все еще настороже: «Никогда не знаешь наверняка, кто и чего от тебя хочет».

Вечеринки и светские мероприятия Загитова не любит, так как за 13 лет в профессиональном спорте привыкла к режиму и дисциплине. Так что развлечения в отсутствие соревнований она ищет в творчестве — например, рисовании и гончарном деле.

Также фигуристка призналась, что хотела бы прыгнуть с парашютом, но для этого ей посоветовали набрать вес. Учитывая, что минимальный необходимый вес для таких прыжков составляет 45-50 кг, выходит, что Загитова все еще находится в весьма боевой форме для фигурного катания.

И, как и любую действующую звезду, ее продолжают иногда донимать хейтеры. Олимпийская чемпионка призналась, что во время карьеры они особенно активизировались после провальных прокатов и изрядно выводили ее из себя, пока она не пришла к выводу, что уже никому ничего не должна доказывать.

«Сначала я пыталась не обращать внимания на комментарии хейтеров. Но в моменты, когда случался неудачный старт, они все равно проскакивали. Мне писали, что я «должна»! Первое время меня это очень раздражало,

но тренеры и родители успокоили, объяснив, что это нормально, всем не понравишься. И по сути я никому ничего не должна — мне самой хотелось выступить удачно», — подытожила Загитова.