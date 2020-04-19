Исторический турнир Карлсена: россиянин начал с поражения

Пока коронавирус отменил практически весь профессиональный спорт, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен затеял настоящую революцию и придумал собственный онлайн-турнир.

«Шахматы уникальны в спортивном мире, так как ходы одинаковы, независимо от того, играются ли они на деревянной доске или на экране компьютера. Это исторический момент для шахмат.

Учитывая то, что можно играть на высшем профессиональном уровне в онлайн-среде, у нас есть не только возможность, но и ответственность перед игроками и болельщиками по всему миру. Они нуждаются в некой отдушине, когда не проводятся другие соревновательные виды спорта», — заявил норвежец.

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Вообще, онлайн-турниры по шахматам не являются чем-то диковинным даже в обычное время. Ну а в период фактически мировой изоляции из-за пандемии только что закончился Banter Blitz Cup. В нем среди прочих участвовал и Карлсен, который ожидаемо добрался до финального матча соревнований, но там сенсационно уступил 16-летнему иранцу Алирезе Фирудже. Юный шахматист заработал благодаря этой победе $14 тыс. — отличные деньги.

Однако турнир, устроенный Карлсеном на платформе Chess 24 (там же проходил и Banter Blitz Cup), все равно особенный. Норвежскому чемпиону мира удалось собрать на Magnus Carlsen Invitational всю первую пятерку рейтинга!

Кроме самого чемпиона и лидера мировых шахмат, в турнире участвуют американец Фабиано Каруана (№2), китаец Дин Лижэнь (№3), россиянин Ян Непомнящий (№4) и француз Максим Вашье-Лаграв (№5). Также в соревнованиях принимают участие десятый номер рейтинга Аниш Гири из Нидерландов, 18-й гроссмейстер мира на данный момент Хикару Накамура, представляющий США, и тот самый дерзкий иранец Фируджа, впечатливший всех на предыдущем онлайн-турнире.

Все они сыграют каждый с каждым мини-матчи в один круг по правилам рапида (15 минут на ход + 10 секунд на каждый ход у участника) из четырех партий, а в случае ничейного исхода назначается «армагеддон». При этом победа в «основное время» приносит победителю три очка, победа на «армагеддоне» — два, поражение в пятой партии — одно, а фиаско по итогам четырех партий — ноль.

Но самое главное — призовой фонд. Он составляет колоссальные для такого соревнования $250 тыс., в то время как на турнире претендентов сумма призов всего в два раза больше, а, например, на супертурнире в Вейк-ан-Зее, куда съезжаются все лидеры, призовой фонд равен $325 тыс.

При этом победитель нынешнего турнира заработает $70 тыс., а занявший последнее место выиграет чуточку больше победителя Banter Blitz Cup — $15 тыс.!

Еще интересно, что на турнире Карлсена установлен дополнительный контроль против читерства, а главный судья даже отсматривает каждого из соперников онлайн по картинке с двух камер, установленных с разных ракурсов.

Начались соревнования 18 апреля, и в первый день Лижэнь уверенно разобрался с Фируджа, а вот Карлсену потребовался «армагеддон», чтобы переиграть Накамуру, который является четвертым номером мира в блице.

Ну а во второй день главным событием было противостояние Фабиано Каруаны с Яном Непомнящим. Совсем недавно они сражались в Екатеринбурге на турнире претендентов, который был остановлен после первого круга из-за пандемии коронавируса.

Там они завершили свою партию в классические шахматы, которую американец проводил черными фигурами, вничью. При этом после первого круга россиянин делит первое место с Вашье-Лагравом (по 4,5 очка), а Каруана идет на позиции с третьей по шестую, отставая от них на балл.

Очень интересным получилось противостояние Каруаны с Непомнящим и в блице в онлайн-турнире. Никто никому не уступал, а шахматы были остросюжетными, однако первые три партии завершились вничью.

Казалось, что как минимум «армагеддон» Непомнящий, проводивший четвертую белыми, себе гарантировал, причем он сначала действовал с небольшим преимуществом.

Однако американец сначала выровнял игру, а затем нашел ошибку соперника и сумел довести дело до победы, записав в актив три очка!

В другом матче Вашье-Лаграв легко разобрался с Гири, выиграв у того и белыми, и черными, а затем сведя к ничьим две следующие партии.

Впрочем, Непомнящему рано отчаиваться. Впереди сражения с еще шестью соперниками, а потом четверо лучших по итогам первого круга разыграют главные призы во втором раунде, где после четырех партий перед «армагеддоном» добавится еще и пара партий в блитц.